دبي، الإمارات العربية المتحدة، باعت كبرى شركات التطوير العقاري في دبي بالفعل الغالبية العظمى من المنازل المقرر تسليمها في عام 2026، كما استحوذ المشترون على 71.45% من إجمالي المشاريع قيد الإنشاء في المدينة والمقرر إنجازها بين عامي 2026 و2029.

وكشفت تحليلات سوقية أصدرتها شركة " fämالعقارية" اليوم عن توازن مستمر بين العرض والطلب خلال واحدة من أكثر فترات إطلاق المشاريع نشاطاً في تاريخ الإمارة، محافظاً على معدل استيعاب تاريخي يتفوق على مثيله في كبرى المدن العالمية.

وتظهر بيانات من DXBinteract أنه في عام 2026 وحده، من المقرر أن يسلم عشرة من كبار مطوري العقارات في دبي 43,217 وحدة سكنية، بيع منها 41,015 وحدة بالفعل، مما يحقق معدل استيعاب إجمالي قدره 94.91%.

وخلال السنوات الأربع المقبلة، من عام 2026 إلى عام 2029، من المقرر أن يسلم جميع مطوري العقارات في دبي ما مجموعه 426,182 وحدة سكنية، بيع منها 304,493 وحدة بالفعل، وهو مستوى ثقة لدى المشترين قلما يضاهيه سوق العقارات السكنية في العالم.

وفي هذا السياق، قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة " fämالعقارية": "تواصل دبي إظهار مستوى طلب مستقبلي يختلف هيكلياً عن معظم أسواق العقارات العالمية".

"وعندما تباع جميع الوحدات السكنية تقريباً المقرر تسليمها العام المقبل، وأكثر من 70% من الوحدات المباعة بالفعل والمقرر تسليمها خلال السنوات الأربع القادمة، يتغير جوهرياً كيفية تقييم مخاطر العرض واستقرار السوق".

"ويعكس هذا مدى ثقة المشترين، إقليمياً ودولياً، في سوق قائم على الشفافية، وأسس تنظيمية متينة، ورؤية طويلة الأجل تجذب باستمرار الالتزامات قبل وقت من التسليم.

وفي مشاريع عام 2026، يلاحظ ارتفاع مستمر في معدلات الاستيعاب لدى جميع شركات التطوير العقاري الرائدة في السوق. فقد باعت إعمار 99.1% من وحداتها المقرر تسليمها والبالغ عددها 9,085 وحدة، ومراس 99.77% من 2,615 وحدة، بينما بيعت جميع وحدات دبي القابضة وميدان بالكامل.

وتبلغ نسبة مبيعات داماك 99.17%، ودانوب 99.55%، أما بنغاطي، صاحبة أكبر حجم مبيعات منفرد بـ 20,906 وحدة مقررة هذا العام، فقد باعت 87.31% منها.

وتشمل هذه النسبة السوق بأكمله، بما في ذلك عشرات الآلاف من المنازل التي تم إطلاقها. خلال إحدى أكثر فترات النشاط العقاري في الإمارة، وتظهر البيانات صورة متسقة.

ومن بين 111,408 وحدة مقرر تسليمها في دبي عام 2026، فقد تم بيع 87,514 وحدة بالفعل، بنسبة استيعاب بلغت 78.55%. وفي عام 2027، تم بيع 87,840 وحدة من أصل 133,618 وحدة، بنسبة 65.74%.

وفي عام 2028، بلغت النسبة 71.97%، ومن المقلرر تسليم 89,879 وحدة من أصل 124,889 وحدة. وفي عام 2029، وتم بيع 39,260 وحدة من أصل 56,267 وحدة، بنسبة 69.77%. وعلى مدار السنوات الأربع، تم بيع 304,493 وحدة من أصل 426,182 وحدة مسجلة، بنسبة إجمالية بلغت 71.45%.

وللمقارنة، منذ بدء تسجيل البيانات، بلغ إجمالي مخزون سوق دبي العقاري مع إطلاق 548,106 وحدة، وبيع 400,038 وحدة، ومعدل استيعاب إجمالي بلغ 72.99%، يتوافق أداء المشاريع المستقبلية للأربع سنوات القادمة تماماً مع متوسط ​​سوق دبي على المدى الطويل.

وفي لندن، إحدى أكثر أسواق العقارات السكنية رسوخاً في العالم، لم يباع سوى 8,436 منزلاً خاصاً جديداً طوال عام 2025، وفقاً لبيانات من شركة موليور وفقا لبحث أجرته شركة نايت فرانك ونشر في أوائل عام 2026.

ويظهر هذا مدى ندرة استدامة حتى أكثر الأسواق نضجاً لمستوى الاستيعاب المستقبلي الذي سجلته دبي في جميع مشاريعها قيد الإنشاء.

