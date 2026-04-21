القاهرة، أعلنت شركة مدينة مصر) كود البورصة المصرية MASR.CA) عن إضافة جديدة ضمن مشروعها "تَجِد" في تاج سيتي، أول مشروعاتها التجارية في القاهرة الجديدة، وذلك بافتتاح متجر كارفور، التي تمتلك شركة "ماجد الفطيم" الحقوق الحصرية لتشغيلها في مصر. وبهذا الافتتاح تصبح كارفور ثاني مستأجر يبدأ عملياته التشغيلية في المشروع مما يعكس الزخم المتواصل الذي يشهده "تجد" في استقطاب كبرى العلامات التجارية، كما يتماشى هذا الإنجاز مع خطة مدينة مصر لتعزيز محفظتها من المشروعات متعددة الاستخدامات، وترسيخ مفهوم الوجهات المتكاملة التي تجمع بين التسوق والخدمات والترفيه في موقع واحد.

شهد افتتاح المتجر حضور كل من المهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، والسيد محمد خفاجة، المدير الإقليمي لشركة "ماجد الفطيم للتجزئة" في مصر، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

ويحظى مشروع "تجد" بموقع استراتيجي متميز يتمتع بوصول مباشر إلى الطريق الدائري وطريق القاهرة – السويس، ما يمنحه ميزة تنافسية قوية في منطقة تشهد نموًا عمرانيًا وتوسعًا سكانيًا متسارعًا. ويمتد المشروع على مساحة تأجيرية إجمالية تبلغ 30,000متر مربع، بتصميم فريد يقدم للزائرين تجربة تجارية عصرية من خلال مزيج متنوع من الأنشطة والعلامات التجارية، بما يخلق بيئة نابضة بالحياة تلبي احتياجات المتسوقين وتعزز من جودة الخدمات المقدمة بالمنطقة. يمتد متجر كارفور الجديد على مساحة تقارب 4,000 متر مربع، ليشكل أحد المحركات الرئيسية للحركة التجارية داخل المشروع، من خلال جذب تدفقات منتظمة من الزوار.

وتعليقًا على ذلك صرح خالد شاكر، نائب الرئيس التنفيذي للعميل لشركة مدينة مصر، قائلاً: "افتتاح متجر كارفور داخل مشروع تجد يمثل خطوة محورية في تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى تطوير مشروعات تجارية متكاملة تضيف قيمة حقيقية للمجتمعات المحيطة. نحن نعمل على تقديم تجربة متكاملة تضع احتياجات العملاء في مقدمة أولوياتها، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والاستدامة، بما يعزز من مكانة مدينة مصر في قطاع التطوير العمراني". وأضاف: "مشروع تجد يمثل نموذجًا عمليًا لرؤية مدينة مصر في تطوير وجهات تجارية مستدامة تخدم المجتمع وتواكب تطورات السوق".

يعكس افتتاح كارفور داخل "تجد" رؤية مدينة مصر في تحويل مشروعاتها إلى مراكز جذب حقيقية تدعم النشاط الاقتصادي وتوفر خدمات متكاملة لسكان شرق القاهرة، كما يؤكد نجاح استراتيجيتها في بناء شراكات قوية مع كبرى العلامات التجارية، بما يمهد لمرحلة جديدة من النمو والتوسع في القطاع التجاري خلال الفترة المقبلة.

عن مدينة مصر:

شركة مدينة مصر هي إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العمراني في مصر، حيث تأسست عام 1959، ومنذ ذلك الحين أسهمت بشكل فعّال في إعادة تشكيل ملامح المشهد الحضري لمدينة القاهرة ومناطق أخرى في مختلف أنحاء البلاد. تنطلق الشركة في مسيرتها من التزام راسخ بالنمو المستدام، والابتكار، وتعزيز جودة الحياة داخل المجتمعات التي تطورها.

تشتهر شركة مدينة مصر بتقديم مشروعات سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات تتميز بتكاملها وتصاميمها المستقبلية، حيث تُعد مشروعاتها البارزة مثل تاج سيتي وسراي نموذجًا لرؤيتها في بناء مجتمعات عصرية شاملة، ترتكز على سهولة الوصول، وجودة الحياة، والاستدامة طويلة المدى.

تمتلك الشركة محفظة أراضٍ استراتيجية تبلغ مساحتها 12.8 مليون متر مربع، مما يمنحها قاعدة قوية لتنفيذ خططها التوسعية على المدى الطويل، ويُعزز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المتجددة والمتطورة.

وتسترشد شركة مدينة مصر في جميع أعمالها ببيان غايتها الطموح: قيادة النمو في مصر من خلال تطوير مجتمعات مستدامة. ومن هذا المنطلق، تواصل الشركة توسيع نطاق أعمالها على مستوى الجمهورية، مستفيدة من خبرتها العميقة في السوق، وشراكاتها المؤسسية الفاعلة، ونهجها القائم على التركيز على العملاء، لتقديم تجارب حضرية متميزة تُسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.madinetmasr.com

نبذة عن "ماجد الفطيم"

تأسست شركة "ماجد الفطيم" عام 1992، وهي مجموعة إماراتية لأساليب الحياة المتنوعة تعمل عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وانطلقت المجموعة وفق رؤية مؤسسها المرحوم ماجد الفطيم، في مفهوم التسوّق والترفيه والتسلية لتحقيق "أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم". وشهدت المجموعة نمواً بارزاً لتصبح واحدة من أكثر الشركات التي تتمتع بسمعة ومكانة مرموقة في المنطقة، حيث تضم أكثر من 41000 موظف، وتبلغ قيمة الأصول المملوكة لها 20 مليار دولار أمريكي وتتمتع بأعلى تصنيف ائتماني (BBB) بين الشركات الخاصة في المنطقة. كما ترحب بأكثر من 600 مليون زائر عبر منظومتها الفعلية والرقمية كل عام.

تمتلك "ماجد الفطيم" 29 مركز تسوق، من بينها وجهات شهيرة للتسوّق والترفيه مثل "مول الإمارات"، و"مول مصر"، و"مول عُمان"، إلى جانب سلسلة مراكز "سيتي سنتر" المعروفة. وتستكمل محفظة أعمالها بسبعة فنادق وخمس مدن متكاملة. وتعد "ماجد الفطيم" المطور العقاري المفضل في المنطقة، حيث قدمت العديد من مشاريع المدن المتكاملة المتميزة ومن بينها "غاف وودز" و"تلال الغاف" في دبي و"الموج" في مسقط.

في عام 1995، أدخلت "ماجد الفطيم"، تجارة التجزئة العصرية للمواد الاستهلاكية إلى المنطقة. واليوم، تمتلك وتدير مجموعة من العلامات التجارية عبر شبكة تضم ما يقرب من 500 متجرًا.

تُعدّ أصول ماجد الفطيم بوابةً لدخول علامات تجارية عالمية في مجال الأزياء والديكور المنزلي والتجميل إلى منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك "لولوليمون" و"ليغو" و"كريت آند باريل" و"شيشيدو"، كما تملك المجموعة "ذات" المتجر والتطبيق الإلكتروني للأزياء. وتدير "ماجد الفطيم" أكثر من 600 شاشة سينما في صالات "ڤوكس سينما" التابعة لها، بالإضافة إلى مجموعة من تجارب الترفيه والتسلية عالمية المستوى، بما في ذلك سكي دبي المرموق.

وترتبط جميع تجارب التجزئة والترفيه الخاصة بها من خلال برنامج SHARE للمكافآت، الأسرع نموًا في دولة الإمارات، والذي يستفيد من الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة لتقديم مكافآت شخصية وتجارب فريدة وأسعد اللحظات، كل يوم.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: www.majidalfuttaim.com/ar

-انتهى-

