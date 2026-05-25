أليانز بمصر تواصل ترسيخ دورها كشريك تأميني حصري ورئيسي للاتحاد المصري لكرة السلة، من خلال شراكة حصرية تمتد حتى 2028

أليانز بمصر تعزز الأثر المجتمعي لشراكتها عبر استثمارات مباشرة في تمكين الشباب وتطوير البنية التحتية لملاعب كرة السلة في محافظتي قنا وأسيوط

القاهرة، مصر: اختتمت مجموعة شركات أليانز بمصر، الرائدة في قطاع التأمين والتابعة لتحالف سانلام أليانز، فعاليات النسخة الحالية من دوري السوبر المصري لكرة السلة، والتي أُقيمت تحت المسمى الرسمي الجديد للبطولة " دوري أليانز الممتاز". وشهدت البطولة منافسات قوية امتدت منذ ديسمبر الماضي وحتى مايو الجاري، وانتهت بجولة حاسمة توج خلالها النادي الأهلي بلقب البطولة، والتي تعد الأقوى على مستوى المنافسات المحلية والمؤهلة رسميًا للمشاركة في بطولة الدوري الأفريقي لكرة السلة (BAL)، بما يعكس التزام الشراكة واستدامة تأثيرها في دعم المنظومة الرياضية المصرية.

يعكس هذا الختام الناجح حجم التطور المتسارع الذي تشهده كرة السلة المصرية من حيث قوة المنافسة، وارتفاع مستوى التنظيم، وتزايد الإقبال الجماهيري على متابعة البطولة، وذلك في ظل الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين شركة أليانز بمصر والاتحاد المصري لكرة السلة منذ عام 2023، والتي تم تجديدها لتشمل اتفاقية حصرية ممتدة لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2028، وتُوِّجت بإطلاق المسمى الرسمي للبطولة " دوري أليانز الممتاز"، بما يعكس التزامًا مشتركًا بتطوير منظومة كرة السلة المصرية وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي، وترسيخ مكانتها كإحدى أكثر الرياضات نموًا واحترافية في السوق الرياضي المصري.

تواصل أليانز بمصر ترسيخ دورها كشريك موثوق ومستثمر مسؤول يخلق قيمة حقيقية، من خلال شراكتها مع الاتحاد المصري لكرة السلة كراعٍ تأميني حصري، عبر دعم البطولات المحلية والمنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها العمرية، إلى جانب ظهور شعار الشركة على قمصان المنتخبات الوطنية المصرية، بما يعزز حضورها داخل المنظومة الرياضية، وفي هذا الإطار تعمل أليانز بمصر على توسيع نطاق دعمها من خلال مبادرات تنموية تستهدف تمكين الشباب وتعزيز فرص ممارسة الرياضة في مختلف المحافظات، وذلك عبر تطوير وتجديد ملاعب كرة السلة في محافظتي قنا وأسيوط، بما يوفر بيئة رياضية آمنة ومحفزة تتيح للنشء اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم، ويسهم في توسيع قاعدة ممارسة اللعبة وإعداد أجيال جديدة قادرة على تمثيل مصر مستقبلًا.

وتعكس هذه الجهود رؤية أليانز بمصر تجاه الرياضة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتنمية المجتمعية وتمكين الشباب، حيث نجحت الشركة منذ انطلاق شراكتها مع الاتحاد المصري لكرة السلة في دعم المنتخب الوطني خلال أكثر من 20 مشاركة دولية، من بينها كأس العالم لكرة السلة 2023 و كأس العالم للناشئين 2023 و 2026 ، إلى جانب دعم أكثر من 50 نهائيًا محليًا، والمساهمة في تحقيق المنتخب الوطني للسيدات تحت 16 سنة لقب بطولة أفريقيا 2025 لأول مرة في التاريخ، بما يؤكد التزام أليانز المستمر بخلق أثر رياضي ومجتمعي مستدام ودعم مكانة مصر على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية.Top of FormBottom of Form

عن مجموعة شركات أليانز:

تنتمي مجموعة شركات أليانز-مصر لتحالف "سانلام-أليانز" إفريقيا، وهو تحالف استراتيجي بين مجموعة "سانلام" الجنوب إفريقيا، أكبر شركة خدمات مالية غير مصرفية في إفريقيا، ومجموعة "أليانز" العالمية، وهي شركة تأمين ألمانية متعددة الجنسيات. يأتي هذا التحالف في إطار استراتيجية المجموعتين للتوسع في السوق الإفريقية بغرض زيادة النمو وتعظيم قيمة الخدمات والحلول التأمينية المقدمة لعملائها بهدف تلبية كافة احتياجاتهم.

تأسست شركة أليانز للتأمين في مصر عام 1976، تحت اسم الشركة العربية الدولية للتأمين، وفى عام 2001 تم الاستحواذ عليها بالكامل من قِبل مجموعة أليانز العالمية لتتحول في 2004 تحت الأسماء التجارية الحالية، وهي شركة أليانز للتأمين، والتي تقوم بتقديم خدمات التأمين الطبي وتأمين الممتلكات للأفراد والشركات، وشركة أليانز لتأمينات الحياة، والتي تقوم بتقديم خدمات التأمين على الحياة للأفراد والشركات، في 19 فرعاً ومن خلال شراكات استراتيجية مع كبرى البنوك العاملة في مصر. لمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني: https://www.allianz.com.eg/

-انتهى-

#بياناتشركات