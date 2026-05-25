أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كيو موبيليتي عن مواعيد تطبيق رسوم "درب" و"مواقف" خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هـ، في خطوة تهدف إلى تسهيل التنقل وتنظيم الحركة المرورية خلال فترة العطلة.

وأوضحت الشركة أن رسوم بوابات درب للتعرفة المرورية، والتي تشمل بوابات ساس النخل، والمقطع، وربدان والسعديات، ستكون مجانية بدون رسوم ابتداءً من يوم الإثنين 25 مايو وحتى يوم الجمعة 29 مايو 2026. ويُستأنف احتساب الرسوم ابتداءً من يوم السبت 30 مايو 2026 وفق المواعيد المعتمدة.

وتستمر التعرفة المرورية على بوابتي: القرم وغنتوت، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، برسوم 4 درهم إماراتي لكل عبور.

كما أعلنت كيو موبيليتي أن المواقف العامة، باستثناء المواقف الطابقية، في إمارة أبوظبي ستكون مجانية خلال الفترة نفسها، من يوم الإثنين 25 مايو وحتى يوم الجمعة 29 مايو 2026، على أن يُستأنف تطبيق رسوم المواقف اعتباراً من يوم السبت 30 مايو 2026 وفق المواعيد والرسوم المعتمدة.

ويستمر تطبيق رسوم مواقف المباني الطابقية العامة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع وفق الرسوم الاعتيادية لها.

أما فيما يتعلق بمواعيد خدمات مراكز إسعاد المتعاملين، أفادت الشركة أن المراكز الخاصة بترخيص السائقين والمركبات في كل من أبوظبي والعين، بما في ذلك المركز الرئيسي لترخيص السائقين والمركبات في مدينة العين، ستكون مغلقة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين 25 مايو وحتى يوم الأحد 31 مايو 2026. وسيُستأنف العمل في هذه المراكز اعتباراً من يوم الإثنين 1 يونيو 2026 وفق ساعات العمل المعتادة.

كما أكدت كيو موبيليتي استمرار تقديم خدماتها للمتعاملين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر القنوات الرقمية الرسمية، بما في ذلك الموقع الإلكتروني، وتطبيق "درب" ومنصة "تم".

ويأتي تحديد هذه المواعيد ضمن جهود كيو موبيليتي لتحسين تجربة مستخدمي الطرق وتعزيز انسيابية الحركة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

حول كيو موبيليتي:

شركة "كيو موبيليتي" هي شركة تركز على توفير حلول التنقل الذكية، والمستدامة والمتكاملة، لتعزيز كفاءة وموثوقية البنية التحتية للنقل، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي للتقدم والتنمية. تقوم "كيو موبيليتي" بإدارة وتشغيل وتطوير منظومة أبوظبي للتعرفة المرورية "درب"، ومنظومة المواقف في أبوظبي "مواقف".

