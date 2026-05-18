أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة/ أعلنت تروجان القابضة للإنشاءات وأوراسكوم للإنشاءات (ADX and EGX: ORAS) عن توقيع اتفاقية لتأسيس شركة مشتركة جديدة تحت اسم أفرواتير لأنظمة معالجة المياه (Everwater Treatment Systems)، ومقرها الرئيسي في أبو ظبي، وذلك بهدف تنفيذ أعمال التصميم والتوريد والإنشاءات (EPC) وأعمال التشغيل والصيانة (O&M) لمشروعات البنية التحتية للمياه في المنطقة.

وقد تم توقيع الاتفاقية خلال فعاليات "قمة أبو ظبي للبنية التحتية" من قبل المهندس محمد محمود، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في تروجان القابضة للإنشاءات، والمهندس إيهاب مهاود، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاءات.

وتجمع شركة "أفرواتير" بين الخبرات الفنية والقدرات التنفيذية والقوة المالية للشركتين، بما يساعد على تأسيس منصة استراتيجية قادرة على تنفيذ مشروعات المياه المعقدة. وتعتمد الشراكة على الحضور القوي والخبرة التنفيذية الواسعة لتروجان القابضة للإنشاءات في أسواق الخليج، إلى جانب قدرات أوراسكوم للإنشاءات الرائدة كمطور ومقاول لأعمال الهندسة والتوريد والإنشاءات والتشغيل والصيانة في قطاع البنية التحتية للمياه، بسعة إجمالية تتجاوز 17 مليون متر مكعب يوميًا من مشروعات معالجة المياه وتحلية مياه البحر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تعمل حالياً الشركة المشتركة الجديدة على استكمال المفاوضات النهائية الخاصة بمشروع محطة تحلية مياه بسعة 300 ألف متر مكعب يومياً.

وفي تعليقه على الشراكة، قال المهندس محمد محمود: "تمثل "أفرواتير" خطوة استراتيجية نحو توسيع قدراتنا في قطاعات البنية التحتية الحيوية التي تُعد خطوة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. ومن خلال توحيد نقاط القوة مع أوراسكوم للإنشاءات، نؤسس منصة مؤهلة لتنفيذ مشروعات مياه ذات أثر واسع في المنطقة، بما يدعم أولويات تطوير البنية التحتية على المدى الطويل".

وقال المهندس إيهاب مهاود: " تستند هذه الشراكة إلى سجل مشترك من النجاح في تنفيذ مشروعات البنية التحتية. ومن خلال “أفرواتير”، نعمل على تأسيس منصة متخصصة قادرة على تطوير وتنفيذ مشروعات المياه الكبرى بكفاءة عالية، مستندين إلى ما نملكه من خبرات فنية متقدمة وقدرات مالية وتنفيذية".

ويعكس تأسيس “أفرواتير" في أبو ظبي دور الإمارة كمركز عالمي لتطوير واستثمار مشروعات البنية التحتية، في ظل ما توفره من بيئة تنظيمية متطورة وسياسات داعمة للشراكات الاستراتيجية، بما يرسخ مكانتها كمنصة رئيسية لدعم الابتكار والتوسع في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع المياه والمرافق.

نبذة عن شركة أوراسكوم كونستراكشن بي إل سي (أوراسكوم للإنشاءات)

شركة أوراسكوم كونستراكشن بي إل سي (أوراسكوم للإنشاءات) هي شركة عالمية رائدة في مجال الهندسة والإنشاءات، ولها تاريخ حافل في تنفيذ مشاريع ضخمة في قطاعات البنية التحتية والصناعية والتجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة. كما تقوم أوراسكوم للإنشاءات بتطوير واستثمار مشاريع البنية التحتية، وتمتلك (50%) من مجموعة BESIX، وتدير مجموعة شركات في مجال مواد البناء وإدارة المرافق والمعدات. وقد صُنّفت المجموعة باستمرار ضمن أفضل شركات المقاولات في العالم، وهي مدرجة في سوق أبو ظبي (ADX) والبورصة المصرية (EGX).

نبذة عن تروجان القابضة للإنشاءات

تأسست مجموعة تروجان القابضة للإنشاءات في عام 2009، ونمت لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في قطاع البناء والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة تابعة رئيسية لـشركة ألفا ظبي القابضة، وتقدم المجموعة مشاريع كبرى ومتنوعة تشمل قطاعات البنية التحتية، والمشاريع السكنية، والتجارية، والضيافة، والصناعية، مساهمةً في تطوير مجتمعات مستدامة وإنجاز مشاريع بارزة في مختلف أنحاء دولة الإمارات والمنطقة.

وبالاعتماد على قدراتها الهندسية المتقدمة، وكوادرها البشرية ذات الكفاءة العالية، والتزامها الراسخ بالجودة والسلامة والابتكار والتميّز، تواصل مجموعة تروجان للإنشاءات القابضة لعب دور محوري في تشكيل المشهد العمراني في دولة الإمارات ودعم أهداف الدولة في التنمية الاقتصادية والعمرانية على المدى الطويل.

