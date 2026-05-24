أعلنت شركة كونتكت المالية القابضة (CNFN.CA)، أكبر مقدم للخدمات المالية غير المصرفية في مصر، عن نتائج أعمالها في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، حيث حققت المجموعة أداءً قويًا خلال هذه الفترة، سجلت خلاله دخلاً تشغيليًا مجمعًا بلغ 642 مليون جنيه مصري، مسجلة نمو بنسبة 27% على أساس سنوي، مدفوعًا بشكل رئيسي بالأداء التشغيلي القوي لقطاع التمويل. كما ارتفع صافي الربح المجمع بنسبة 12% على أساس سنوي ليسجل 66 مليون جنيه مصري بنهاية الربع الأول، بما يعكس قدرة المجموعة المستمرة على تحقيق نمو مستدام في الأرباح. ومع المضي قدمًا في مرحلة إعادة الهيكلة وتعظيم الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، تتوقع المجموعة أن تساهم هذه الاستثمارات في تحقيق تكامل تشغيلي أقوى، وتعزيز القدرة على التوسع، وتحسين الربحية على المدى الطويل.

وبالنظر إلى أداء المجموعة وفقًا للقطاعات، حقق قطاع التمويل نموًا قويًا في الدخل التشغيلي خلال الربع الأول من عام 2026 على الرغم من التراجع النسبي في حجم المحفظة؛ حيث ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 46% على أساس سنوي ليصل إلى 542 مليون جنيه مصري، مدفوعًا بالتركيز على تقديم المنتجات المتميزة ذات الهوامش الربحية المرتفعة واستئناف معاملات بيع محافظ التمويل، ومواصلة تعزيز الإمكانات الرقمية لأنشطة التمويل بالمجموعة . ونتيجة لذلك، ارتفع صافي أرباح القطاع بنسبة 170% على أساس سنوي ليسجل 72 مليون جنيه خلال الربع الأول، وذلك ضمن دورة تدريجية لتكوين المخصصات.

وفي المقابل، واصل قطاع التأمين تحقيق نمو قوي خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومًا بالتوسع المستمر في الإيرادات عبر مختلف الأنشطة، حيث ارتفعت إيرادات التأمين بنسبة 42% على أساس سنوي لتصل إلى 881 مليون جنيه مصري، مدفوعة بزيادة إجمالي الأقساط التأمينية بنسبة 29% لتسجل 1.4 مليار جنيه مصري، وهو ما جاء نتيجة لتكثيف طرح المنتجات الجديدة وتعزيز آليات البيع المتقاطع في كل من شركتي "ثروة للتأمين" و"ثروة لتأمينات الحياة". وبينما حقق القطاع نموًا قويًا في إجمالي الإيرادات، تراجع الدخل التشغيلي بنسبة 30% على أساس سنوي ليصل إلى 97 مليون جنيه مصري، متأثرًا بالارتفاع المؤقت للتعويضات التي تم ترحيلها من عام 2025 في نشاط التأمين الطبي الجماعي. وقد قامت الإدارة بالفعل بتطبيق برنامج لإعادة تسعير المنتجات خلال الربع الأول، على أن تبدأ الأسعار الجديدة في الانعكاس التدريجي على النتائج خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2026، بهدف إعادة النشاط إلى مستويات ربحية إيجابية. كما تأثرت الأرباح قبل الضرائب بارتفاع المصروفات التشغيلية المرتبطة بخطط التوسع والنمو التي تنفذها المجموعة خلال المرحلة الحالية، وهو ما أدى إلى تسجيل قطاع التأمين صافي خسارة بقيمة 3 ملايين جنيه خلال الربع الأول من العام.

وعلى مدار الربع الأول من عام 2026، واصلت المجموعة تنفيذ استراتيجية إعادة الهيكلة مع تسريع وتيرة الاستثمارات في التحول الرقمي وتحديث البنية التحتية التكنولوجية لدعم النمو طويل الأجل مع إمكانية التوسع. وخلال هذا الربع، عززت المجموعة انتقالها إلى منصة تكنولوجيا مالية متكاملة ومتنوعة من خلال منصاتها الرئيسية التي تشمل: قطاع السيارات، والتمويل الاستهلاكي، وقطاع تمويل الشركات، والتأمين . وتحت مظلة منظومة واحدة متكاملة، تقدم المجموعة باقة متنوعة من حلول التمويل الاستهلاكي، وتمويل الشركات، والتأمين، والخدمات الاستثمارية، بما يخلق قيمة متكاملة وأكثر سلاسة للعملاء.

وفي إطار استراتيجية التحول الرقمي، واصلت المجموعة دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل مختلف العمليات التشغيلية بهدف تعزيز الكفاءة وتحسين تجربة العملاء. ومن خلال قدرات المجموعة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي ، قامت الشركة بتطوير محرك ذكي داخلي للموافقات الائتمانية وإدارة المخاطر، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة القرارات الائتمانية من خلال تحليل نطاق أوسع من البيانات، وذلك ضمن إطار تنظيمي متكامل وخاضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

وعلى الصعيد الرقمي، واصل تطبيق Contact Now، باعتباره المنصة الرقمية المالية الشاملة التابعة للمجموعة، تحقيق نمو قوي خلال الربع الأول من عام 2026، بما يعكس النمو المتسارع في تبني العملاء للمنظومة الرقمية المتكاملة التي تقدمها المجموعة. وتجاوزت قيمة المعاملات المنفذة عبر المنصة 453 مليون جنيه مصري خلال هذا الربع، في حين ارتفع عدد مرات التحميل الجديدة للتطبيق بنحو 231 ألف تحميل خلال ثلاثة أشهر فقط، ليصل إجمالي عدد التحميلات إلى 2.2 مليون تحميل. كما شهدت المنصة نموًا ملحوظًا في قاعدة المستخدمين، مع تسجيل أكثر من 125 ألف مستخدم جديد خلال الربع الأول، ليصل إجمالي عدد المستخدمين المسجلين إلى 1.5 مليون مستخدم، بما يعزز مكانة Contact Now كأحد أبرز اللاعبين في سوق الخدمات المالية الرقمية في مصر.

وشهد الربع الأول من عام 2026 أيضًا محطة مهمة في مسيرة الحوكمة المؤسسية للمجموعة، مع تعيين الدكتورة منال حسين رئيسًا لمجلس الإدارة، بما تمتلكه من خبرة قيادية تمتد لأكثر من 30 عامًا في قطاعات الخدمات المالية والقطاعين العام والخاص في مصر.

وتعليقًا على هذه النتائج، صرح جون سعد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة كونتكت المالية القابضة قائلًا: "يمثل الربع الأول من عام 2026 محطة بارزة في مسيرة التحول التي تخوضها المجموعة، حيث نواصل التطور لنصبح منصة مالية رقمية متكاملة تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها. وعقب الإتمام الناجح لمرحلة انتقال الإدارة، فإننا نعمل الآن وفق نموذج أكثر مرونة يركز على التنفيذ، مدعومًا بهياكل تشغيل قائمة على المنصات، وهو ما بدأ ينعكس بالفعل في تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستمرار في تنويع الإيرادات. وفي الوقت نفسه، نواصل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية في جوهر عملياتنا التشغيلية، ليس فقط كمحرك داعم للكفاءة، بل لتعزيز الشمول المالي المسؤول. ومن خلال منصة Contact Now، فإننا نعمل بمسؤولية لتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل، وسد الفجوات للفئات التي لا تحظى بالخدمات الكافية في المجتمع المصري، وبناء تجربة مالية أكثر ذكاءً وأماناً وشمولاً للسوق المصري."

من جانبه، قال يوسف عبد العاطي، المدير المالي لمجموعة كونتكت المالية القابضة: "حققت المجموعة نتائج قوية في الربع الأول من عام 2026، مما يعكس الزخم الإيجابي لاستراتيجية التحول التي ننتهجها والنمو المتواصل في قطاعات أعمالنا الرئيسية. وقد جاء أداء الربع السنوي مدعومًا بأداء تشغيلي قوي، حيث ارتفع حجم التمويلات الجديدة بنسبة 41%، مدفوعًا بشكل رئيسي بمنصتي التمويل الرقمي وتمويل الشركات، في حين ارتفع إجمالي الأقساط التأمينية بنسبة 29% على أساس سنوي. كما ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي المجمع بنسبة 27%، بينما ساهم الانضباط التشغيلي في تحسين نسبة المصروفات إلى الإيرادات لتصل إلى 59.9%، بما دعم نمو الأرباح قبل الضرائب بنسبة 18% على أساس سنوي، وتحقيق صافي ربح بلغ 66 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2026".

عن شركة كونتكت المالية

كونتكت المالية القابضة ش.م.م (كود البورصة المصرية CNFN.CA) هي أكبر مقدم للخدمات المالية غير المصرفية في مصر، حيث تقود التحول في وسائل تقديم خدمات التمويل والتأمين للأفراد والشركات. ومنذ تأسيسها عام 2001، تتبنى كونتكت منهجًا مبتكرًا لضمان تقديم خدماتها بأعلى جودة في مجالات التمويل والتأمين، وذلك بأسهل إجراءات وصولاً إلى قطاع عريض من السوق من خلال شركاتها التابعة وشركائها الاستراتيجيين. فعن طريق شركة كونتكت للتمويل، تقدم باقة من البرامج التمويلية المتنوعة لتمويل شراء السيارات والمركبات الجديدة والمستعملة وبرامج تمويل السلع المعمرة عن طريق كونتكت كريدت وكونتكت كريديتك، إضافة إلى برامج التمويل العقاري من خلال كونتكت للتمويل العقاري، وبرامج التمويل التجاري من خلال شركاتها الشقيقة كونتكت التأجير التمويلي وكونتكت التخصيم. كما تقدم ثروة خدمات التأمين من خلال شركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة. كما تقدم الشركة باقة واسعة من خدمات التمويل للشركات بما في ذلك إصدار سندات التوريق وإدارة الديون المهيكلة وإدارة استثمار الديون. شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. مرخصة وخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية.

