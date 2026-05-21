الرياض، المملكة العربية السعودية : أعلنت شركة السويدي إليكتريك، المزوّد المتكامل لحلول الطاقة والبنية التحتية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، عن استحواذها على حصة الأغلبية بنسبة 60% في شركة "توماسين للخدمات" (THOMASSEN SERVICE). وتتضمن الصفقة الاستحواذ على وحدة "توماسين للخدمات" التشغيلية في الشرق الأوسط وإفريقيا (TSME)، ووحدة تصنيع الفلاتر، وشركتها التابعة العاملة في أفريقيا. ووقع اتفاقية الاستحواذ كل من المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، والمهندس بيتر هيرتوج، الرئيس التنفيذي لشركة " توماسين للخدمات"، وذلك بحضور السيد صادق السويدي، رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وكبار التنفيذيين من كلتا الشركتين.

ويُعدّ هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية تعزّز مكانة "السويدي إليكتريك" الرائدة في قطاع الطاقة العالمي، إذ تُضيف إلى محفظتها أكثر من 30 عاماً من الخبرة المتخصصة في تشغيل وصيانة التوربينات الغازية وإصلاح مكوّناتها. ويأتي ذلك في إطار توجّه الشركة نحو تقديم حلول متكاملة تواكب التحوّلات المتسارعة في أسواق الطاقة، ولا سيّما في منطقة الخليج العربي والمملكة العربية السعودية، التي تشهد توسّعاً غير مسبوق في مشاريع توليد الكهرباء وتطوير البنية التحتية للطاقة. كما أن العمل جارٍ حاليًا على بناء منشأتين متطورتين في الإمارات العربية المتحدة؛ لإصلاح مكونات التوربينات الغازية. وتعزز صفقة الاستحواذ قدرة "السويدي إليكتريك" على تقديم حلول فنية متقدمة داخل المنطقة دون الحاجة إلى مراكز خارجية. كما تدعم تلبية احتياجات أسواق الخليج العربي عبر توفير خدمات أسرع وأكثر كفاءة، بما يعزز الاعتمادية التشغيلية ويقلل فترات التوقف للعملاء في المنطقة.

وقال المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك: "يُجسّد هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية متقدمة تُعزّز قدرتنا على تقديم قيمة مضافة لعملائنا في إفريقيا ودول الخليج العربي وأوروبا، وذلك عبر دمج الخبرات الفنية المتميّزة لشركة ""توماسين للخدمات" مع إمكاناتنا الراسخة في تنفيذ المشاريع المتكاملة. ويُسهم ذلك في تلبية المتطلبات المتنامية لقطاع الطاقة في الأسواق الإقليمية والعالمية."

وأضاف: "تمثّل هذه الصفقة محطة محورية في مسيرة توسع "السويدي إليكتريك" عالميًا وتنويع قدراتها في قطاع الطاقة. سندمج الخبرات الفنية المتقدمة لشركة "توماسين للخدمات" ضمن منظومة خدمات الشركة من أجل تقديم حلول شاملة تغطي دورة حياة المشروع بأكملها، بدءاً من مرحلة التنفيذ ووصولاً إلى الصيانة والتشغيل طويل الأمد، بما يضمن أعلى معايير الموثوقية والكفاءة التشغيلية للعملاء."

من جانبه، قال المهندس بيتر هيرتوج، الرئيس التنفيذي لشركة " توماسين للخدمات"ّ: " يفتح الانضمام إلى "السويدي إليكتريك" أمامنا آفاقاً واسعة للتوسّع وتقديم خدماتنا في أسواق جديدة، ونحن نعتزّ بأن نكون جزءاً من مجموعة تتقاسم معنا قيم التميّز والابتكار والتركيز على العميل. تتمتع شركة " توماسين للخدمات " بسجلٍّ حافل بصفتها مزوّداً موثوقاً لحلول تشغيل وصيانة التوربينات في قطاع الطاقة. كما ارتبط اسمها بمعايير الدقة والاعتمادية والابتكار."

وأضاف: "على مدار السنوات الماضية، أثبتنا جدارتنا في تقديم خدمات فنية متخصصة تُركّز على رفع كفاءة التشغيل وإطالة العمر الافتراضي لنطاق واسع من طرازات التوربينات. ويدعم ذلك فرق فنية مرنة وسريعة الاستجابة، وقاعدة عملاء تمتد عبر أسواق عالمية متعددة، مما يجعلنا شركاء مثاليين في إثراء محفظة الخدمات التي تقدّمها "السويدي إليكتريك" لعملائها في المنطقة والعالم."

ومن المقرّر توظيف خبرات "توماسين للخدمات" في صيانة وإصلاح مكوّنات التوربينات في المواقع التشغيلية؛ لتقديم حلول مخصّصة تلبّي احتياجات الصناعات البتروكيماوية والعملاء الصناعيين. ومن المرتقب أن تستفيد " توماسين للخدمات"، بصفتها عضواً في مجموعة "السويدي إليكتريك" من ملاءة مالية أقوى، وتخلق فرصًا جديدة لدخول أسواق واعدة، فضلًا عن الاندماج في سلسلة القيمة المتكاملة لمشاريع الهندسة والإنشاءات. وسيُسهم هذا التعاون في توسيع نطاق عملياتها، وتعزيز تواجدها الجغرافي، وتسريع وتيرة الاستثمار في التقنية، وتطوير الكوادر البشرية والبنية التحتية، بما يرفع من تنافسيتها وقدرتها على تقديم خدمات متقدمة في قطاعَي الطاقة والنفط والغاز.

