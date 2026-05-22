أعلنت شركة الاتحاد انيرجي القابضه "ETIHAD ENERGY HOLDING" عن النتائج المجمعة للربع الأول للكيان الجديد بعد الاستحواذ والذي تطلب اعدادها بعض الوقت الإضافي وذلك لاغراض الشفافيه وتوضيح بنود تحسن الأداء المالي والتشغيلي بمقارنة عادلة بين الربع الأول لعام ٢٠٢٥ والربع الأول من العام ٢٠٢٦. وقد ابرزت النتائج التالي:

إيرادات الربع الأول من عام ٢٠٢٦ بلغت نحو ١٠٩٫٧مليون درهم، مرتفعةً بنسبة٦٤ ٪مقارنة بإيرادات العام الماضي للحسابات المجمعة لنفس الفترة ٣٢٥ ٪ مقارنة بإيرادات "الخليج للملاحة" البالغة ٢٥٫٨ مليون درهم في الربع الأول ٢٠٢٥ .

إجمالي أرباح الشركة بلغت ٦٢٫٥ مليون درهم خلال الربع الأول ٢٠٢٦ بهامش ربح إجمالي وصل إلى ٥٧٪ مقارنة بـ٤٫٦ مليون درهم وهامش ربح إجمالي قدره ١٨٫١٪ خلال الربع الأول ٢٠٢٥ .

الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت ٧٦٫٩مليون درهم خلال الربع الأول ٢٠٢٦ بهامش بلغ ٧٠٪ ، مقارنة بـ ١٠٫٣ مليون بهامش بلغ ٤٠٪ خلال الربع الأول ٢٠٢٥ .

١٩٫٨ مليون درهم قيمة الأرباح التي حققتها الشركة خلال الربع الأول ٢٠٢٦ ، مقارنة بخسارة بلغت ٦٫٩ مليون درهم خلال الربع الأول ٢٠٢٥ .

استكملت الشركة تحولها الاستراتيجي خلال العام عقب إتمام صفقة الاستحواذ على شركة بروج للطاقة في نوفمبر ٢٠٢٥، وموافقة المساهمين على تغيير اسمها إلى "اتحاد إنيرجي القابضة ش.م.ع" خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في ٢٤ أبريل ٢٠٢٦ ومن المتوقع الانتهاء من تعديل الاسم لدى كافة الجهات الرسمية و رمز التداول لدى سوق دبي المالي خلال الأسابيع القادمة .

الشركة تواصل تنفيذ خطط النمو، مع توقعات بأن تسهم المرحلة الثالثة من مشروع التوسعة في مضاعفة الطاقة التخزينية الحالية بأكثر من الضعف، فيما تخضع المرحلة 3 A حالياً لأعمال التصاميم الهندسية التفصيلية، إلى جانب وضع اللمسات الأخيرة على مسودات عقود الهندسة والتوريدات والبناء، كما تم ترسية عقد أعمال التصاميم الهندسية التفصيلية لمشروع مصفاة تحويل النفثا إلى بنزين .

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "اتحاد إنيرجي القابضة ش.م.ع" ("اتحاد إنيرجي" أو "المجموعة" أو "الشركة")، المنصة المتكاملة الرائدة للبنية التحتية للطاقة والمُدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز GULFNAV، اليوم عن نتائجها المالية الأولية للربع الأول المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٦. وتعد هذه أول نتائج فصلية كاملة لثلاثة أشهر منذ تغيير الهوية التجارية للمجموعة من "شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع"، واستكمال الاستحواذ على شركة بروج للطاقة بتاريخ ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥.

وتعقيباً على النتائج، قال سيف الهزايمة، الرئيس التنفيذي لشركة "اتحاد إنيرجي القابضة":

"تعد نتائج الربع الأول من عام ٢٠٢٦ أول نتائج فصلية للشركة تحت الهوية الجديدة 'اتحاد إنيرجي'، وتعكس الأثر الاستراتيجي والإيجابي لصفقة الاستحواذ على بروج للطاقة. فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة ٣٢٥٪ لتصل إلى ١٠٩٫٧مليون درهم، فيما سجلت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة ٦٠٤٪ لتبلغ ٧٢ مليون درهم. كذلك عادت المجموعة إلى تحقيق الربحية بتسجيل أرباح قدرها ١٩٫٨مليون درهم، مقارنة بخسائر بلغت ٦٫٩ مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ورغم المستجدات الإقليمية الراهنة، نواصل التركيز على استكمال المرحلة الثالثة من مشروع التوسعة، والمضي قدماً في مشروع مصفاة تحويل النفثا إلى بنزين، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة عمليات الشحن، بما يدعم جهودنا لبناء شركة أكبر وأكثر تنوعاً".

التطورات الاستراتيجية

استكمال الاستحواذ على بروج للطاقة : أتمّت الشركة في نوفمبر ٢٠٢٥عملية الاستحواذ على جميع أصول شركة بروج للطاقة المحدودة والشركات التابعة لها، مما أسهم في دمج منصة التخزين الرائدة التابعة لشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز في قطاع عمليات المعالجة الوسطى ضمن أعمال المجموعة .

تغيير الهوية التجارية للشركة: وافق المساهمون، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ ٢٤ أبريل ٢٠٢٦ ، على تغيير اسم الشركة إلى "اتحاد إنيرجي القابضة ش.م.ع ". والذي من شأنة ان يعكس رؤية الشركة وتوجهاتها المستقبلية بأن تصبح الشركة الرائدة على المستوى الاقليمي من حيث تقديم الخدمات اللوجسيتيه للنفط والمشتقات البتروكيماوية.

تحديثات المشروع

المرحلة الثالثة من مشروع التوسعة: من المتوقع أن تساهم مرحلة التوسعة الثالثة في إضافة طاقة تخزينية جديدة تُقدّر بنحو ١٫٠٩ مليون متر مكعب. وتواصل الشركة حالياً استكمال إجراءات تنفيذ أعمال البنية التحتية. كما تستمر المناقشات مع عدد من العملاء بشأن عقد اتفاقيات شراء ملزمة، وكذلك مع المؤسسات المالية لتمويل عمليات التوسع. ومن المتوقع البدء في تحقيق ايرادات المرحلة الثالثه خلال فترة ١٨ شهر من تاريخه .

مشروع مصفاة تحويل النفثا إلى بنزين: تم ترسية عقد إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية على شركة PEG الهندسية (PEG Engineering) ، فيما جرى اعتماد تقنية التحويل المرخصة من شركة Honeywell UOP وتشمل المرحلة الأولى إنشاء وحدة تكرير بقدرة معالجة تبلغ ١٤٬٥٠٠ برميل يومياً من النفثا وتحويلها إلى بنزين مطابق لمعايير Euro5 ، وذلك وفق إطار تعاقدي قائم على تحصيل الرسوم / الشراء الإلزامي بهدف الحد من مخاطر التعرض لتقلبات أسعار السلع الأساسية .

