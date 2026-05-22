دبي، الإمارات العربية المتحدة: تم تأجير فيلا فاخرة في البراري بسعر قياسي بلغ 14 مليون درهم إماراتي لمدة عامين، مسجلةً بذلك أعلى صفقة تأجير على الإطلاق في أحد أرقى المجمعات السكنية في دبي.

وقد أبرمت شركة "فام العقارية" هذه الصفقة التاريخية لفيلا بمساحة 14,500 قدم مربع، تضم خمس غرف نوم، ضمن مشروع "ذا كوليكشن" في البراري. تم شراء الفيلا في الأصل مقابل 54 مليون درهم إماراتي، وتُدرّ حالياً عائداً إيجارياً بنسبة 12.8%.

وبقيمة 7 ملايين درهم إماراتي سنوياً، يتجاوز هذا الاتفاق الرقم القياسي السابق للإيجارات في البراري، والبالغ 4.8 ملايين درهم إماراتي سنويا، بنسبة 46%، كما أكدت بيانات "دي إكس بي إنترأكت".

قال فراس المسدي الرئيس التنفيذي لشركة "فام العقارية": "تعكس هذه الصفقة استمرار الطلب القوي على العقارات الفاخرة في دبي، لا سيما على المساكن المصممة بعناية فائقة والتي تُلبي احتياجات نمط حياة راقٍ، حيث تتجاوز الجودة والخصوصية معايير السوق التقليدية".

وأضاف: "تؤكد هذه الصفقة على قوة السوق ومرونته، ومكانة دبي كإحدى الوجهات العالمية الرائدة للأفراد الأثرياء الذين يرغبون في اتخاذها مسكناً لهم".

تقع الفيلا على قطعة أرض مساحتها 16,000 قدم مربع، وتتميز بتصميم يركز على الخصوصية والراحة والرفاهية، مع توفير نمط حياة فاخر أشبه بالمنتجعات. وتضم الفيلا مساحات معيشة مفتوحة رسمية وغير رسمية، ومكتباً خاصاً مزوداً بمصعد مباشر، وحديقة مُنسقة مع بركة مائية، وصالة رياضية مجهزة بالكامل تطل على المسبح، وجناحاً مخصصاً للراحة والعافية.

وكان المستأجر، وهو رجل أعمال برازيلي من أصحاب الثروات الطائلة، يبحث عن بيئة معيشية فريدة من نوعها. وقد أتمّت الصفقة آنا كارولينا أوليفيرا، مستشارة عقارية برازيلية الأصل في شركة "فام العقارية"، والتي تتمتع بخبرة تقارب عشر سنوات في سوق العقارات في دبي.

لعبت علاقاتها الراسخة في هذا القطاع، إلى جانب معرفتها الثقافية وخبرتها في السوق، دورا محوريا في تحديد العقار المناسب وتأمينه.

في وقت البحث، لم تكن العقارات المتاحة للإيجار في البراري، بما فيها العقارات التي تتجاوز قيمتها 3 ملايين درهم إماراتي سنويا، تلبي متطلبات المستأجر من حيث التصميم المعماري، والخصوصية، والتصميم الذي يراعي الصحة والرفاهية.

ونتيجة لذلك، تحوّل البحث من قوائم الإيجار التقليدية إلى الفيلات الفاخرة التي كانت معروضة للبيع في حدود 100 مليون درهم إماراتي، حيث كانت المواصفات المطلوبة متوفرة بسهولة أكبر.

وعلى مدار شهرين، أُجريت مفاوضات غير معلنة مع عدد من الملاك لاستكشاف خيارات تأجير طويلة الأجل لمنازل لم تكن مخصصة في الأصل للتأجير.

