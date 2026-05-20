أعلنت شركة "كونكت هومز"، الرائدة في مجال التسويق والاستشارات العقارية، عن تحقيق طفرة نمو قياسية خلال النصف الأول من العام الجاري 2026، حيث نجحت الشركة في كسر حاجز الـ 7 مليارات جنيه مصري من المبيعات المحققة، مستهدفةً اختتام العام المالي الحالي بتجاوز عتبة الـ 16 مليار جنيه، مستندة إلى استراتيجيتها التوسعية القوية وثقة عملائها خاصة في مصر والإمارات.



وقال الأستاذ معتز عيد، رئيس القطاع التجاري بشركة "كونكت هومز"، إن الطفرة البيعية المحققة خلال الربعين الأول والثاني من عام 2026 تعد امتداداً لسلسلة النجاحات الاستثنائية التي شهدها عام 2025؛ حيث تمكنت الشركة خلال العام الماضي من تسجيل مبيعات إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه في أسواق مصر ودبي، بنسبة نمو بلغت نحو 30% مقارنة بعام 2024، مدفوعة بزيادة عدد موظفين المبيعات البيعي إلى أكثر من 500 موظف وتوسيع شبكة فروعها.



وأضاف رئيس القطاع التجاري أن خريطة الطلب العقاري تشهد حالياً تمركزاً واضحاً في واجهات استثمارية محددة تفرض نفسها على المشهد بقوة، وعلى رأسها منطقة التجمع السادس ومستقبل سيتي، مشيراً إلى أن هذه المناطق تجذب كبار المطورين العقاريين الذين يقدمون حزمة من العروض الحصرية والفرص الاستثنائية للمشترين، ومشدداً في الوقت ذاته على أهمية اختيار المطور ذي السمعة الطيبة والتاريخ القوي لتفادي مشكلات تأخر التسليم أو تراجع جودة التنفيذ.



وأوضح أ. معتز عيد أن القيمة المضافة لشركة "كونكت هومز" تتجسد في خبرتها الممتدة لأكثر من 13 عاماً في السوق العقاري، وعلاقاتها الراسخة مع كافة المطورين، مما يتيح لها القيام بدور الاستشاري العقاري الحيادي والظهير الاستثماري للعميل، وتوجيهه نحو القرار الصائب والآمن سواء كان يبحث عن مسكن أول، أو مسكن ثانٍ ساحلي، أو فرص للاستثمار التجاري والإداري.



وأكد أن السوق العقاري المصري يمر حالياً بمرحلة هامة لتصحيح الأسعار، حيث يتسم الأداء الراهن بالاستقرار النسبي دون قفزات مفاجئة، مع اتجاه المطورين لتقديم تسهيلات مرنة وغير مسبوقة في أنظمة السداد ومدد الأقساط وطرق التشطيب، بهدف جذب شرائح أوسع من العملاء وإنعاش حركة البيع والشراء.



ووجه أ. معتز عيد نصيحة للعملاء بضرورة الاعتماد على مستشار عقاري كفء وموثوق في ظل اشتداد حدة المنافسة وتنوع المعروض بالسوق، مؤكداً أن قرار الشراء يعد من القرارات الاستراتيجية الصعبة التي تتطلب دراسة وافية للبدائل المتاحة، وموضحاً أن "كونكت هومز" تضع كامل خبراتها ومستشاريها في خدمة العملاء لضمان وصولهم إلى الخيار العقاري الأمثل الذي يلبي تطلعاتهم ويحمي استثماراتهم.



وأعرب عن تفاؤله الشديد وثقته في قدرة القطاع على مواصلة النمو والازدهار خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن العقار في مصر يظل دائماً الملاذ الآمن والمخزن الحقيقي للقيمة. وتوقع عيد أن تشهد الفترات القادمة تحركات سعرية جديدة وصعوداً طبيعياً ومنطقياً في قيم الوحدات، مدفوعاً بالزيادات الأخيرة في أسعار النفط والمحروقات، والتي انعكست بدورها على تكلفة المواد الخام الأساسية مثل الحديد والأسمنت، مما يجعل الشراء في الوقت الحالي فرصة ذهبية.



واختتم رئيس القطاع التجاري بشركة كونكت هومز رؤيته الاستشرافية بالإشارة إلى أن الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة المصرية، بجانب المزايا التنافسية الإضافية التي يبتكرها المطورون من تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل، ستسهم بشكل فعال في استيعاب هذه المتغيرات السعرية وتحويلها إلى قوة دفع إيجابية، مما يضمن استمرار التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية، ويرسخ مكانة مصر كواحدة من أكثر الوجهات العقارية جاذبية ونمواً في المنطقة على المدى الطويل

