حققت شركة بنيان للتنمية والتجارة نتائج قوية خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومة باستمرار إعادة تسعير عقود الإيجار، إلى جانب النشاط القوي في مبيعات الوحدات مما ادي الي تضاعف إجمالي الإيرادات، وارتفاع التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية بنسبة %65، ويعكس ذلك قوة الأداء التشغيلي للشركة وقدرتها على تحقيق نتائج قوية من محفظة أصولها.

تعليق العضو المنتدب

"حققت شركة بنيان بداية قوية لعام 2026، حيث سجلت نمو في اجمالي الايرادات بنسبة 106% مدعومة بإعادة تسعير عقود الإيجار و القرار الاستراتيجي باستئناف أنشطة البيع. نمت الإيرادات الإيجارية من خلال مبادرات إعادة تسعير الإيجارات والزيادات التعاقدية، إلى جانب توقيع عقود إيجار مع شركة Nestlé Egypt في مبنى Golden Gate A5 ، ومع شركة Kortech في المبنى 106B وتم الحفاظ على مستويات إشغال مرتفعة بلغت 97% انعكاسا للطلب القوي على الأصول الادارية والتجارية عالية الجودة في القاهرة الكبري. ونمت ايرادات البيع مدعومة بالقرار الاستراتيجي باستئناف أنشطة البيع في مشروع ووك أوف كايرو وذلك بعد تحويل رخصة البدروم مؤخرًا لإضافة مساحة تجارية قابلة للبيع، مما اسفر عن بيع أربع وحدات بإجمالي مساحة 1,573 مترًا مربعًا.

كما ابرز هذا الربع قدرة الشركة على تحويل الزخم التشغيلي إلى نمو ملموس في الربحية والتدفقات النقدية، حيث ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك(EBITDA) بنسبة 48% على أساس سنوي، بينما نما صافي الربح بنسبة 42%، وارتفعت التدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية بنسبة 65% خلال تلك الفترة. وتؤكد هذه النتائج مجددًا قوة الشركة التشغيلية وجودة محفظة أصولها.

و واصلت محفظة الشركة العقارية في النمو وجاء ذلك من خلال تقرير التقييم الدوري لمحفظة الشركة من قبل مُقيّم معتمد مستقل.

تظل الإدارة واثقة من آفاق الشركة المستقبلية، بوجود فرص كبيرة لزيادة الإيجارات ضمن محفظتها، حيث من المتوقع إعادة تسعير نحو 40% من عقود الإيجار المقومة بالجنيه المصري خلال عام 2026. وإلى جانب خطط بيع ما تبقى من محفظة الوحدات المتاحة للبيع في مشروع ووك أوف كايرو، من المتوقع أن تساهم هذه العوامل في دعم نمو الأرباح، وتعزيز التدفقات النقدية، وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين."

أبرز المؤشرات المالية الربع الأول من 2026

إجمالي الإيرادات ارتفعت بنسبة %106 لتصل إلى 370 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بالنمو المستمر في الإيرادات الإيجارية المتكررة إلى جانب الزيادة في إيرادات بيع الوحدات. حيث نمت الإيرادات الإيجارات بنسبة 18% نتيجة إعادة تسعير عقود الإيجار والزيادات التعاقدية وتوقيع عقود إيجار جديدة. و بلغت إيرادات بيع الوحدات 175 مليون جنيه مصري، مسجلة نموًا بنسبة 1,155%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى بيع أربع وحدات ضمن مشروع ووك أوف كايرو بإجمالي مساحة 1,573 مترًا مربعًا خلال الربع.

صافي الربح ارتفع بنسبة %42، مدعومًا باستمرار نمو الإيرادات الإيجارية، والنشاط القوي في بيع الوحدات، إلى جانب ارتفاع القيمة العادلة لمحفظة الاستثمارات العقارية الخاصة بالشركة.

أهم المؤشرات التشغيلية

نجحت الشركة خلال الربع في تجديد عقود إيجار مع ستة مستأجرين ، من بينهم أربعة مستأجرين بمشروع “ووك أوف كايرو”، وذلك عند مستويات إيجارية تزيد بنسبة %63 مقارنةً بالمستويات السابقة، بما يعكس استمرار قوة الطلب على أصول الشركة وقدرتها على تعظيم القيمة الإيجارية الكامنة عبر محفظتها.

أبرز مؤشرات الدخل في الربع الأول من 2026

إيرادات الإيجار ات ¹ ارتفعت بنسبة %18 لتصل إلى 196 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بإعادة تسعير العقود المنتهية بمعدلات إيجارية أعلى والزيادات السنوية التعاقدية. و تم إعادة تسعير ستة عقود مستأجرين قائمين بقيمة تزيد عن %63 مقارنة بالمستويات الإيجارية السابقة، و تتوقع الشركة إعادة تسعير %40 من عقود الإيجار المقومة بالجنيه المصري خلال عام 2026 على مستويات اعلى من العقود المنتهية.

تكلفة الوحدات المباعة: قامت الشركة ببيع وحدات خلال الربع كانت مُصنفة ضمن بند الاستثمارات العقارية، وتم احتساب تكلفة هذه الوحدات وفقًا لقيمتها السوقية العادلة بدلًا من التكلفة الفعلية، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الوحدات المباعة المسجلة خلال الفترة من تكلفة فعلية بلغت 8.7 مليون جنيه مصري إلى قيمة سوقية بلغت 154 مليون جنيه مصري . وعلى الرغم من هذا، تم بيع هذه الوحدات بقيم تجاوزت قيمتها العادلة. وفي حال تم احتساب هذه الوحدات وفقًا للتكلفة الفعلية، لبلغ هامش مجمل الربح %84 خلال الربع.

مصروفات البيع والعمومية والإدارية (SG&A) كنسبة من الإيرادات انخفضت من %29 خلال الربع الأول من عام 2025 إلى %15 خلال الربع الأول من عام 2026، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى عدم وجود المصروفات الاستثنائية المرتبطة بعملية الطرح العام الأولي والمسجلة خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

أهم بنود قائمة المركز المالي في 31 مارس 2026

الاستثمار العقاري: ارتفع رصيد الاستثمارات العقارية بنسبة %4 ليصل إلى 16,174 مليون جنيه مصري بنهاية مارس 2026، مقارنةً بـ15,488 مليون جنيه مصري في ديسمبر 2025، بما يعكس استمرار نمو القيمة العادلة لمحفظة أصول الشركة وفقًا للتقييمات الصادرة عن مقيم مستقل معتمد. ويشمل رصيد الاستثمارات العقارية الحالي 9 أصول من إجمالي 10 أصول مملوكة للشركة، في حين لم يتم استلام مبني بارك ستريت ادشن.

