دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في دولة الإمارات، عن تقديم ضمان تمويل بقيمة 1.5 مليون درهم لصالح "01Gov"، وهي شركة إماراتية ناشئة متخصصة في التقنيات الحكومية. ويهدف هذا الضمان إلى تسريع نمو المنصة المملوكة للشركة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يعزز توجه دولة الإمارات نحو الريادة العالمية في تطوير العمل الحكومي وتعزيز تميزه على كافة المستويات.

تمكين المبتكرين

وقالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وممثل الوزارة في صندوق محمد بن راشد للابتكار: " يؤدي الصندوق دوراً محورياً في تعزيز الاستراتيجية الوطنية للابتكار، تجسيداً لرؤية الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة ويتمتع بقدرة تنافسية عالمية. نحن ملتزمون بتمكين المبتكرين ذوي الإمكانات العالية وتوفير الركائز اللازمة لنموهم وتوسعهم بما يضمن إحداث أثر تنموي مستدام. ويعكس دعمنا لشركة (01Gov) التزامنا الراسخ بتحفيز الابتكار، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز القدرات الوطنية القادرة على صياغة مستقبل القطاعات الحيوية".

دعم الرؤية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي

تُعتبر منصة "01Gov" حلاً متكاملاً قائماً على الحوسبة السحابية، ومتاحاً عبر الإنترنت من خلال تطبيق للهواتف المتحركة، وقد تم تصميم المنصة لمعالجة التحديات التي تواجه الجهات الحكومية. وتتيح المنصة للعاملين في القطاع الحكومي الاستفادة من أدوات لمتابعة التوجهات العالمية الناشئة، وإجراء دراسات قياس مرجعي سريعة، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، كما تساعد الموظفين الحكوميين على تقديم أفكار مبتكرة، وتنظيم مختبرات للأفكار، والمشاركة في مسارات التعلم الذاتي المستمر.

ويساهم الدعم الجديد الذي يقدمه صندوق محمد بن راشد للابتكار في تمكين "01Gov" من توسيع نطاق عملياتها والاستجابة للطلب المتزايد على حلولها الذكية المصممة وفق أهداف محددة. كما سيتم توجيه الضمان نحو تطوير نظام One، وهو نظام ذكاء اصطناعي قائم على الوكلاء طورته "01Gov"، إلى جانب تعزيز قدرات المنصة لخدمة عملائها الحاليين.

وقال الدكتور سعيد الظاهري، الشريك وخبير الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل في "01Gov": "نشعر بفخر كبير للثقة الممنوحة لنا من قبل صندوق محمد بن راشد للابتكار ووزارة المالية في دولة الإمارات. ويأتي هذا الدعم لينسجم مع توجهاتنا الرامية لدعم مساعي دولة الإمارات في تعزيز كفاءة العمل الحكومي واستشراف المستقبل. وقد وضعت دولة الإمارات أجندة واضحة وطموحة للريادة عالمياً في مجال الحكومات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وبصفتنا شركة إماراتية، نفخر بمساهمتنا في تحقيق هذا الطموح الوطني. كما نتوجه بجزيل الشكر لعملائنا في القطاع الحكومي ولكل من شاركنا هذه المسيرة".

يسهم برنامج الضمانات التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار بدور محوري في دعم منظومة الابتكار في الدولة، من خلال توفير التمويل بشروط مناسبة للشركات الرائدة، بما يعكس التزام الصندوق بدعم نمو الشركات المبتكرة التي تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.

نبذة عن :01Gov

تأسست "01Gov" في دبي عام 2013، ويتميّز فريقها القيادي بخبرة عميقة ومباشرة في العمل الحكومي في دولة الإمارات، فيما يقود التوجه الاستراتيجي للشركة في مجال الذكاء الاصطناعي الدكتور سعيد الظاهري، أحد أبرز الخبراء الإماراتيين المعترف بهم دولياً في مجالي الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل، كما يمثل هذا الإعلان محطة مهمة في مسيرة الشريك والرئيس التنفيذي إبراهيم أحمد البدوي، الذي كان من الحاصلين سابقاً على منحة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، حيث تعكس رحلته من العمل الحكومي إلى ريادة الأعمال مساراً تدعمه اليوم جهة تمويل تنتمي إلى المنظومة ذاتها التي أسهمت في تطوير مسيرته المهنية، ويكتمل الفريق القيادي بمحمد أحمد البدوي، الشريك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، الذي يجمع بين الخبرة العملية في العمل الحكومي داخل دولة الإمارات والمعرفة التقنية المتقدمة، بما يدعم تطوير منصة "01Gov" وتقنياتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

نبذة عن صندوق محمد بن راشد للابتكار:

صندوق محمد بن راشد للابتكار هو مبادرة اتحادية أطلقتها وزارة المالية ويتولى إدارتها مصرف الإمارات للتنمية. قدم الصندوق منذ إطلاقه في العام 2016 الدعم للعديد من المبتكرين من خلال برنامجه الأول، برنامج خطة الضمانات، الذي يهدف إلى مساندتهم في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم من خلال تزويدهم بضمانات مدعومة من الحكومة دون الحصول على أية حقوق ملكية أو أسهم فيها.

تم إطلاق البرنامج الثاني، وهو مسرّع الابتكار من صندوق محمد بن راشد للابتكار، في ديسمبر 2018. يهدف هذا البرنامج الذي يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار إلى تعزيز إمكانيات نمو الشركات المبتكرة التي تساهم في تشكيل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والابتكار. ويقدم خدمات عالمية المستوى وبرامج تدريبية للشركات المبتكرة لتسريع أعمالها، ورفع القدرات والكفاءات، وإبراز القيمة المضافة، وتوسيع نطاق أعمالها.

إضافةً إلى ذلك، يتعاون صندوق محمد بن راشد للابتكار مع مجموعة من الشركاء من القطاع الحكومي والخاص للإسهام في تيسير النمو وتقديم الدعم وخلق الفرص وتمهيد طرق النجاح للشركات الأعضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.mbrif.ae/

