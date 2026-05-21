أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، عن أربع مبادرات للحفاظ على البيئة لعام 2026 في إطار "إمباكت من ميرال"، وهي منصة استراتيجية لتمويل وتنفيذ برامج ذات أثر اجتماعي وبيئي هادف في مختلف أنحاء أبوظبي.

وتم اعتماد أربع مبادرات رئيسية تشمل: تتبّع تجمعات السلاحف البحرية في منطقة الخليج العربي، تطوير الاستزراع المستدام للأحياء المائية المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حماية قط الرمال العربي البري في صحاري أبوظبي، وحماية تجمعات غزال الداما، أحد أكثر الأنواع المهددة بالانقراض. وتعكس هذه المبادرات نهجاً قائماً على العلم لحماية النظم البيئية البحرية والبرية في دولة الإمارات، من خلال توظيف البحوث التطبيقية، وعلم الجينوم في مجال الحفاظ على الأنواع، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة الرصد القائمة على البيانات، بما يسهم في تعزيز حماية التنوع البيولوجي، ودعم الأمن الغذائي، وتمكين التخطيط المنهجي لحماية الأنواع وإعادة توطينها.

وجاء اعتماد هذه المبادرات عقب سلسلة من الاجتماعات عقدها فريق العمل الاستشاري للمنصة، بالتعاون مع مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ في جزيرة ياس، أبوظبي، وحديقة الحيوانات بالعين، إلى جانب نخبة من الباحثين والخبراء في مجال الحفاظ على البيئة، والعمل على تحديد الأولويات البيئية الأكثر تأثيراً. وقد تم عرض البرامج المقترحة على اللجنة التوجيهية لاعتمادها، والتي يترأسها بشكل مشترك كبار ممثلي ميرال وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، بما يضمن توافقها مع ركيزة الحفاظ على البيئة وأهداف المنصة الاستراتيجية.

قالت تغريد السعيد، المدير التنفيذي لإدارة التسويق والاتصال والفعاليات في ميرال، ونائب رئيس مبادرة "إمباكت من ميرال": "أطلقنا منصة ’إمباكت من ميرال‘ انطلاقاً من التزامنا بإحداث تغيير هادف. وتمثل الموافقة على أولوياتنا الأربع في مجال الحفاظ على البيئة خطوة مهمة في هذه المسيرة، بما يعكس طموحنا وقوة عملنا الجماعي. كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير لشركائنا، الذين يُسهمون بخبرتهم الكبيرة وتعاونهم في تحويل هذه الرؤية إلى أثرٍ ملموس. وإننا معاً، نُسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة لأبوظبي عماده الحماية الفعالة لنظمها البيئية الطبيعية القيّمة. ونحن إذ نؤكد التزامنا المشترك، لا نعمل فقط على حماية ما هو مهم اليوم، بل نُسهم أيضاً في ترسيخ إرث مستدام للأجيال القادمة".

يضم فريق العمل الاستشاري ممثلين عن نخبة من المؤسسات الأكاديمية والبيئية الرائدة، وقد حضروا الاجتماع الذي ترأسته الدكتورة إليز ماركيز، المدير الأول لمركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ في جزيرة ياس، أبوظبي. ومن بين الممثلين: سعادة هبة عبيد الشحي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ ميثاء محمد الهاملي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة – أبوظبي.

ويضم الفريق أيضا الدكتور هاني الشاعر، المدير الإقليمي لمكتب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة؛ البروفيسور جون بيرت، أستاذ علم الأحياء لدى جامعة نيويورك أبوظبي؛ الدكتورة أمينة السميطي، أستاذة مشاركة في الهندسة الكهربائية في جامعة خليفة؛ الدكتورة روية الكندي، أستاذة مشاركة في قسم الأحياء بكلية العلوم، جامعة الإمارات العربية المتحدة؛ نورا البلوشي، المدير المساعد لعلم الأحياء البحرية في متحف التاريخ الطبيعي بأبوظبي؛ سارة ستيفنز، المدير الأول للعمليات والحفاظ على البيئة في حديقة الحيوانات بالعين؛ وكارلوس رودريغيز، المدير العام لـ"سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي".

تم إطلاق منصة "إمباكت من ميرال" بالشراكة مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً في أواخر عام 2025، لتكون محفزاً للنمو المسؤول، وذلك استناداً إلى أربع ركائز رئيسية هي: الحفاظ على البيئة؛ الفنون والثقافة؛ الصحة وجودة الحياة؛ التعليم وتنمية المهارات. وتخضع منصة التمويل لإدارة اللجنة التوجيهية وفريق العمل الاستشاري، بما يضمن الشفافية والرقابة والتوافق مع أولويات أبوظبي البيئية والاجتماعية.

لمزيدٍ من المعلومات، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: miralimpactfund@miral.ae

تفاصيل مبادرات الحفاظ على البيئة البحرية:

تتبع تجمعات السلاحف البحرية

تهدف هذه المبادرة إلى تحويل بيانات الإنقاذ إلى معلومات عملية تساعد في حماية تجمعات السلاحف البحرية المهددة بالانقراض في منطقة الخليج العربي.

من خلال تحليل بيانات الإنقاذ ونشر تقنيات التتبع، وتحديد مناطق التغذية الحيوية، سيوفر المشروع رؤى قيّمة حول بيئة السلاحف البحرية وأنماط هجرتها. وستسهم هذه النتائج في دعم سياسات الحفاظ على البيئة، واستراتيجيات حماية البيئة البحرية، وخطط التكيف مع التغير المناخي على مستوى المنطقة.

ابتكارات لتعزيز استزراع الأحياء المائية

دعماً لأهداف دولة الإمارات طويلة المدى في مجال الأمن الغذائي والاستدامة، تستكشف هذه المبادرة دور أنظمة المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحلول القائمة على مبادئ الاقتصاد الدائري وإسهامها في تطوير أنظمة الاستزراع المائي.

سيبحث البرنامج سبل الحد من معدلات الهدر، وتحسين جودة رعاية الأسماك، وتطوير أنظمة آلية للمراقبة تحت الماء لرصد سلوك الأسماك وأداء الاستزراع المائي بشكل أفضل. وتهدف هذه الابتكارات إلى تأسيس قطاع استزراع مائي أكثر ذكاءً واستدامة في منطقة الخليج العربي.

تفاصيل مبادرات الحفاظ على البيئة البرية:

دراسات حول قط الرمال العربي البري في أبوظبي

يُصنّف قط الرمال العربي ضمن الأنواع المهددة بالانقراض في القائمة الحمراء لإمارة أبوظبي، ويُعدّ من أكثر الحيوانات الصحراوية ندرةً وصعوبةً في الرصد في المنطقة.

ستجمع هذه المبادرة البحثية بين تحليل الحمض النووي البيئي، وتقنيات التتبع عبر نظام تحديد المواقع العالمي ( GPS )، واستخدام كاميرات المراقبة، إلى جانب تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، بهدف تعميق الفهم العلمي لحجم تجمعات هذا النوع وانتشاره وأنماطه وسلوكه في مختلف أنحاء أبوظبي. ويهدف المشروع إلى سدّ الفجوات المعرفية الأساسية اللازمة للحفاظ على هذا النوع على المدى الطويل، وتعزيز الشراكات لدعم حماية هذا النوع الفريد من حيوانات الصحراء.

حماية تجمعات غزال الداما

يُصنّف غزال الداما، المُدرج ضمن قائمة الأنواع الأكثر تهديداً بالانقراض في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، من أندر الغزلان في العالم.

وانطلاقاً من خبرة حديقة الحيوانات بالعين وريادتها في برامج الإكثار للحفاظ على الأنواع، يعمل المشروع على سد الفجوات المعرفية الجينية بين الغزلان الموجودة في الأسر، وتلك المُعاد توطينها، وما تبقى من التجمعات البرية. وتهدف المبادرة إلى تطوير إطار عمل متكامل لعلم الجينوم في مجال الحفاظ على الأنواع، وإنشاء بنوك للعينات الحيوية لهذه الأنواع، بما يدعم الإدارة العالمية المنسقة لهذا النوع.

لمحة حول ميرال:

ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، تسهم في نمو قطاع الترفيه والاستجمام وتعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارة. وتقوم ميرال بتصميم وإنشاء وتشغيل وإدارة وجهات وتجارب فريدة تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم لتقديم ذكريات لا تُنسى، وتسريع تحقيق رؤية أبوظبي السياحية وتعزيز نموها.

كما تتولى ميرال مسؤولية تطوير وإدارة جزيرة ياس والإشراف على استراتيجية إدارة الوجهات السياحية في جزيرة السعديات. تشمل محفظة ميرال مجموعة من الأصول العالمية المستوى في قطاعات الترفيه والثقافة والرياضة والفنادق والمطاعم والتجزئة والاستجمام، لتقدم ذكريات مميزة لا تُنسى للمقيمين والزوار ، وتشمل هذه الوجهات؛ عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي (التي تضم أكثر من 70 لعبة وتجربة بعد توسعتها الأخيرة)، وعالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، ومركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ جزيرة ياس أبوظبي، وكلايم جزيرة ياس أبوظبي، وتيم لاب فينومينا أبوظبي، وياس مارينا، وياس باي ووترفرونت التي تحتضن الاتحاد أرينا، أكبر آرينا داخلية متعددة الأغراض في دولة الإمارات العربية المتحدة، وغيرها الكثير. وتعمل ميرال حالياً على تطوير العديد من المشاريع المستقبلية في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي، ومن ضمنها منطقة هاري بوتر الغامرة في عالم وارنر براذرز أبوظبي، بالإضافة إلى مشروع عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس في أبوظبي.

وتضم ميرال تحت مظلتها ميرال دستينيشنز، التي تُروّج للعديد من الوجهات السياحية المميزة، وميرال إكسبيرينسز، المتخصصة بتشغيل مجموعة متنوعة من التجارب ومرافق الجذب الغامرة عالمية المستوى والحائزة على جوائز مرموقة، وياس لإدارة الأصول، التي تتولى تشغيل وإدارة محفظة من الوجهات المتميزة في جزيرة ياس، كالمطاعم والمقاهي، والمراسي والفنادق.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.miral.ae

-انتهى-

#بياناتشركات