القاهرة، مصر: أعلنت شركة فيزا، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (V) والرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن إطلاق برنامجها العالمي جاهزية الوكلاء في منطقة أوروبا الوسطى وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وذلك لدعم منظومة المدفوعات في عصر التجارة المعتمدة على الوكلاء الأذكياء.

ويركز برنامج جاهزية الوكلاء أو “Visa Agentic Ready”في مرحلته الأولى على جاهزية جهات الإصدار، من خلال توفير مسار منظم يمكن البنوك والمؤسسات المالية من اختبار وفهم والتحقق من المعاملات التي تتم عبر الوكلاء الأذكياء، ضمن بيئة تشغيلية محكمة. كما يتيح البرنامج لجهات الإصدار التعرف علي كيفية قيام وكلاء الذكاء الاصطناعي بتنفيذ المعاملات نيابةً عن المستهلكين، واختبار مدى جاهزيتها لدعم التجارة المعتمدة على الوكلاء، مع الحفاظ على الثقة والتحكم والحماية التي ترتكز عليها شبكة .Visa

وفي هذا السياق، قالت ليلى سرحان، نائب الرئيس الأول والمدير الإقليمي لشركة فيزا في شمال أفريقيا والمشرق العربي وباكستان: "نشهد في المنطقة اهتمامًا متزايدًا بالابتكار، إلى جانب حاجة واضحة لضمان تقديم تجارب دفع جديدة بطريقة آمنة وقابلة للتوسع. ومع تنامي دور الذكاء الاصطناعي في قطاع التجارة، ستلعب جهات الإصدار دورًا محوريًا في تعزيز ثقة المستهلكين."

وأضافت: "يوفر برنامج جاهزية الوكلاء لعملائنا وسيلة عملية لفهم واختبار والاستعداد لعمليات الدفع التي تتم عبر الوكلاء الأذكياء، بدعم من عناصر الأمان وآليات التحكم وقدرات الشبكة التي شكلت على مدار سنوات الأساس الذي تقوم عليه شبكة فيزا الموثوقة للمدفوعات."

ويعتمد برنامج جاهزية الوكلاء على القدرات الأساسية لشبكة فيزا، من خلال دمج تقنيات التوكنات والهوية الرقمية، وإدارة المخاطر، وآليات التحكم، لدراسة كيفية تمكين المدفوعات الموثوقة التي تتم عبر الوكلاء الأذكياء في مختلف الاستخدامات. ويأتي ذلك امتدادًا لمبادرة “Visa Intelligent Commerce”، وهي مجموعة من المبادرات والحلول التي تطورها Visa لدعم تجارب التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وبشكل موثوق.

من الجاهزية إلى التطبيق الفعلي على نطاق واسع

يتطلب تحويل التجارة الذكية المعتمدة على الوكلاء إلى واقع فعلي على نطاق واسع تعاونًا وتنسيقًا بين مختلف الأطراف داخل منظومة المدفوعات، وفي هذا الإطار ضمّت فيزا عددًا من الشركاء من مختلف أنحاء المنطقة إلى برنامج “Visa Agentic Ready” وتشمل قائمة الشركاء الأوائل المشاركين في البرنامج بمنطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا كلاً من: بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي، والأنصاري للصرافة، وبنك الإسكندرية، وبنك السلام، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك البحرين الإسلامي.

كما تضم القائمة بنك الاتحاد، وبنك سنتر كريديت، وبنك نكست، وبنك البحرين والكويت، وبنك مصر، والبنك التجاري القطري، وكريدي ماكس، وديسكفري بنك، وبنك دخان، والإمارات الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، وفرست ناشيونال بنك، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، والبنك الدولي الأذربيجاني، وبيت التمويل الكويتي، ومصرف المشرق، ومونوبنك، والبنك الأهلي المصري، وبنك الكويت الوطني، والبنك الوطني العُماني، وبريفات بنك، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك قطر الوطني، وبنك قطر الوطني الأهلي – مصر، وتابي، وزينة، مع توقعات بانضمام المزيد من الشركاء خلال العام الجاري.

ومن خلال بيئة الاختبار التشغيلية المحكمة التي تحاكي بيئات العمل الفعلية، يتيح البرنامج التحقق من كيفية عمل المدفوعات التي تتم عبر الوكلاء الأذكياء في سيناريوهات واقعية، بما يسهم في تعزيز ثقة جهات الإصدار مع اقتراب تحولها إلى واقع ملموس.

وتدعم هذه الخطوة توجه فيزا الأوسع نحو التجارة الذكية القابلة للبرمجة، حيث تُمكّن بيانات الاعتماد الموثوقة وقدرات الشبكة من تنفيذ عمليات الدفع بطريقة آمنة ومرنة تستجيب لاحتياجات المستهلك وسياق العملية وآليات التحكم الخاصة بها. ومع تزايد اعتماد التقنيات الذكية في مراحل رحلة التسوق، يساعد ذلك على تمكين الوكلاء الأذكياء من تنفيذ العمليات بسلاسة نيابةً عن المستهلكين، مع الحفاظ على تحكم الأفراد الكامل في التجربة.

وتعمل فيزا عالميًا مع منصات الذكاء الاصطناعي والمطورين والتجار وشركاء المنظومة المختلفة لتمكين المدفوعات الموثوقة التي تتم عبر الوكلاء الأذكياء على نطاق واسع، فيما يسهم برنامج جاهزية الوكلاء في ضمان جاهزية جهات الإصدار لدعم هذه المعاملات بأمان وكفاءة وثقة.

