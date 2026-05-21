تضع المنشأة دولة الإمارات في مصافّ أبرز الدول العالمية المتقدمة التي تمتلك مثل هذه القدرات الهندسية النوعية

تم الكشف عن المنشأة خلال منتدى "اصنع في الإمارات" دعماً للخطط الصناعية الوطنية وتعزيزاً للابتكار

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتحت "إن إم دي سي دريدجينج اند مارين" التابعة لـ "إن إم دي سي جروب"، الرائدة عالمياً في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء والجرف البحري والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز NMDC، أول منشأة تجارية متخصصة من نوعها فى المنطقة لاختبارات النمذجة الفيزيائية الهيدروليكية (مركز إن إم دي سي الساحلي والهيدروديناميكي). وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتتيح إجراء اختبارات متقدمة للهندسة الساحلية والبحرية محلياً داخل الدولة، مما يحدّ من الاعتماد على المختبرات العالمية الخارجيّة.تجارية

وجاء الكشف عن هذه المنشأة خلال معرض "اصنع في الإمارات 2026" تجسيدا لالتزام المجموعة بتعزيز القيمة المحلية المضافة وتوطين القدرات الهندسية الاستراتيجية، و تتيح المنشأة، المصممة خصيصاً لهذا الغرض، محاكاة واختبار مشاريع البنية التحتية البحرية والساحلية والمنشآت البحرية المعقدة ضمن بيئة مخبرية خاضعة للتحكم الكامل، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية الرامية إلى توطين القدرات الصناعية المتقدمة وتعزيز القيمة الوطنية المضافة في القطاعات الاستراتيجية. وعبر توفير هذه القدرات داخل دولة الإمارات، تسهم "إن إم دي سي جروب" في تحسين كفاءة التصاميم الهندسية وحفز وتيرة تنفيذ المشاريع وضبط التكاليف، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار الهندسي والصناعي.

وتتيح المنشأة للمهندسين محاكاة الأمواج والمدّ والتيارات البحرية والتحقق من أثر هذه الظروف على البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ وكواسر الأمواج والجدران البحرية والمنشآت البحرية. ومن خلال استخدام نماذج مصغّرة تحاكي البيئات الواقعية، تضمن المنشأة أن يعكس أداء النموذج الأداء الفعلي على أرض الواقع، بما يشمل قوة الأمواج والضغوط والاستجابة الهيكلية، ما يتيح اختبار التصاميم الهندسية وتحسينها وتطويرها قبل بدء أعمال الإنشاء.

ويُعزى انشاء هذا المركز المتطور بالكامل ، الى شركة "إن إم دي سي إنفرا"، الذراع المتخصصة في أعمال الإنشاءات والتابعة لـ "إن إم دي سي جروب"، تجسيداً لقدرات المجموعة المتكاملة في مجالات الهندسة والإنشاء والتطوير، إذ يعكس امتلاكها للخبرات والإمكانات اللازمة لتخطيط وبناء وتشغيل منشآت بنية تحتية عالية التخصص ضمن منظومتها المتكاملة بكفاءة ذاتية كاملة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي في "إن إم دي سي جروب": " يندرج اطلاق هذه المنشأة النوعية في إطار استراتيجيتنا لإرساء قدرات طويلة الأمد داخل دولة الإمارات عبر توطين الخبرات المتقدمة في مجالات الاختبارات والهندسة، ونؤكد من خلالها على التزامنا بمواصلة مساعينا لترسيخ دعائم القطاع الصناعي الوطني ودعم مسيرة النمو المستدام في قطاعات البنية التحتية والطاقة والقطاع البحري. ولاشك بأن إطلاق هذه المنشأة المتميزة يترجم عمليا مستهدفات رؤية منصة ’اصنع في الإمارات‘، التي تمضى بقوة لترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للصناعة والابتكار والتميز الهندسى".

وتعدّ هذه المنشأة الأولى والوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، كمختبر تجارى متكامل حيث يضم حوضاً ثلاثي الأبعاد للأمواج وقناة ثنائية الأبعاد لمحاكاة حركة الأمواج، وهي مرافق هيدروليكية متطورة مزوّدة بأنظمة متقدمة لتوليد الأمواج وبيئات مائية خاضعة للتحكم، بما يتيح اختبار المنشآت الثابتة والعائمة ضمن مجموعة واسعة من الظروف التشغيلية. وتغطى تطبيقات المنشأة مختلف المراحل بدءاً من الأبحاث الأولية وصولاً إلى التحقق من كفاءة مشاريع البنية التحتية الضخمة، بما يشمل دراسات تحوّل الأمواج وتجاوزها للحواجز، وحركة الرواسب، والتعرية المائية، وسلوك الموانئ في الظروف التشغيلية المختلفة.

من جانبه قال المهندس نيلز دي بروين الرئيس التنفيذي لشركة "إن إم دي سي دريدجينج اند مارين": "تعتبر النمذجة الفيزيائية عنصراً أساسياً لفهم وإدارة المخاطر المرتبطة بالبنية التحتية البحرية والساحلية. وفي السابق، كانت مثل هذه الاختبارات تتطلب التعاون مع مختبرات دولية متخصصة. وعبر إتاحة هذه القدرات محلياً، أصبح بإمكاننا تعزيز التكامل بين التصميم والاختبارات وتنفيذ المشاريع، بما يمكّن من تحديد التحديات ومعالجتها في مراحل مبكرة من العملية الهندسية، إلى جانب تحسين الكفاءة ودعم الابتكار في المنطقة".

وإلى جانب دورها المحوري في دعم واختبار المشاريع التجارية ، تتيح المنشأة إجراء أبحاث متقدمة وتقديم خدمات استشارية، بما يفتح افاقا رحبة من التعاون مع أبرز الشركاء الدوليين والمؤسسات الأكاديمية، ويوفر فرصاً للبحث العلمي وتفاعل الطلبة وإثراء المعرفة. كما تدعم تطوير واختبار أنظمة الطاقة المتجددة البحرية، بما في ذلك تقنيات طاقة الأمواج والمدّ والجزر وطاقة الرياح العائمة.

ويأتى تشغيل هذا المركز ليعزز جهود "إن إم دي سي جروب" لدعم الأجندة الصناعية وجهود التوطين في دولة الإمارات، والتي تمثل أحد المحاور الرئيسية لرؤية منصة "اصنع في الإمارات"، إلى جانب الإسهام في تعزيز سلاسل الإمداد ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

حول إن "إم دي سي دريدجينج اند مارين"

"إم دي سي دريدجينج اند مارين" هي شركة متخصصة في أعمال التجريف، واستصلاح الأراضي، والإنشاءات البحرية، وتتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، مع عمليات تمتد إلى مختلف أنحاء العالم. وتزاول الشركة أعمالها ضمن قطاعات الطاقة، والسياحة، والتطوير الحضري، وتسهم في تشكيل البيئات البحرية على مستوى العالم.

تجمع الشركة الخبرات الرفيعة مع أحدث التقنيات، وتشغل أسطولاً واسعاً من الجرافات البحرية وسفن الدعم، ولديها القدرة على العمل في أي مكان حول العالم، وضمن أقسى مواقع العمل.

نجحت "إم دي سي دريدجينج اند مارين" على مر عقود من الزمن بتنفيذ العديد من المشاريع الرائدة ضمن العديد من القطاعات، شملت مشاريع كبرى لتطوير الجزر والشواطئ في أبوظبي، إلى جانب مشاريع دولية في مصر، والمالديف، والهند، والبحرين. وتضم أبرز مشاريع تطوير الجزر والشواطئ التي أنجزتها الشركة في أبوظبي كلاً من جزيرة الريم، وجزيرة الماريه، وجزيرتي ياس والسعديات، والبطين، والراحة، إضافةً إلى جزر أدنوك البحرية، وشواطئ الكورنيش وشواطئ جزيرة ياس.

لدى الشركة نحو 3600 موظف يسهمون في إجمالي القوى العاملة لمجموعة إن إم دي سي جروب، والتي تضم أكثر من 18,000 موظف.

تملك إن إم دي سي جروب حصة الأغلبية في شركة "إم دي سي دريدجينج اند مارين".

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.nmdc-dredgingmarine.com/en/

نبذة عن "إن إم دي سي جروب"

تتخذ "إن إم دي سي جروب" من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً رئيسياً لها، وتُعد شركة إماراتية رائدة ذات حضور عالمي، تتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 50 عاماً في تقديم حلول الهندسة والمشتريات والبناء للمشاريع البرية والبحرية، إلى جانب قدراتها المتقدمة في أعمال التجريف والإنشاءات البحرية. نفذت المجموعة مشاريع نوعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، وتوفر لعملائها حلولاً رئيسية متكاملة وعالية الجودة، مدعومة بالتزام راسخ بالاستدامة والامتثال للمعايير الدولية. وتمتلك الشركة محفظة مشاريع بقيمة 55.4 مليار درهم بنهاية الربع الأول من عام 2026.

تدير المجموعة أعمالها من خلال خمس وحدات رئيسية، هي: "إن إم دي سي دريدجينج اند مارين"، و"إن إم دي سي إنيرجي"، و"إن إم دي سي ال تي اس"، و"إن إم دي سي إنفرا"،"، و"إن إم دي سي إنجنيرينج".

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://nmdc-group.com/en/

-انتهى-

#بياناتشركات