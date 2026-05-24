أعلنت شركة إنفورما ماركتس، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في تنظيم الفعاليات والمعارض الدولية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، عن إطلاق قمة "فود جارد" للمرة الأولى في مصر، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة عشرة من معرضي Fi Africa and ProPak MENA 2026 ، المنصة الرائدة والأكثر تأثيراً في قطاع التصنيع الغذائي، المكونات، والتعبئة والتغليف في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمقرر إقامتهما خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو 2026 بمركز المنارة ومركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة.

ويحظى معرضا Fi Africa and ProPak MENA 2026وقمة "فود جارد" بدعم حكومي واسع من خلال رعاية أربع وزارات، تشمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الصناعة، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يعكس حرص الحكومة المصرية على دعم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتطوير قطاع التصنيع الغذائي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد، من خلال تشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص وتبني حلول أكثر ابتكاراً واستدامة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع الغذائي والتصدير.

يشهد الحدث مشاركة رفيعة المستوى من معالي الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومعالي المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حيث من المقرر أن يلقيا كلمات رئيسية خلال فعاليات القمة، بما يعكس الدعم الحكومي لملفات الأمن الغذائي والتصنيع الغذائي وتطوير سلاسل الإمداد في مصر والمنطقة.

كما يستقطب الحدث نخبة من كبار المسؤولين ووكلاء الوزارات وممثلي المنظمات الدولية، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات الصناعات الغذائية في مصر والمنطقة، ومجموعة من المستثمرين والخبراء الدوليين، بما يعكس الأهمية المتزايدة لمصر كمركز إقليمي في قطاع الصناعات الغذائية وسلاسل الإمداد.

وتلعب الشراكات الدولية والإقليمية دوراً محورياً في نجاح الحدث وإثراء النقاشات بين مختلف الأطراف المعنية، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة لقطاع الصناعات الغذائية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، إلى جانب دعم فرص التوسع والتصدير إلى أسواق جديدة. وتأتي في مقدمة هذه الشراكات الاستراتيجية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والمنظمة العالمية للتعبئة والتغليف (WPO)، والجمعية الدولية لتصنيع عصائر الفاكهة والخضار (IFU)، ومؤسسة شهادة نظام سلامة (FSSC)والاتحاد العربي للصناعات الغذائية (AFFI)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية (AOAD)، بالإضافة إلى الاتحاد الدولي لعلماء وتكنولوجيات الأغذية (IUFoST)، بما يعكس حرص المؤسسات العالمية والإقليمية على المشاركة في هذا الحدث الهام، الذي يسهم في تطوير قطاع الصناعات الغذائية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتُركز قمة "فود جارد" على تعزيز منظومة الأمن الغذائي من خلال توفير منصة حوار استراتيجية تجمع بين صناع القرار والمصنعين والمستثمرين والجهات الحكومية وخبراء صناعة الغذاء، لتحويل التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي إلى فرص استثمارية وشراكات فعّالة تسهم في تحقيق تأثير ملموس على أرض الواقع، بما يسهم في دعم نمو قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد في المنطقة.

كما تناقش القمة، التي تشهد مشاركة أكثر من 250 من الرواد والخبراء المتخصصين في مجال الأمن الغذائي ، عدداً من أبرز القضايا والمحاور الرئيسية، من بينها الحد من الهدر الغذائي، وتعزيز الابتكار في سلاسل الإمداد والتوريد، ودور القطاع الخاص في تمويل وتطوير قطاع الصناعات الغذائية، إلى جانب بناء شراكات إقليمية تسهم في تعزيز الأمن الغذائي في مصر ومختلف الدول المشاركة. كما تتناول القمة أحدث الحلول الذكية في مجالات التغليف والتعبئة، وسبل تطوير سلاسل التبريد المرتبطة بقطاع الصناعات الغذائية، بما يدعم رفع كفاءة القطاع وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وبهذه المناسبة، قال السيد مصطفى خليل، مسؤول مجموعة إنفورما ماركتس: "نحرص على تنظيم فعاليات دولية وإقليمية تسهم في تبادل الخبرات والمعارف بين المتخصصين في مختلف القطاعات، مع توفير منصة فعّالة لبناء شراكات مثمرة بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية، بما يدعم تحقيق نتائج عملية ومستدامة تسهم في دفع جهود التنمية الشاملة على المدى الطويل، إلى جانب تشجيع المستثمرين على الإسهام في تطوير القطاع الصناعي."

أضاف: "يُعد معرضا Fi and ProPak MENA 2026وقمة "فود جارد"، التي تُقام للمرة الأولى، فرصة مميزة تجمع المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص المعنية بقطاع الصناعات الغذائية و الأمن الغذائي، لمناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه القطاع، واستعراض سبل التطوير وتعزيز فرص النمو المستقبلي."

من جانبه، قال السيد جونثر بيجر، العضو المنتدب لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو): "يُعد التعاون بين مختلف الدول ركيزة أساسية لتطوير قطاع الصناعات الغذائية، إلى جانب أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية للحد من الهدر الغذائي والعمل المشترك على تعزيز الأمن الغذائي لعدد أكبر من السكان، من خلال تطوير أنظمة غذائية فعّالة ومستدامة ترتقي بجودة وسلامة المنتجات الغذائية. كما نؤمن بأهمية تبني أحدث التقنيات والابتكارات الرائدة في تطوير قطاع الصناعات الغذائية، إلى جانب تشجيع التبادل التجاري على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في ضمان حصول الجميع على غذاء صحي وآمن."

ويُعد معرضا Fi and ProPak MENA 2026أحد أكبر الأحداث المتخصصة في أفريقيا والشرق الأوسط في مجالات مكونات وتصنيع وتعبئة الأغذية والمشروبات، حيث يشهدان مشاركة أكثر من 400 عارض واستقطاب أكثر من 16,000 متخصص وخبير في القطاع، كما يُمثلان منصة إقليمية رائدة تسهم في دفع نمو قطاع التصنيع الغذائي وسلاسل الإمداد والتوريد المرتبطة به.

كما يسهم الحدث في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع الغذائي والتصدير إلى مختلف الأسواق العالمية، مع الاستفادة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، ما يجعلها الوجهة المثالية لاستضافة منصة بهذا الحجم والتأثير الإقليمي، لاسيما في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع الصناعات الغذائية، والحاجة المتزايدة إلى الابتكار وتعزيز التنافسية وتطوير سلاسل الإمداد والتوريد في الأسواق الإقليمية والعالمية.

نبذة عن إنفورما ماركتس

تعمل إنفورما ماركتس على ربط الأفراد والأسواق من خلال الحلول الرقمية، والمحتوى المتخصص، والمعارض التجارية، والفعاليات الهجينة، ورؤى الأسواق، بما يساهم في دعم نمو الأعمال وخلق فرص جديدة للابتكار والتوسع. وتُعد إنفورما ماركتس إحدى الشركات العالمية الرائدة في تنظيم المعارض والخدمات الموجهة لقطاع الأعمال، حيث تعمل في أكثر من 30 دولة حول العالم، وتجمع المتخصصين وصناع القرار عبر قطاعات متعددة تشمل الرعاية الصحية، والصناعات الغذائية، والتصنيع، والتكنولوجيا، والبنية التحتية. ومن خلال فعالياتها ومنصاتها الرائدة، توفر إنفورما ماركتس بيئة مثالية للتواصل وتبادل المعرفة وتعزيز فرص الأعمال على المستوى العالمي.

