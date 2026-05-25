ستواصل أرامكو السعودية و"بتروناس" بحث التعاون الاستراتيجي بعد نقل الحصص

أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، وشركة بتروليام ناسيونال برهاد (بتروناس) اليوم، عن توقيع اتفاقية لنقل حصص أرامكو السعودية، في شركتي بينغرانغ للتكرير إس. دي. إن. بي. إتش. دي وبينغرانغ بتروكيميكال كومباني إس. دي. إن. بي. إتش. دي (يُشار إليهما مجتمعتين بـ "بريفكيم") ومقرهما في مجمع بينغرانغ المتكامل الذي يقع في مدينة بينغرانغ في ولاية جوهور، في ماليزيا، إلى "بتروناس". ويخضع نقل الحصص لاستيفاء شروط الإتمام المعتادة، وسيصبح بموجبه مشروع بريفكيم مملوكًا بالكامل لمجموعة شركات بتروناس، وتتولى أعماله التشغيلية.

وتمكّن ملكية "بتروناس" الكاملة لمشروع بريفكيم من تعزيز التوافق التشغيلي والمرونة على نطاق سلسلة القيمة الخاصة بها مع الاستفادة من شبكة التوريد الدولية، ونموذج التشغيل المتكامل لدعم استمرار الموثوقية في ظل ظروف السوق المتغيرة. كما تدعم هذه الصفقة جهود أرامكو السعودية لتطوير محفظة أعمالها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، مما يوفر للشركة مرونة إضافية لمتابعة الاستثمارات التي تتماشى مع استراتيجيتها في هذا القطاع.

وقد أُبرمت الصفقة وفق شروط متفق عليها بين الطرفين، مما يعكس الأولويات الاستراتيجية المتغيرة لكلا الطرفين. وستعمل كلٌّ من أرامكو السعودية و"بتروناس" بفعالية لبحث الترتيبات التجارية بعد عملية النقل، بما في ذلك تنسيق إمدادات النفط الخام، وتبادل التقنية، والتوزيع المتكامل للمنتجات، وذلك استنادًا إلى شراكتهما الممتدة لعدة عقود.

وستواصل أرامكو السعودية و"بتروناس" التركيز على تحقيق التميّز التشغيلي، والقيمة المستدامة للمساهمين والمجتمعات اللتان تعملان في نطاقهما.

للتواصل:

العلاقات الإعلامية: media.inquiries@aramco.com

@saudi_aramco

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالمhttps://www.aramco.com/ar .

عن بتروناس:

بصفتها شريكًا عالميًا في مجال الطاقة والحلول، تسعى شركة بتروناس إلى تحقيق هدفها المتمثل في إثراء الحياة من أجل مستقبل مستدام. ومن خلال تواجدها في أكثر من 100 دولة، تواصل المجموعة توسيع محفظة أعمالها التي تشمل حلول الطاقة التقليدية والنظيفة إلى جانب مجموعة متنوعة من الوقود وزيوت التشحيم والمنتجات البتروكيميائية. وفي الوقت الذي تضمن فيه شركة بتروناس ممارسات مستدامة في جميع عملياتها، فإنها تسعى جاهدة لضمان تحقيق نتائج عادلة ومنصفة في التحوّل نحو مستقبل منخفض الكربون.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل:

ايشا ليم هوي ني| | eshalim.hweenee@petronas.com

نبيل بصر الدين | nabil.basaruddin@petronas.com |

-انتهى-

#بياناتشركات