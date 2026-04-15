شركة جياتاي الصينية توفر مقاعد الدرجة السياحية في أول حضور لها في الشرق الأوسط

هامبورغ، ألمانيا – أعلنت طيران أديل، الناقل الاقتصادي الأسرع نمواً في المملكة العربية السعودية، عن اختيارها لمصنّعين من أوروبا وآسيا لتجهيز أسطولها الجديد من طائرات إيرباص A330-900neo عريضة البدن والمصممة بنظام المقصورتين.

وقبل عام من دخول أولى طائرات A330 إلى الخدمة، أكدت طيران أديل اعتماد تصميم داخلي مزدوج المقصورة يضم 406 مقاعد على الدرجة السياحية و14 مقعداً على الدرجة السياحية المميزة.

توفر مقصورة الطائرة مجموعة من الخصائص التي تعزز راحة الركاب خلال الرحلات الطويلة، حيث تأتي المقاعد بتصميم مريح وقابل للإمالة مع دعم إضافي لمنطقة الظهر، ومسندات رأس قابلة للتعديل، بالإضافة إلى منافذ شحن USB من نوع Type-C مدمجة في كل مقعد. كما تضيف الإضاءة المحيطية الدافئة لمسة مريحة تساهم في تحسين الأجواء داخل المقصورة.

وفي هذا الإطار، اختارت طيران أديل شركة Geven الإيطالية لتجهيز مقاعد الدرجة السياحية المميزة، عبر طراز Comoda AQ المصمم للرحلات المتوسطة والطويلة. ويعتمد التصميم توزيعاً من صفّين بنمط 2-3-2، بواقع سبعة مقاعد في الصف الواحد، مع مسافة بين المقاعد تبلغ 38 بوصة وإمكانية إمالة تصل إلى 8 بوصات، ما يوفر مساحة أوسع وراحة أكبر للمسافرين.

و تسجّل شركة جياتاي الصينية أول حضور لها في منطقة الشرق الأوسط من خلال تعاونها مع طيران أديل، حيث تم اختيار مقاعدها المخصصة للدرجة السياحية. ويركّز التصميم على تحسين توزيع المقصورة مع تعزيز مستويات الراحة، إذ يضم كل صف تسعة مقاعد بتوزيع 3-3-3، مع مسافة بين المقاعد تصل إلى 30 بوصة.

وبفضل قدرتها على الطيران لأكثر من 11 ساعة، ستشغّل طيران أديل طائرات A330 بشكل أساسي على الرحلات بين المملكة وكل من آسيا وأوروبا وإفريقيا. ومن المقرر أن تبدأ تسليم الطائرات في صيف عام 2027.

وقال سانجيف كابور، نائب الرئيس التنفيذي للإدارة الاستراتيجية في مجموعة السعودية، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل: "بعد نحو 12 شهراً من العمل المكثف لتحديد المواصفات الخاصة بطائرات A330 الجديدة، تبدأ طيران أديل اليوم مرحلة دخولها إلى عالم الطائرات عريضة البدن، استعداداً لبدء التشغيل العام المقبل. وقد تم اختيار التصاميم الداخلية بعناية، مع التركيز على راحة المسافرين والمساحة وكفاءة الوزن والمتانة والاستدامة، إلى جانب توفير أجواء مريحة داخل المقصورة."

وأضاف: "يسرّنا تعزيز شراكتنا مع شركة جيفن لتجهيز مقصورة الدرجة السياحية المميزة في طائراتنا عريضة البدن الجديدة، كما نرحب بشركة جياتاي كأول عميل لها في المنطقة لتوفير مقاعد الدرجة السياحية. حيث نحرص في طيران أديل على تقديم تجربة مختلفة للمسافرين، وهو ما ينعكس في نهجنا كشركة طيران اقتصادي تدخل سوق الطائرات عريضة البدن بأسطول مخصص، مع مواصلة تعزيز المنافسة والارتقاء بتجربة السفر."

قال ألبرتو فينيروسو، المدير العام لشركة جيفن : "نفخر بدعم طيران أديل في هذه المرحلة المحورية مع إطلاق أول منتج للدرجة السياحية المميزة. هذا التعاون يمنحنا فرصة تقديم مقاعد Comoda AQ المبتكرة للمسافرين الذين يبحثون عن راحة وجودة متفوقة في كل رحلة. نحن سعداء بأن نكون جزءاً من هذه الخطوة التي تعكس التزام طيران أديل بتحسين تجربة السفر."

أما جينغفينغ ليو، رئيس مجلس إدارة جياتاي، فقال: "يشرفنا التعاون مع طيران أديل في هذا المشروع الاستراتيجي. ولا يقتصر هذا التعاون على تأكيد موثوقية منتجات جياتاي وقدراتها الابتكارية، بل يمثل أيضاً محطة مهمة في مسيرة توسع شركات تصنيع مقاعد الطائرات الصينية على المستوى الدولي. ونحن ملتزمون بتقديم أعلى مستويات الأداء، إلى جانب دعم شامل لخدمات ما بعد البيع، بما يسهم في دعم تطوير أسطول طيران أديل من الطائرات عريضة البدن."

تم اختيار المقاعد كجزء من سلسلة إعلانات كشفت عنها طيران أديل خلال مشاركتها في معرض Aircraft Interiors ، الحدث السنوي الأبرز في ابتكارات مقصورات الطائرات، والذي يُعقد هذا الأسبوع في مدينة هامبورغ الألمانية.

كما ستقوم شركة Safran Cabin الفرنسية بتوفير مطابخ (Galleys) مصممة خصيصاً للطائرات عريضة البدن، مما يضمن لطاقم الضيافة بيئة عمل رحبة ومريحة أثناء تقديم الخدمات.

وتواصل شركة Lantal Textiles السويسرية شراكتها مع طيران أديل، حيث ستوفر السجاد والستائر لطائرات A330. وتُعد Lantal بالفعل المورّد الحالي لهذه التجهيزات ضمن أسطول الشركة الجديد من الطائرات ضيقة البدن، والذي يضم 51 طائرة ومن المقرر بدء تسليمها اعتباراً من العام المقبل.

حققت طيران أديل نمواً سريعاً لتصبح الناقل الاقتصادي الأسرع نمواً في الشرق الأوسط، حيث تشغّل أسطولاً حديثاً يتكون من 46 طائرة من عائلة إيرباص A320، تنطلق من قواعدها التشغيلية في جدة والرياض والمدينة المنورة والدمام، لتخدم أكثر من 40 وجهة موسمية ودائمة داخل المملكة، بالإضافة إلى وجهات في الشرق الأوسط وأوروبا وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

وبحلول عام 2030، ووفقاً لأهداف رؤية السعودية 2030، تتطلع طيران أديل إلى مضاعفة شبكتها وأسطولها، لتصل إلى أكثر من 100 وجهة و100 طائرة.

نبذة عن طيران أديل:

بدأت طيران أديل عملياتها في 23 سبتمبر 2017، تزامناً مع اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، بإطلاق رحلتها الافتتاحية التاريخية من جدة إلى الرياض. وبصفتها شركة رائدة ومبتكرة، كانت طيران أديل أول شركة طيران إقليمية منخفضة التكلفة يتم إطلاقها عبر قنوات التوزيع الرقمية فقط.

وباعتبارها شركة الطيران الشقيقة للناقل الوطني متكامل الخدمات "السعودية" وكلاهما تحت مظلة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية (مجموعة السعودية) فقد تم إطلاق طيران أديل لتلبية احتياجات العملاء الباحثين عن أسعار مناسبة والمواكبين للتقنية، في سوق يشكّل فيه من هم دون سن الأربعين نحو 80% من السكان، ويمتلك كل منهم ما لا يقل عن هاتفين محمولين.

وتهدف طيران أديل إلى تحفيز السفر والسياحة والتجارة من خلال أسعارها اليومية المناسبة التي توفر قيمة مقابل المال، وتلبي احتياجات المسافرين لأغراض الترفيه، والعبادات والعائلة والأعمال. وتُعد البساطة العنصر الأساسي، مع اعتماد مقصورة موحدة من الدرجة الاقتصادية عبر أسطولها من الطائرات ضيقة البدن.

وفي ظل التحول الكبير الذي تشهده المملكة ضمن برنامج رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد، يُعد قطاعا الطيران والسياحة من بين القطاعات المرشحة لنمو ديناميكي. وتُعد طيران أديل أسرع شركات الطيران نمواً في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، وهي معروفة بتميزها في الالتزام بمواعيد الرحلات، بما يتجاوز باستمرار متوسط الأداء العالمي في القطاع.

ومنذ انطلاق أولى رحلاتها في عام 2017، نقلت طيران أديل أكثر من 45 مليون مسافر. وفي إنجاز بارز خلال عام 2025، نقلت الشركة أكثر من 10 ملايين مسافر لأول مرة خلال عام واحد.

وفي مايو 2024، أعلنت طيران أديل عن أكبر طلبية طائرات في تاريخها، والتي شملت 51 طائرة ضيقة البدن، تضم 12 طائرة من طراز A320neo و39 طائرة أكبر من طراز A321neo، على أن يبدأ تسليمها اعتباراً من عام 2027.

كما ستدخل طيران أديل سوق الرحلات طويلة المدى من خلال تشغيل طائرات عريضة البدن مخصصة، حيث من المقرر تسلّم أولى طائرات إيرباص A330neo من أصل 10 طائرات طلبتها مجموعة السعودية في أبريل 2025 خلال العام المقبل.

وتجعل استراتيجية التوسع القوية من طيران أديل واحدة من أكثر الشركات نمواً وجاذبية للعمل في المملكة.

