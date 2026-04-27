القاهرة – تم الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم تجمع سمو بوليفارد، أحد مشروعات شركة باراجون أدير، و هيلتون، وذلك لتقديم مفهوم ضيافة جديد داخل المشروع بالقاهرة الجديدة. ويأتي هذا الاتفاق في وقت تعيد فيه مصر تموضع قطاع السياحة باعتباره محركًا اقتصاديًا استراتيجيًا، يتجاوز كونه قطاعًا ترفيهيًا ليُسهم في دعم النمو الاقتصادي الأوسع.

ويجري تطوير سمو بوليفارد من قبل باراجون أدير ليكون وجهة حضرية متكاملة تجمع بسلاسة بين الضيافة والسكن والثقافة والعافية ضمن بيئة مترابطة وقابلة للمشي. إذ يعكس المشروع رؤية مستقبلية للتطوير العمراني تقوم على دمج العمل والحياة والترفيه في تجربة واحدة تلبي تطلعات جيل جديد من المقيمين والزوار ذوي التوجهات العالمية.

ويُعد سمو بوليفارد أحد أبرز تجليات هذه الرؤية، بإجمالي استثمارات تُقدَّر بنحو 70 مليار جنيه مصري (ما يعادل نحو 1.4 مليار دولار)، ليصنف ضمن أهم مشروعات الاستخدامات المتعددة في مدينة مستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة. ويستند المشروع إلى دعم سمو للاستثمار السعودية، التابعة لسمو القابضة، في إطار دخولها الاستراتيجي إلى السوق المصري عبر أدير إنترناشيونال، بما يعزز حضورًا إقليميًا واسعًا وقوة مالية كبيرة، حيث تدير محفظة تطوير تتجاوز قيمتها 4.8 مليار دولار، مع أكثر من 36.4 مليون متر مربع من الأراضي المُدارة، وأكثر من 1.45 مليون متر مربع من المساحات البنائية قيد الإنشاء.

ويُكمل حضور هيلتون العالمي وخبرتها التشغيلية القوية وانتشارها الدولي رؤية باراجون أدير في تطوير وجهات حضرية متكاملة ومستدامة. وبفضل مكانتها الممتدة في قطاعي الأعمال والسفر الترفيهي، وخبرتها الرائدة عالميًا في الوحدات السكنية الفندقية ذات العلامات التجارية، يتماشى نموذج هيلتون المتكامل مع طموحات سمو بوليفارد.

وقال بدير رزق، الرئيس التنفيذي لشركة باراجون أدير: "يعكس سمو بوليفارد تحولًا في طريقة تصميم المدن، ليس فقط كمكان للعيش، ولكن كبيئات تدعم أسلوب حياة عصريًا متكاملًا. لم يعد قطاع السياحة في مصر قطاعًا قائمًا بذاته؛ بل أصبح محركًا يربط بين الاستثمار، والتطوير العمراني، وجودة الحياة. فقد استقبلت البلاد ما يقرب من 19 مليون سائح في عام 2025، بزيادة سنوية تبلغ 21%، بينما ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 17% لتصل إلى نحو 15.3 مليار دولار، وهي أرقام تعكس مدى ترسخ قطاع الضيافة في المشهد الاقتصادي المصري. ومع تزامن نمو السياحة مع التوسع العمراني، يزداد أيضًا جاذبية مصر كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال دمج الفنادق والسكن والثقافة والعافية في بيئة حضرية واحدة، نؤسس لنموذج جديد من التطوير العمراني القائم على نمط الحياة في القاهرة، بما يعكس هذا التقاطع. وإن حضور هيلتون العالمي وتميزها التشغيلي يجعلانها شريكًا قويًا لدعم هذه الرؤية."

وأضافت كاثارينا ييجر، الرئيس التنفيذي لشركة ذا كود هوسبيتاليتي ومستشارة الضيافة لشركة باراجون أدير: "ما يميز الجيل القادم من الوجهات هو قدرتها على تمكين الإنسان بشكل شامل، عبر العمل ونمط الحياة والعافية. ومع سمو بوليفارد، نحن نطور منظومة ضيافة متكاملة تستجيب لهذا التحول، وتدعم الروتين اليومي ونمط حياة أكثر نشاطًا وعصرية. ويسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع هيلتون حيث إن حضورها العالمي والثقة بعلامتها التجارية، وحجمها التشغيلي يجعلها شريكًا متوافقًا للغاية مع رؤيتنا."

ويعكس هذا التعاون بين باراجون أدير وهيلتون رؤية مشتركة لتطور الوجهات المتكاملة المعتمدة على أسلوب الحياة، مع توافق واضح في منهجية الطرفين تجاه مستقبل الضيافة الحديثة. كما يتماشى هذا التعاون مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة 2030 في مصر، التي تستهدف استقبال 30 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030، وتضع المشروعات العقارية المرتبطة بالضيافة كركيزة أساسية في أجندة الاستثمار بالقطاع الخاص في الدولة.

