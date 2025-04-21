الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي بالتعاون مع شركة هواوي، الرائدة عالميًا في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، عن إطلاقهما خدمات "واي فاي 7" الذكية (Smart Wi-Fi 7) للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن المساحات العامة في مركز الملك عبدالله المالي "كافد"، مما يُعزز تجربة البنية التحتية الرقمية للمقيمين والزوار والمستأجرين.

تعزّز هذه الشراكة مكانة كافد كمدينة رائدة عالميًا في تطبيق حلول المدن الذكية والتقنيات المتطورة. وكجزء من منصة المدن الذكية التابعة للمركز، والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، تقدم تقنية "واي فاي 7" الذكية خدمات رقمية متكاملة تهدف إلى تحسين استخدام البيانات مما يسهم في ترسيخ مكانة كافد في المنطقة.

أشاد بهذه الشراكة رامز الفايز، الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي، قائلًا: "نلتزم في كافد بتوفير تجربة متطورة ومدعومة ببنية تحتية رقمية ذات مستوى عالمي للمستأجرين والمقيمين والزوار على حدٍ سواء. وتجسد شراكتنا مع هواوي لتوفير خدمات "واي فاي 7" الذكية التزامنا العميق بتحفيز الابتكار. حيث نرسي في كافد معايير جديدة للتنمية الحضرية تماشيًا مع برنامج جودة الحياة ضمن رؤية السعودية 2030. ومع تصنيف الرياض في المرتبة الثالثة إقليميًا والخامسة والعشرين عالميًا على مؤشر (IMD) للمدن الذكية 2024، يعكس تركيز كافد المستمر على التقنيات المبتكرة دورها الفعال في تعزيز مكانة العاصمة كمدينة ذكية رائدة عالميًا. وبلا شك، فإن خدمات "واي فاي 7" الذكية تعزز البنية الرقمية لكافد من خلال توفير اتصال أسرع وأكثر موثوقية، مما يدعم ازدهار الشركات، ويحسن تجربة الزوار، ويحقق مستوى عاليٍ من الاتصال والترابط".

وأضاف وانغ شو نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي السعودية: "نفخر بشراكتنا مع كافد، حيث توفر تقنية "واي فاي 7" الذكية اتصالًا سلسًا وتجارب مخصصة للزوار، فضلاً عن توفير رؤى قيّمة للشركات. وتؤكد هذه الشراكة التزام هواوي بدفع عجلة التحول الرقمي والمساهمة في تطوير المدن الذكية حول العالم".

سيستفيد الأفراد في كافد من تجربة رقمية محسّنة تتضمن اتصالًا سريعًا وآمنًا بالإنترنت حتى في أوقات الذروة، إلى جانب استخدام أساليب مصادقة متعددة وملائمة، مما يتيح لهم البقاء على اتصال دائم أثناء التنقل بين المرافق، كما تتيح هذه التكنولوجيا مقترحات وعروض حصرية تلائم تفضيلات الأفراد الشخصية. علاوة على ذلك، توفر لأصحاب المتاجر والمطاعم منصة إعلانية فعّالة لترويج عروضهم وزيادة مبيعاتهم، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات مدعومة بتحليلات البيانات الفعلية، مما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية والربحية.

وتأتي هذه الشراكة بعد توقيع مذكرة تفاهم خلال مؤتمر "ليب 2025"، حيث تهدف الى تعزيز استخدام تطبيقات المدن الذكية والتقنيات المتقدمة، مع الالتزام ببناء قدرات مشتركة تدعم العمليات المستقبلية والتجارب الرقمية للمركز الذي يمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع. حيث يعتبر كافد وجهة رائدة في مجال المدن الذكية والصديقة للبيئة، كونه أول مركز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحصل على شهادة "وايرد سكور" للأحياء الحضرية، تقديرًا لتميز بنيته التحتية الرقمية، التي توفر تجربة سلسة للمعيشة والعمل والترفيه.

نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

حول مركز الملك عبد الله المالي "كافد"

يقع مركز الملك عبد الله المالي "كافد" في مدينة الرياض، ويُعتبر وجهة أعمال وأسلوب حياة تتميز بطابع فريد، في بيئة متكاملة ومستدامة رقميًا، مصممةً خصيصًا للارتقاء بنمط حياة أفراد المجتمعات الحضرية سواءً على مستوى المعيشة أو العمل أو الترفيه. تعود ملكية "كافد" وإدارته إلى شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي التي تأسست في عام 2018 وهي إحدى شركات الصندوق.

"كافد" هو أول مدينة عمودية في المملكة تمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع، وتضم 95 بُرجًا صممتها 25 شركة معمارية عالمية رائدة، والتي أعادت تشكيل أفق مدينة الرياض، وحولت المشهد الاقتصادي في المملكة، لتعيد تعريف مفهوم الحياة الحضرية، برؤية تتمثل في بناء مدينة مستقبلية نابضة بالحياة. ويعد كافد أكبر منطقة أعمال وأسلوب حياة حاصلة على شهادة LEED البلاتينية في العالم، مما يجسد القيم الأساسية لرؤية 2030 للتنويع الاقتصادي، وجودة الحياة، والتنمية المستدامة.

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