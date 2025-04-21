مركز البيانات QAJ1 في عجمان هو أول مركز بيانات مُحسّن للذكاء الاصطناعي في المنطقة، بسعة 100 ميجاوات، ويتضمن أنظمة تبريد سائل متقدمة وإدارة طاقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي .

في عجمان هو أول مركز بيانات مُحسّن للذكاء الاصطناعي في المنطقة، بسعة 100 ميجاوات، ويتضمن أنظمة تبريد سائل متقدمة وإدارة طاقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي منشآت جديدة تُعزز القدرات لدعم طموحات دولة الإمارات في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي .

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تواصل شركة خزنة لمراكز البيانات (خزنة)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال البنية التحتية الرقمية، توسيع نطاق مراكز بياناتها مع إطلاق عمليات البناء في منشأتين جديدتين كليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسينضم مركزا بيانات AUH4 في منطقة المفرق وAUH8 في مدينة مصدر في أبوظبي إلى مركز QAJ1، المنشأة التي تشهد تطوراً سريعاً في عجمان، والتي ستصبح أول مركز بيانات مُحسّن للذكاء الاصطناعي في المنطقة، للمساهمة بدور محوري في دعم نموّ الخدمات الرقمية والقائمة على الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء دولة الإمارات. وستشهد المنشآت الثلاث، والمُصممة وفقًا لمعايير أبنية LEED الذهبية، توظيف أحدث التقنيات المُصممة خصيصًا لدعم أحمال عمليات الذكاء الاصطناعي والسحابة.

وصرح حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة "خزنة داتا سنتر": "يشهد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة تحولًا سريعًا مع الزيادة التي تشهدها مختلف القطاعات في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن عملياتها الحيوية، بما يُولّد طلبًا غير مسبوق على البنية التحتية المُحسّنة للذكاء الاصطناعي، ونحن في "خزنة" فخورون بتلبية هذا الطلب".

وأضاف النقبي: "يُمثل إنشاء مركزي البيانات AUH4 وAUH8، بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي نحرزه في مشروع QAJ1، أهمية دورنا الأساسي في تمكين اقتصاد المستقبل على مستوى دولة الإمارات" .

بنية تحتية رائدة للذكاء الاصطناعي والأنظمة السحابية في المنطقة

ومع إضافة مركزي البيانات الجديدين AUH4 وAUH8، في أبوظبي، ستزداد سعة الاستضافة السحابية في المنطقة بشكل كبير، لتصل إلى سعة إجمالية تبلغ 60 ميجاوات في المركزين. ومن المقرر اكتمال الأعمال الإنشائية في المركزين بحلول ديسمبر 2026 وأغسطس 2026 على التوالي، حيث تستخدم "خزنة" بنية تصميم معيارية لتحسين الكفاءة خلال مرحلة الإنشاء، مع ضمان الحد الأدنى من الهدر وتسريع مواعيد البناء. وبالاعتماد على التبريد الحرّ المعزول حرارياً لتحسين كفاءة التبريد، من المتوقع أن تسجل مراكز بيانات "خزنة" أرقاماً رائدة في كفاءة استخدام الطاقة على مستوى المنطقة.

ستكون منشأة QAJ1 في عجمان أول مركز بيانات مُحسّن للذكاء الاصطناعي في المنطقة. بسعة 100 ميجاوات، صُمم هذا المركز خصيصًا لتوفير البنية التحتية للحوسبة عالية الكثافة اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تُعيد تشكيل الاقتصاد.

ومع إنجاز الهياكل الفولاذية، من المقرر اكتمال المرحلة الأولى من المشروع في ديسمبر 2026، والتي تتضمن دمج حلول تبريد سائل متقدمة لتبديد الحرارة بكفاءة من وحدات معالجة الرسومات (GPU) ووحدات المعالجة المركزية (CPU)، وتمكين قوّة المعالجة السريعة اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، سيُقلل استخدام أدوات إدارة الطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أوقات التوقف عن العمل ويساهم في تحسين تخصيص الموارد.

وجدير بالذكر أن مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق للذكاء الاصطناعي تُمثل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، لذلك ستساهم الجداول الزمنية الدقيقة لبناء المراكز الثلاثة في المساعدة على تحقيق طموحات الدولة في مجال التحول الرقمي.

نبذة عن "خزنة داتا سنتر"

شركة "خزنة داتا سنتر" هي المزوّد الرائد بحلول تكنولوجيا مراكز البيانات الحديثة؛ حيث تمتلك واحدة من أسرع شبكات مراكز البيانات الضخمة توسّعاً على مستوى العالم. وتعمل "خزنة" على تمكين تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونموّ الاقتصادات الرقمية من خلال توفير بنية تحتية متطوّرة بكفاءة استثنائية في استهلاك الطاقة، كما تُوفّر الشركة حلولًا رائدة تجمع بين الابتكار والمرونة والاستدامة. وتساهم "خزنة" في دعم ازدهار الحكومات والشركات والمجتمعات في العصر الرقمي من خلال دعمها بمراكز بيانات مُصمّمة لتلبية متطلبات الحوسبة عالية الكثافة، وهي متطلبات أساسية للجيل الجديد من التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تدعم اقتصاد المستقبل.

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