بغداد، العراق: أعلنت شركة الربيع للأوراق المالية اليوم عن تسجيل نمو ملحوظ بنسبة 17.6% في مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية (RSISX Index) خلال شهر أكتوبر 2024. يعكس هذا الارتفاع الأداء القوي لجميع الشركات العشر المدرجة في المؤشر، حيث ساهمت بشكل كبير شركات مثل بنك بغداد، البنك الوطني العراقي، شركة المنصور لصناعات الأدوية، بنك المنصور، والبنك الإسلامي التجاري العراقي.

كما شهد مؤشر العائد الإجمالي لسوق العراق للأوراق المالية (RSISXTR) زيادة أكبر بلغت 18.7% في شهر أكتوبر، وذلك نتيجة غياب تأثير توزيعات الأرباح الأخيرة لشركة آسياسيل، والتي بلغت 1.00 دينار للسهم الواحد، ما يعادل عائداً بنسبة 8.8%. وكانت آسياسيل الشركة الوحيدة التي أعلنت عن توزيع أرباح خلال الشهر، مما أسهم في تعزيز العائدات للمساهمين.

سجل سوق العراق للأوراق المالية (ISX) زيادة بنسبة 50% في إجمالي حجم التداول، ليصل إلى 62.9 مليون دولار أمريكي في أكتوبر. وباستثناء الصفقات المتقاطعة، ارتفع حجم التداول بنسبة 19% ليصل إلى 40.8 مليون دولار أمريكي. واستحوذ القطاع المصرفي على النسبة الأكبر من حجم التداول بنسبة 66.8%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 13.5%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 13.0%، وقطاع الزراعة بنسبة 3.5%، وقطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.0%، وأخيراً قطاع الخدمات بنسبة 1.2%.

ومن التطورات البارزة، تم إجراء أول صفقة في السوق خارج البورصة (OTC) في شهر أكتوبر. وأطلقت البورصة العراقية سوق الأوراق المالية خارج البورصة كمنصة جديدة للشركات المساهمة غير المدرجة في 2 يناير 2024. ويبلغ حجم التداول الكلي للسوق خارج البورصة في أكتوبر 1.1 مليون دولار أمريكي، مما يعزز من الفرص المتاحة في البنية التحتية المالية المتطورة في العراق.

شهد شهر أكتوبر ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار أسهم العديد من الشركات، حيث ارتفعت أسعار أسهم 45 شركة خلال الشهر. وقد سجلت شركة إنتاج بابل للحيوانات والنباتات أكبر زيادة في الأسعار بنسبة 200.0%، تلتها شركة معالجة وتسويق التمور العراقية بزيادة بلغت 83.1%. من بين الشركات التي شهدت نمواً، حققت 36 شركة زيادة تجاوزت 5%، بينما ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة بأكثر من 10%، مما يدل على الثقة الواسعة في السوق.

شهد شهر أكتوبر تطورات اقتصادية وسياسية هامة للعراق. فقد وافق مجلس الوزراء العراقي على زيادة حصة العراق في صندوق النقد الدولي (IMF) بمقدار 831.9 مليون وحدة حقوق السحب الخاصة (SDR)، ما يعادل 1.45 تريليون دينار عراقي (1.1 مليار دولار أمريكي) في 8 أكتوبر 2024. ويمثل هذا التعديل زيادة بنسبة 50% في حصة العراق السابقة، مما يعزز من قدرة البلاد على التصويت داخل الصندوق. بالإضافة إلى ذلك، انتخب مجلس النواب العراقي محمود المشهداني رئيساً جديداً له، مما يمثل حدثاً بارزاً في المشهد السياسي بعد عام من الجمود.

تبقى شركة الربيع للأوراق المالية متفائلة بشأن النمو المستمر لسوق العراق للأوراق المالية، مدعوماً بالأداء القوي في مختلف القطاعات، وتوسيع المنصات السوقية، وجهود البلاد لتعزيز البنية المالية والسياسية. مع التطورات المستمرة واهتمام المستثمرين، من المتوقع أن يستمر سوق العراق في ترسيخ مكانته كلاعب رئيسي في المنطقة.

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