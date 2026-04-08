القاهرة، في خطوة تعكس التزامها المستمر بدعم الأسر وتمكين الأجيال القادمة، أعلنت شركة لايم للتمويل الاستهلاكي، أكبر منصة لتمويل التعليم في مصر، عن توقيع شراكة استراتيجية مع مؤسسة WellSpring Egypt، المتخصصة في التعلم التجريبي وتنمية الشباب. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم برامج تنمية المهارات والقيادة للأطفال من خلال أنشطة تفاعلية وتجارب تعليمية متكاملة، بما يعزز دور لايم كشريك حقيقي في رحلة حياة الأسر، ليصبح ممكنًا للتجارب التعليمية الهادفة وصانعًا للأثر طويل المدى.

وفي ظل إحصائيات تشير إلى أن الأطفال دون سن 15 عامًا يشكلون أكثر من 30% من سكان مصر، تبرز أهمية هذه الخطوة لدعم برامج WellSpring Egypt التي تشمل المعسكرات والأنشطة المجتمعية، والتي تعتمد على التعلم من خلال الممارسة لاكتشاف قدرات الأطفال وتطوير إمكاناتهم في بيئة محفزة وآمنة. وتؤكد هذه الشراكة أن دور لايم كحل تمويلي مُمكّن لا يقتصر على مرافقة الأسر في رحلة التعليم الأكاديمي فحسب، بل يمتد ليشمل الاستثمار في التطور الشخصي، وبناء الشخصية، والمهارات القيادية للأطفال.

وفي هذا السياق، صرح السيد أحمد محسن، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "لايم" للتمويل الاستهلاكي: "تعكس شراكتنا مع WellSpring Egypt رؤيتنا بأن 'لايم' هي أكثر من مجرد وسيلة تمويل، بل تمتد أيضًا إلى بناء شخصيات الأطفال وتنمية مهاراتهم القيادية. نحن في 'لايم' نؤمن بأهمية الاستثمار في تنمية الإنسان منذ الصغر، ونسعى من خلال حلولنا التمويلية إلى إتاحة أفضل الفرص التي تساعد الأجيال الجديدة على النمو، والتكيف، والابتكار، وتحقيق إمكاناتهم الكاملة."

ومن جانبه، صرح السيد ماجد فوزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة WellSpring Egypt: "نحن فخورون ببناء شراكات تُمكّن الجيل الجديد من إحداث تأثير إيجابي داخل المجتمع المصري. ومن خلال حلول التمويل المبتكرة من لايم كوسيلة لدعم برامجنا، نواصل رسالتنا في تقديم تجارب التعلم القائم على الممارسة داخل بيئة تفاعلية وممتعة. هذا الدعم يتيح لعدد أكبر من الأطفال فرصة تطوير أنفسهم من الداخل إلى الخارج، واكتساب المهارات الحياتية والقيادية التي تؤهلهم ليكونوا قادرين على إحداث تغيير حقيقي في مجتمعاتهم."

ومن خلال هذا التعاون، تسعى "لايم" وWellSpring Egypt إلى خلق بيئة داعمة تُمكّن الأطفال من التعلم والنمو واكتساب مهارات المستقبل، بما يسهم في إعداد جيل أكثر وعيًا وثقة، وقادرًا على القيادة وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع.

نبذة عن لايم للتمويل الاستهلاكي:

لايم للتمويل الاستهلاكي هي أكبر منصة رقمية في مصر متخصصة في تمويل التعليم كاستثمار طويل الأجل. بينما تنطلق لايم بتمكين العائلات عبر حلول تمويلية مرنة، وواضحة، ومعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، تغطي رحلة التعليم كاملة من الحضانة وحتى الدكتوراه، فإنها في الوقت ذاته تؤسس قاعدة للتوسع مستقبلاً نحو قطاعات أخرى ذات تأثير واسع.

يقدّم التطبيق منصة رقمية شاملة تضم نخبة من المؤسسات التعليمية، إلى جانب تجربة رقمية سلسة للتسجيل والموافقة، وأدوات ذكية تستند إلى البيانات لدعم اتخاذ قرارات مدروسة. برؤية تهدف إلى خدمة شرائح متعددة من المستهلكين وتعزيز الشمول المالي من خلال حلول رقمية جديدة تعتمد على أحدث التقنيات، أنشأت مجموعة بنك أبو ظبي الأول في الإمارات شركة لايم تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.

بدعم من الخبرة والقوة المؤسسية لمجموعة بنك أبو ظبي الأول، وإشراف مجلس من الخبراء متعدد التخصصات، تلتزم لايم بتحقيق نمو منظم، وشمول مالي، وأثر مستدام في منظومة التكنولوجيا المالية المتطورة في مصر.

نبذة عن WellSpring:

ويل سبرينج هي الشركة الرائدة في مصر المتخصصة في التعلم التجريبي والتنمية القائمة على القيم للأطفال والشباب والعائلات والمؤسسات. منذ عام 2010، نجحت ويل سبرينج في تمكين آلاف المشاركين من خلال برامج مُصممة لبناء القيم والشخصية والمهارات الحياتية.

تعمل ويل سبرينج عبر أربعة محاور رئيسية: المعسكرات، البرامج الدولية، الرياضة، والتنمية المجتمعية—لخدمة منظومة متنامية من المدارس والعائلات والشركات والشركاء المجتمعيين.

تضع ويل سبرينج العائلة في صميم رسالتها. من خلال المعسكرات العائلية والخلوات الترفيهية والتجارب المشتركة، تُقوّي ويل سبرينج الروابط الأسرية وتساعد العائلات على النمو معًا مما يجعلها شريكًا موثوقًا للأسرة بأكملها.

بخبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا، تلتزم ويل سبرينج بتقديم نمو هادف وأثر دائم وتجارب تحوّلية في مختلف أنحاء مصر

