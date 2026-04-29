دبي، الإمارات العربية المتحدة : كرّمت هيئة كهرباء ومياه دبي عدداً من موظفيها المبتكرين تقديراً لإنجازاتهم ومساهماتهم، وذلك خلال احتفالها باليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يوافق 26 إبريل من كل عام. ويعكس هذا التكريم حرص الهيئة على تشجيع الإبداع، وتعزيز بيئة حاضنة للأفكار الريادية وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة مضافة تدعم الابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية.

منذ عام 2017 وحتى نهاية الربع الأول من 2026، تمتلك الهيئة 76 ملكية فكرية مسجلة في عدة دول، ما يؤكد مكانتها كمؤسسة مبتكرة تسهم بفاعلية في بناء مستقبل مستدام قائم على المعرفة والتقنيات المتقدمة، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

وبمناسبة "اليوم العالمي للملكية الفكرية"، نظمت الهيئة جلسة توعوية بعنوان "اختر الابتكارات الأصلية، اختر بعناية"، إضافة إلى مسابقة تفاعلية في مجال الملكية الفكرية، وأنشطة أخرى هدفت إلى نشر الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز ثقافة الابتكار المسؤول، وتسليط الضوء على دور الملكية الفكرية في دعم الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.

