في أعقاب توقف عدد من خدمات النقل الإلكتروني في مصر مؤخرًا، أعلنت منصة "تريبيكس" عن انطلاقها الرسمي لتقديم أول حل مصري يجمع بين إدارة الأسطول المؤسسي والفردي في نظام واحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي، لتسد فجوة كبيرة وتعيد رسم ملامح النقل الذكي الجماعي في المنطقة.

في مشهد تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي على مستوى المنطقة العربية، جاء الإطلاق الرسمي لـ"تريبيكس" ليكون حدثًا استثنائيًا يُعيد تعريف قواعد اللعبة في هذا القطاع، حيث تقدم المنصة نموذجًا مزدوجًا يجمع بين الشركات والأفراد في بيئة تشغيلية واحدة متكاملة، مدعومة بذكاء اصطناعي يقدم توصيات استباقية وتحليلات تشغيلية متقدمة.

وتأتي "تريبيكس" كأحد مشروعات شركة أي سولف، التي تأسست بشراكة استراتيجية بين شركات ميديولوجي (شركة مساهمة مصرية) Mediology Production ، إن كوباسEncompass، والسلام القابضة AlSalam For Petroleum Services ، بقيادة المؤسسين د. دينا عبد الكريم ود. محمد منظور. هذا التحالف يعكس ثقة كبيرة في قدرة المنصة على بناء فئة سوقية جديدة لم تكن موجودة من قبل.

فرصة السوق وديناميكيات الاستثمار:

شهد قطاع نقل الشركات والأفراد استثمارات ضخمة ومتنامية، سواء على المستوى العالمي بفضل التكنولوجيا والسيارات الكهربائية، أو على المستوى المصري عبر تحديث البنية التحتية. ويُعد قطاع النقل واللوجستيات في مصر من أعلى القطاعات جذبًا للاستثمار، حيث تستهدف الدولة تطويره ليصبح مركزًا إقليميًا.

• حجم الاستثمارات المستهدفة (2024-2030): 1.529 تريليون جنيه.

• سوق النقل واللوجستيات في مصر (2025): 11 مليار دولار.

• مساهمة القطاع في الناتج المحلي (2023-2024): 636.5 مليار جنيه

وعلى المستوى العالمي، تتجه الاستثمارات إلى السيارات الكهربائية، البنية التحتية للشحن، النقل الذكي، وأتمتة الخدمات اللوجستية، مع توقعات بتجاوز ترليونات الدولارات بحلول 2030.

استراتيجية التوسع:

بـ استثمارات محلية خالصة، تخطط الشركة للتوسع بقوة داخل مصر خلال العام الحالي، وتتلقى حاليًا عروضًا للتشغيل في بعض الدول العربية لكنها تؤجل أي توسع غير مدروس. وتؤكد أن السوق المصري، وحجم استثمارات الشركات العالمية، والاحتياج اللوجستي المحلي، يمثل أولويتها القصوى في هذه المرحلة.

تصريحات المسؤولين:

قال المهندس مفدي سلامة، مدير تشغيل في "تريبيكس": "إطلاق المنصة في هذا التوقيت يمثل نقلة نوعية للسوق المصري، حيث نوفر لأول مرة حلولًا ذكية لإدارة الأساطيل تناسب الشركات والأفراد على حد سواء، وبأسعار مرنة تراعي مختلف الشرائح. الشراكات الاستراتيجية التي تقود المشروع تمنحنا قوة إضافية للتوسع السريع."

ومن جانبه، أكد المهندس مايكل رجائي، المدير التقني للمشروع ومدير قسم التطوير: "اعتمدنا على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء منصة قادرة على التوسع الإقليمي السريع، مع تقديم تجربة تشغيلية متكاملة ترفع كفاءة إدارة الحركة. الشراكات مع كيانات مصرية وإقليمية كبرى تمنحنا قاعدة صلبة للنمو المستدام."

هذا الإطلاق يُمثل بداية حقبة جديدة للقطاع اللوجستي في المنطقة، حيث يمنح الشركات والأفراد والمستثمرين فرصة فريدة للاستفادة من نموذج أعمال مركّب يجمع بين الاشتراكات المؤسسية وقاعدة مستخدمين فردية واسعة .

"سوق عربي موحد يحتاج منصة واحدة تفهمه — وتريبيكس هي تلك المنصة."

