سيولة قوية مع رصيد نقدي بلغ 3.5 مليار درهم بنهاية الفترة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "إن إم دي سي إنيرجي"، المزود الرائد لخدمات الهندسة والتوريد والبناء لمشاريع الطاقة البرية والبحرية، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (NMDCENR)، اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، حيث سجلت نمواً في الإيرادات، ًعلى الرغم من الأوضاع الإقليمية الراهنة.

تمتعت دولة الإمارات العربية المتحدة بمستويات عالية من الاستقرار واستمرارية الأعمال والمرونة الاقتصادية في ظل التوترات الحالية في المنطقة، وذلك بفضل الإجراءات الحكومية الاستباقية والمحكمة لضمان استمرارية العمل والانتاج، الأمر الذي أتاح لشركات مثل "إن إم دي سي إنيرجي" تنفيذ مشاريعها والحفاظ على وتيرة الأداء.

وحافظت "إن إم دي سي إنيرجي" على استمرارية العمليات التشغيلية عبر جميع مشاريعها، نتيجة تكامل الجهود والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية والتطبيق الفعال لأطر استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر. وفي هذا السياق، سجلت الشركة ارتفاعاً في إيراداتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، حيث ارتفعت بنسبة 33% على أساس سنوي لتصل إلى 5 مليار درهم، نتيجة التقدم المتواصل في تنفيذ محفظة مشاريعها القائمة. وبلغ صافي الربح للربع الأول 80 مليون درهم، والذي يعكس نهج الشركة التحفظي في اطار الاوضاع الاقليمية الحالية .

وبلغت قيمة محفظة المشاريع قيد التنفيذ لدى الشركة 35.3 مليار درهم، مما يوفر رؤية واضحة للإيرادات المستقبلية. واستمرت العمليات في دولة الإمارات العربية المتحدة في تصدر مساهمة الإيرادات بنسبة 74%، في حين شكلت الأسواق الدولية نسبة 26%، ما يعكس تنوع مصادر الايرادات.

وأنهت الشركة الربع الأول برصيد نقدي بلغ 3.5 مليار درهم، الأمر الذي يعزز من المكانة المالية للشركة، ويؤكد جاهزيتها للتعامل مع تقلبات الأسواق، إلى جانب دعم قدرتها على اغتنام فرص النمو خلال المرحلة المقبلة.

قال سعادة محمد حمد المهيري، رئيس مجلس إدارة شركة "إن إم دي سي إنيرجي": "يعكس أداء الشركة خلال هذا الربع قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع التحديات الإقليمية، إلى جانب فاعلية النهج الإداري في إدارة المرحلة. ومما لا شك فيه أن الإجراءات الحكومية الاستباقية والتنسيق المؤسسي قد أسهم في ترسيخ الاستقرار واستمرارية الأعمال وتعزيز مستويات الثقة في القطاعات الحيوية، الامر الذي أتاح لشركات مثل "إن إم دي سي إنيرجي" مواصلة عملياتها، والاستمرار في دعم أولويات التنمية طويلة الأجل للدولة".

من جانبه، قال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة "إن إم دي سي إنيرجي": "انصب تركيزنا خلال هذا الربع على التنفيذ المدروس، وضمان استمرارية العمليات إلى جانب اعتماد نهج مالي متحفظ. وتمكّنا من الحفاظ على وتيرة التقدم في تنفيذ محفظة مشاريعنا، وتحقيق أداء متماسك رغم التحديات التشغيلية، الأمر الذي يعكس قوة منظومة العمل لدينا، بما تشملُه من قيادة وكفاءات بشرية متميزة وأطر تشغيلية راسخة، إلى جانب الأسس المتينة لنموذج أعمالنا على المدى الطويل".

وستواصل "إن إم دي سي إنيرجي" متابعة التطورات الإقليمية عن كثب، مع الحفاظ على جاهزية العمليات خلال الفترات المقبلة، مستندة إلى محفظة مشاريعها قيد التنفيذ، ومشاريع مستقبلية محتملة تخطت 67 مليار درهم بنهاية مارس 2026، وقدرات تنفيذية راسخة. كما تواصل الشركة مواءمة أعمالها مع التوجهات الاقتصادية وأولويات قطاع الطاقة طويلة الأجل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

عن شركة إن إم دي سي إنيرجي

شركة أن أم دي سي إنيرجي مزودًا عالميًا لحلول الهندسة والمشتريات والإنشاءات، وتختص في تقديم خدمات شاملة لمشاريع النفط والغاز البحرية والبرية، بالإضافة إلى قطاع الطاقة بشكل عام. وبصفتها شركة تابعة لمجموعة أن أم دي سي جروب ومملوكة لها بالأغلبية، تتمتع أن أم دي سي إنيرجي بخبرة تتجاوز 50 عامًا وسجل قوي يشمل تنفيذ أكثر من 1,350 مشروع. وتقدم الشركة حلولًا متكاملة تشمل الهندسة، المشتريات، مدّ الأنابيب، إدارة المشاريع، التصنيع، التركيب، والتشغيل. تُعرف الشركة بخبرتها الفنية، وإدارتها المنظمة للمشاريع، ونهجها المتكامل في الابتكار، حيث تمثل نقطة اتصال موحدة لتنفيذ المشاريع الكبرى والمعقدة، مما يضمن تنفيذًا سلسًا وتحقيق رضا العملاء.

تدير أن أم دي سي إنيرجي أربعة مواقع تصنيع متطورة — ثلاثة في دولة الإمارات العربية المتحدة وواحد في المملكة العربية السعودية — بمساحة إجمالية تتجاوز 2.1 مليون متر مربع، ما يدعم قدرتها الواسعة على تلبية الاحتياجات المتغيرة لقطاع الطاقة.

