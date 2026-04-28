الدوحة – قطر: يرحّب مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة، بانضمام أعضاء جدد إلى مجلس إدارته، في خطوة تعزّز منظومة الحوكمة وتدعم تنفيذ أولوياته الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.

يواصل سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، رئاسة مجلس الإدارة، بما يعزز مسيرة المركز ويدفع أولوياته الاستراتيجية قُدمًا.

ويضم مجلس الإدارة نخبة من القيادات من أصحاب الخبرات الشاملة في القطاعين الحكومي والمالي، إلى جانب مجالات الاستثمار والتنظيم، وهم:

سعادة الشيخ أحمد بن خالد بن أحمد بن سلطان آل ثاني، نائب محافظ مصرف قطر المركزي.

الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر.

السيد عبدالله محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر.

السيد علي راشد المهندي، الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك قطر الوطني.

السيد علي أحمد السليطي، مدير مكتب وزير الداخلية.

السيد عبدالعزيز عبدالله الكواري، مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء للشؤون الحكومية.

السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال.

يتمتع أعضاء المجلس برؤى وخبرات متنوعة ومتكاملة تسهم في دعم توجهات المركز الاستراتيجية، وتعزيز تنويع الاقتصاد، واستقطاب الاستثمارات العالمية، والابتكار في القطاع المالي.

كما سيتولى المجلس توجيه أولويات المركز بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة، ويسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية طويلة المدى لدولة قطر.

نبذة عن مركز قطر للمال

تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

