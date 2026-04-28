القاهرة، أعلنت اليوم ڤاليو، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية الشاملة في مصر، بالتعاون مع دبي فون، إحدى الشركات الرائدة في قطاع تجارة الأجهزة الإلكترونية بالتجزئة، عن شراكة جديدة لإتاحة تجربة التفعيل الرقمية بالكامل لحساب ڤاليو، بما يمكّن العملاء من إنشاء حساب والشراء والدفع بڤاليو مباشرة عبر تطبيق دبي فون.

وتتيح هذه الشراكة للعملاء غير المسجلين مسبقًا في ڤاليو تفعيل حساباتهم بسهولة والحصول المباشر على حلول دفع مرنة دون الحاجة إلى زيارة أي فرع أو تقديم مستندات ورقية. وتتم العملية بشكل رقمي بالكامل، باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، من خلال تقنيات متقدمة للتحقق والتوقيع الإلكتروني على استمارة الطلب "اعرف عميلك".

ومن خلال هذه الشراكة، يمكن للعملاء تصفح المنتجات عبر تطبيق دبي فون واختيار ڤاليو كوسيلة للدفع عند إتمام عملية الشراء. وفي حال عدم امتلاكهم حساب ڤاليو، يتم توجيههم تلقائيًا لإتمام خطوات التسجيل بسهولة بما يتيح لهم استكمال عملية الشراء في الوقت الفعلي دون أي تعقيدات.

وتعكس هذه المبادرة جهود ڤاليو المستمرة لتوسيع منظومة البيانات الخاصة بها وتعزيز قدراتها في مجال التمويل المدمج والسلس، إلى جانب تسريع وتيرة الشمول المالي في مصر. كما تهدف هذه الشراكة إلى إتاحة حلول تمويلية لشريحة أوسع من العملاء.

وقال وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو: "تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في رحلتنا نحو إتاحة الخدمات المالية بشكل أكثر سهولة وسلاسة واندماجًا في حياة العملاء اليومية. ومن خلال توفير تجربة تفعيل حساب رقمي بالكامل عبر تطبيق دبي فون، نواصل توسيع نطاق خدماتنا وتمكين المزيد من العملاء من الوصول إلى حلول تمويلية فورية ومرنة."

ومن جانبه، قال مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذي لشركة دبي فون: "نحن فخورون بالشراكة مع ڤاليو لتقديم تجربة تمويل رقمية متكاملة وسلسة لعملائنا. تتيح لنا هذه الشراكة دمج حلول الدفع المرنة مباشرة داخل تطبيق دبي فون، مما يساعد عملاءنا على التسوق بطريقة أكثر ذكاءً وسهولة. كما تدعم هذه الخطوة استراتيجيتنا المستمرة لتعزيز منظومتنا الرقمية وتقديم حلول مبتكرة تركز على احتياجات العملاء المتغيرة."

ومع خبرة تمتد لأكثر من 19 عامًا وشبكة تضم أكثر من 22 فرعًا في مصر ودبي، تواصل دبي فون تطوير قدراتها الرقمية ضمن خطتها التوسعية. وتمثل هذه الشراكة مع ڤاليو محرك نمو سريع من خلال دمج الحلول المالية الرقمية داخل تجربة البيع بالتجزئة.

عن شركة «ڤاليو»:

تقدم شركة ڤاليو (الاسم القانوني: U Consumer Finance S.A.E) كود (EGX: VALU.CA)، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات. تُعد ڤاليو أول شركة لتكنولوجيا الخدمات المالية المتخصصة في التمويل الاستهلاكي التي يتم إدراجها في البورصة المصرية (EGX)، وذلك بالإضافة إلى استحواذ شركة أمازون على حصة مباشرة بها، وهو ما يعكس مسيرة نموها القوية ونموذج أعمالها الابتكاري.

وتنفرد الشركة بتقديم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال «U»، حيث تحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 8,500 نقطة بيع وموقع إلكتروني، وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهرًا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والأزياء، والخدمات التعليمية، والصحية، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار وبرامج القروض النقدية والادخار والاسترداد النقدي الفوري، بالإضافة إلى برنامج تمويل المنتجات عالية القيمة التي تصل إلى 60 مليون جنيه من خلال منتجاتها الفريدة «Valu Invest» وصندوق AZ Valu وتطبيق EFG Hermes ONE و«شقلباظ» و«Ulter»، و Shop'IT.

وتقوم الشركة بتقديم مجموعة من الحلول والخدمات المالية للشركات من خلال منصة «ڤاليو بيزنس». كما قامت الشركة مؤخرًا بإطلاق بطاقة تيتانيوم الائتمانية الجديدة حصريًا لعملاء ڤاليو وبطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع شركة فيزا لتوسيع باقة حلول الدفع، بهدف تزويد عملائها بأكثر الحلول مرونة وسهولة وشمولًا، وهو ما يرسخ مكانة ڤاليو كأفضل مقدمي الخدمات المالية التي تلبي جميع احتياجات العملاء. كما تتسم ڤاليو، الحائزة على الجوائز التقديرية العالمية في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باتباع فكر متطور، وتنفرد بمجموعة من أفضل الكوادر والكفاءات الذين يكرسون أنفسهم لتصميم حلول مالية ابتكارية ملائمة لتلبية متطلبات العملاء دائمة التغير.

لمعرفة المزيد عن ڤاليو، يرجى زيارة www.valu.com.eg

عن دبي فون:

دبي فون ستورز هي واحدة من تمثيلات متاجر الهائف المحمول الرائدة في المنطقة. مع أكثر من 18 عامًا من الخبرة في هذه الصناعة، توقعت دبي فون ستورز أكثر من 21 متجرًا، تعمل كبائع للهاتف المحمول والإكسسوارات.

نحن نعمل على تحقيق ستة أهداف: الخبرة وورش العمل والتدريب، والخدمة، والولاء والراحة. إنه مفهوم جديد يعترف بأهمية الراحة لعملائه، وبالتالي، فإنه يوليه احترامًا أكبر.

تمتع دبي فون ستورز. بموقع استراتيجي لتقريب احتياجاتك الرقمية منك؛ محور يضع جميع منتجاتك المفضلة تحت سقف واحد. تتكون فئات المنتجات التي تطرحها في السوق من الهواتف المحمولة والصوت وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة الألعاب والإكسسوارات.

دبي فون ستورز ليس مجرد محطة لمتجر واحد، بل يشمل الراحة في جميع جوانب أعماله سواء كان ذلك في عروض منتجاته أو تقديم خدماته، ستتمكن من الحصول على كل ما تحتاجه وتلقي التسليم عبر الإنترنت في غضون 2 أيام عمل.

