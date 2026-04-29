أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة "إنسبشن" (Inception) ، التابعة لمجموعة "جي 42" والرائدة إقليميًا في ابتكار المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، اليوم عن مشاركتها في فعاليات "اصنع في الإمارات “2026 الحدث الصناعي الأبرز في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو في مركز " آدنيك – ADNEC”، أبوظبي.

وبصفتها شركة متخصصة في تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي نشأت في دولة الإمارات العربية المتحدة واستندت إلى سنوات من البحث والتطوير المتعمّق، فإن مشاركة شركة انسبشن في «اصنع في الإمارات 2026» تعكس مدى انسجامها مع الرؤية الصناعية الطموحة للدولة، كما تؤكد التزامها بتطوير منتجات وحلول قائمة على الذكاء الاصطناعي موجّهة للدول والمؤسسات. وستستعرض الشركة، من خلال جناحها في القاعة 8، مجموعة مختارة من محفظة منتجاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الكشف عن حل جديد مصمم لتسريع مسيرة التحول المؤسسي بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وسيحظى زوار الجناح بفرصة الاطلاع على عروض حيّة لأبرز منتجات الشركة، بما في ذلك منصة (In)Sight المتخصصة في ذكاء القيادات، ومنتج (In)Alpha لدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية، والمصمّم لتعزيز كفاءة مديري الاستثمار.

وقال آشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة انسبشن: "يمثل معرض “اصنع في الإمارات” تماماً ما نؤمن به: توظيف التقنيات عالمية المستوى التي تم تطويرها هنا في دولة الإمارات عبر مختلف القطاعات. ونحن فخورون بعرض أحدث منتجاتنا على هذه المنصة، ونتطلع إلى استعراض ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي التطبيقي".

وسيمنح جناح الشركة الحضور فرصة الاطلاع لأول مرة على مجموعة من المنتجات المصممة لإعادة تعريف كيفية عمل الحكومات والمؤسسات واتخاذها للقرارات وتحقيقها للنمو، على أن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هذه المنتجات خلال فعاليات الحدث.

نبذة عن " إنسبشن "

"إنسبشن" هي شركة قائمة على الذكاء الاصطناعي في صميم جوهرها؛ تعمل على تحويل الأبحاث العالمية الرائدة إلى تطبيقات حية وسيادية في الحكومات والمؤسسات.

كما أنها تمثل الطبقة الذكية في "شبكة G42 للذكاء الاصطناعي"، حيث تحول البيانات إلى قرارات ذات تأثير ملموس على أرض الواقع. وتضم "إنسبشن" محفظة من المنتجات والحلول القائمة كلياً على الذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن القادة من العمل بيقين، وصنع القرارات بحزم، وتحقيق النتائج على المستوي الوطني والمؤسسي.

