القاهرة: أعلنت اليوم شركة كونتكت المالية القابضة (CNFN.CA)، الرائدة في الخدمات المالية غير المصرفية، اليوم عن تعيين د. منال حسين عبد الرازق رئيسًا لمجلس إدارتها، وذلك اعتبارًا من يوم 28 إبريل 2026 ، خلفًا للسيد/ حازم موسى.

تتمتع د. منال بخبرة قيادية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في قطاعات الخدمات المالية، والقطاعين العام والخاص في مصر. تشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة نيو سيتي للتطوير العقاري (أوراسكوم للإسكان التعاوني سابقاً)، إلى جانب عملها كمستشار أول لمجموعة تي سي آي سنمار للكيماويات (TCI Sanmar) ، إحدى أبرز المجموعات الصناعية في المنطقة.

ويمتد سجلها المهني الحافل ليشمل عددًا من المناصب القيادية المؤثرة، من بينها تأسيس ورئاسة شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية (e-Finance)، المنصة الرائدة للمدفوعات الإلكترونية في مصر، بالإضافة ألى توليها مهام منصب رئيس مجلس الإدارة لشركة تمويل للتمويل العقاري. كما شغلت عضوية مجالس إدارات كل من بنك مصر إيران للتنمية (MIDBANK)، وبنك الاستثمار العربي (AIBANK) المعروف حالياً ببنك نكست (BANK NXT)، ما أتاح لها خبرات واسعة في مجالات الحوكمة والقطاع المالي.

كما تولّت سابقًا رئاسة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، حيث قادت جهود تحويل مدينة الجونة إلى مدينة محايدة كربونيًا، وهو ما تُوّج بحصولها على جائزة المدينة الخضراء العالمية برعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، لتصبح نموذجًا إقليميًا يُحتذى به في التنمية المستدامة.

وقبل انتقالها إلى القطاع الخاص، شغلت د. منال مناصب قيادية في الحكومة المصرية لأكثر من 20 عامًا، من بينها نائب وزير المالية ونائب وزير التجارة الخارجية، حيث ساهمت في صياغة وتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية المهمة.

وفي تعليقه على تولي د. منال حسين منصب رئيس مجلس الإدارة، صرح جون سعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية القابضة، قائلًا: " يأتي انضمام د. منال في مرحلة محورية من مسيرة كونتكت، حيث نواصل تسريع تحولنا إلى منصة مالية متكاملة تعتمد على الحلول الرقمية في المقام الأول. وتمثل خبراتها العميقة في مجالات الحوكمة والخدمات المالية وقيادة المؤسسات الكبرى عنصرًا أساسيًا لدعم المرحلة المقبلة من النمو، إلى جانب ما تضيفه من رؤية استراتيجية واضحة وقيمة طويلة الأجل لمجلس الإدارة."

ومن جانبها، صرّحت د. منال حسين، رئيس مجلس إدارة كونتكت المالية القابضة: " يسعدني الإنضمام إلى مجموعة كونتكت القابضة في هذه المرحلة المهمة من تطورها. فقد نجحت المجموعة في بناء قاعدة قوية، وهي اليوم في موقع متميز لتعزيز إتاحة الخدمات المالية ودعم الشمول المالي في مصر. وأتطلع إلى العمل مع مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية لدعم مسيرة النمو والتحول المستمر خلال المرحلة المقبلة."

فيما قال حازم بركات، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة بى إنفستمنتس القابضة، قائلًا: " يسعدنا انضمام د. منال لرئاسة مجلس إدارة كونتكت، فهي تمتلك سجلًا مهنيًا متميزًا وخبرة واسعة في المناصب القيادية بالقطاع المالي، إلى جانب خبراتها في الحوكمة واستراتيجيات الاستثمار وتحول الأعمال. ويعكس هذا التعيين ثقة مجلس الإدارة في قدرتها على قيادة الشركة خلال المرحلة المقبلة من النمو والابتكار."

كما علّق أشرف زكي، المؤسس والشريك الإداري لشركة لوراكس كابيتال بارتنرز (Lorax Capital Partners) قائلًا : " تُعد كونتكت واحدة من أبرز المنصات المالية غير المصرفية في مصر، وقد أسهمت الجهود المبذولة خلال العام الماضي في تعزيز مركزها بشكل ملحوظ. وتمتلك الدكتورة منال الخبرة المؤسسية والعمق في الحوكمة والمصداقية المطلوبين لهذه المرحلة، ونحن على ثقة بأن مجلس الإدارة تحت قيادتها سيواصل تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين."

ويأتي هذا القرار في وقت تواصل فيه كونتكت تنفيذ استراتيجيتها للتحول، والتي ترتكز على التحول الرقمي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية. كما تعمل المجموعة على تطوير منصتها من خلال تحسين محفظة الأعمال، وتعزيز أطر الاكتتاب بما يدعم جودة الأصول، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وترتكز استراتيجية كونتكت على أربعة محاور رئيسية، وهي تعظيم القيمة الرقمية، وتعظيم العوائد، وتحسين كفاءة الأعمال، وتعزيز المرونة المؤسسية، بما يدعم تحولها إلى منصة مالية متطورة من الجيل الجديد قادرة على تحقيق نمو مستدام وقيمة طويلة الأجل.

عن شركة كونتكت المالية

كونتكت المالية القابضة ش.م.م (كود البورصة المصرية CNFN.CA) هي أكبر مقدم للخدمات المالية غير المصرفية في مصر، حيث تقود التحول في وسائل تقديم خدمات التمويل والتأمين للأفراد والشركات. ومنذ تأسيسها عام 2001، تتبنى كونتكت منهجًا مبتكرًا لضمان تقديم خدماتها بأعلى جودة في مجالات التمويل والتأمين، وذلك بأسهل إجراءات وصولاً إلى قطاع عريض من السوق من خلال شركاتها التابعة وشركائها الاستراتيجيين. فعن طريق شركة كونتكت للتمويل، تقدم باقة من البرامج التمويلية المتنوعة لتمويل شراء السيارات والمركبات الجديدة والمستعملة وبرامج تمويل السلع المعمرة عن طريق كونتكت كريدت وكونتكت كريديتك، إضافة إلى برامج التمويل العقاري من خلال كونتكت للتمويل العقاري، وبرامج التمويل التجاري من خلال شركاتها الشقيقة كونتكت التأجير التمويلي وكونتكت التخصيم. كما تقدم ثروة خدمات التأمين من خلال شركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة. كما تقدم الشركة باقة واسعة من خدمات التمويل للشركات بما في ذلك إصدار سندات التوريق وإدارة الديون المهيكلة وإدارة استثمار الديون. شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. مرخصة وخاضعة للهيئة العامة للرقابة المالية.

