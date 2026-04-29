أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت "مدن"، الشركة القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن بيع جميع الوحدات السكنية في مشروع "تارا بارك" السكني في جزيرة الريم، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار درهم. ويعكس هذا الإنجاز مدى ثقة المستثمرين واستمرار الطلب القوي في السوق العقارية، مما يعزز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة استثمارية آمنة على المستوى العالمي.

ويتألف مشروع "تارا بارك" من ستة أبراج سكنية تضم 834 شقة بتصاميم متنوعة تتراوح بين غرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم. ويوفر البوديوم المرتبط بالأبراج وصولاً مباشراً إلى مجموعة متنوعة من المرافق. ويقع المشروع في موقع حيوي بالقرب من اثنين من الجسور الرئيسية المؤدية إلى جزيرة الريم، ويمكن الوصول منه بسهولة إلى "ريم مول".

وأكد بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مدن القابضة"، أن مشروع "تارا بارك" يجسّد نهج "مدن" القائم على فهم احتياجات السوق، من خلال الجمع بين موقع مميز وتخطيط حضري مدروس، بما يدعم نمواً عمرانياً مستداماً ويحقق قيمة طويلة الأمد. وأضاف أن الطلب في السوق لا يزال قوياً، ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في أبوظبي، خاصة في المشاريع التي تركز على جودة الحياة كعامل أساسي يعزز فرص الاستثمار مستقبلاً.

ومن جهته، قال إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة "مدن العقارية": يمثل بيع 834 وحدة سكنية في مشروع “تارا بارك”، بموقعه الاستراتيجي في جزيرة الريم، مؤشراً واضحاً على توجه المستثمرين نحو قرارات استثمارية مدروسة وطويلة الأمد. كما يعكس الإقبال اللافت على المشروع نجاح رؤية الشركة في تلبية تطلعات السوق، حيث صُمم "تارا بارك" ليتماشى مع أولويات المشترين واحتياجاتهم الفعلية.

ويمكن لساكني مشروع "تارا بارك" الوصول بسهولة وجهات تجارية وترفيهية وتعليمية متنوعة، منها حديقة الفي، و"ريم مول" وجامعة السوربون-أبوظبي، ومدرسة "ريبتون"؛ إلى جانب موقعه الحيوي بالقرب من مركز أبوظبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي و"غاليريا مول" ووسط المدينة.

نبذة عن مجموعة مدن القابضة

"مدن" هي شركة قابضة عالمية مقرها في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. تقود مدن مسيرة الابتكار في التطوير العمراني، وتحرص على تطوير تصاميم أيقونية وتجارب تتخطى التوقعات. وتشمل قطاعات أعمالها الأساسية عدة مجالات حيوية، بما في ذلك العقارات، الضيافة، إدارة الأصول والاستثمارات، والفعاليات والتموين والسياحة والبنية التحتية الحضرية. وتسهم الشركة من خلال هذه القطاعات في بناء مدن نابضة بالحياة عبر تقديم قيمة مستدامة على المدى الطويل.

