أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، والمساهمة في نمو قطاع الترفيه ودعم التنويع الاقتصادي في الإمارة، عن إطلاق النسخة الأولى من برنامجها "نبرة من ميرال" لاكتشاف وتطوير المواهب الناشئة، وذلك بالتعاون مع برنامج "موهبتي" التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وهو مبادرة رائدة تُعنى برعاية وتنمية وصقل المواهب الفنية لدى طلبة المدارس من مستوى رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر في مختلف أنحاء الإمارة. كما تعمل ميرال ضمن البرنامج مع شركة "لايف نيشن" الشرق الأوسط، ومركز "فور نوتس" للتدريب الموسيقي، وشركة أسباير للاستشارات الدولية.

ويأتي برنامج "نبرة من ميرال" الجديد كجزء من استراتيجية ميرال للمسؤولية المجتمعية، ضمن محور الفنون والثقافة، حيث يوفر منصة شاملة لاكتشاف وتنمية ودعم المواهب الفنية ضمن الفئة العمرية من 11 إلى 19 عاماً، وذلك عبر رحلة فنية متكاملة تحت إشراف نخبة من الفنانين المحترفين والمدربين المتخصصين.

ويركز البرنامج، الذي تديره مغنية الأوبرا العالمية ومدربة الموسيقى الصربية ماريا توديتش، على تعزيز التعبير الإبداعي، وتنمية الثقة بالنفس، وتقديم مسار متكامل لتطوير المهارات عبر ثلاث مراحل رئيسية تبدأ باكتشاف المواهب وتنتهي بعروض حية أمام الجمهور.

قالت تغريد السعيد، المدير التنفيذي لإدارة التسويق والإتصال والفعاليات في ميرال: "يشكّل برنامج ’ نبرة من ميرال‘ منصة ملهمة لتمكين المواهب الفنية الناشئة من اكتشاف قدراتهم وصقلها والتعبير عن شغفهم على المسرح أمام الجمهور. ومن خلال منظومة متكاملة من التدريب المتخصص والإرشاد، يسعى البرنامج إلى تزويد المشاركين بالأسس اللازمة لتعزيز تطورهم الفني والشخصي على حد سواء. ويجسّد البرنامج في جوهره قوة الشراكات الهادفة والتزامنا المشترك بتمكين الجيل الجديد، وتعزيز الروابط المجتمعية، والمساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً حيوياً للمواهب الإبداعية".

وتنطلق أعمال البرنامج من خلال أربعة أيام مخصصة لتجارب الأداء تُقام في مركز "أثير" ضمن المقر الرئيسي لميرال في جزيرة ياس، حيث سيُدعى المشاركون لتقديم تجارب أداء غنائية لمدة دقيقتين، وذلك خلال أيام 14، و15، و18، و20 مايو.

وعقب مرحلة تجارب الأداء، سيتأهل 25 مشاركاً إلى مرحلة التدريب والتطوير في مركز "فور نوتس" للتدريب الموسيقي في جزيرة السعديات؛ حيث يخوضون تجربة تجمع بين التدريب الصوتي التقني، وبناء الثقة، والإرشاد، وتنمية المهارات الحياتية بما يدعم نموهم الفني والشخصي. وتشمل هذه المرحلة 15 جلسة تدريبية قائمة على الأداء، يخوض فيها المشاركون دروساً في الغناء وورش عمل متخصصة في الرقص والدراما وبناء الشخصية، بما يسهم في تعزيز مهارات الثقة، والعمل الجماعي، والمرونة، والتواصل.

ويُختتم البرنامج بتنظيم "احتفال نبرة من ميرال"، حيث يقدم المشاركون عروضهم أمام الجمهور مباشرةً ضمن أجواء حماسية. ويُقسَّم المشاركون إلى فئتين عمريتين (11–14 عاماً و15–19 عاماً)، حيث يؤدي كل مشارك أغنية تدرّب عليها خلال فترة التدريب أمام لجنة تحكيم مختصة من الخبراء ومدربي الصوت والموسيقيين. وتتولى اللجنة تقييم جميع العروض واختيار فائزين اثنين من كل فئة عمرية.

ويهدف برنامج "نبرة من ميرال" إلى توفير منصة مستدامة لاكتشاف المواهب الجديدة وتنميتها ضمن مجتمع أبوظبي الإبداعي المزدهر؛ كما يعكس التزام ميرال الراسخ بتطوير مبادرات وبرامج نوعية تعزز دور الفنون والثقافة بوصفهما محركاً رئيسياً للتفاعل المجتمعي وإحداث أثر اجتماعي مستدام.

مواعيد تجارب الأداء لبرنامج "نبرة من ميرال" في أثير هي كالتالي:

الخميس، 14 مايو: من 05:00 مساءً إلى 08:00 مساءً

الجمعة، 15 مايو: من 02:00 عصراً إلى 05:00 مساءً

الاثنين، 18 مايو: من 05:00 مساءً إلى 08:00 مساءً

الأربعاء، 20 مايو: من 05:00 مساءً إلى 08:00 مساءً

لمحة حول ميرال:

ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، تسهم في نمو قطاع الترفيه والاستجمام وتعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارة. وتقوم ميرال بتصميم وإنشاء وتشغيل وإدارة وجهات وتجارب فريدة تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم لتقديم ذكريات لا تُنسى، وتسريع تحقيق رؤية أبوظبي السياحية وتعزيز نموها.

كما تتولى ميرال مسؤولية تطوير وإدارة جزيرة ياس والإشراف على استراتيجية إدارة الوجهات السياحية في جزيرة السعديات. تشمل محفظة ميرال مجموعة من الأصول العالمية المستوى في قطاعات الترفيه والثقافة والرياضة والفنادق والمطاعم والتجزئة والاستجمام، لتقدم ذكريات مميزة لا تُنسى للمقيمين والزوار ، وتشمل هذه الوجهات؛ عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي (التي تضم أكثر من 70 لعبة وتجربة بعد توسعتها الأخيرة)، وعالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، ومركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ جزيرة ياس أبوظبي، وكلايم جزيرة ياس أبوظبي، وتيم لاب فينومينا أبوظبي، وياس مارينا، وياس باي ووترفرونت التي تحتضن الاتحاد أرينا، أكبر آرينا داخلية متعددة الأغراض في دولة الإمارات العربية المتحدة، وغيرها الكثير. وتعمل ميرال حالياً على تطوير العديد من المشاريع المستقبلية في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي، ومن ضمنها منطقة هاري بوتر الغامرة في عالم وارنر براذرز أبوظبي، بالإضافة إلى مشروع عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس في أبوظبي.

وتضم ميرال تحت مظلتها ميرال دستينيشنز، التي تُروّج للعديد من الوجهات السياحية المميزة، وميرال إكسبيرينسز، المتخصصة بتشغيل مجموعة متنوعة من التجارب ومرافق الجذب الغامرة عالمية المستوى والحائزة على جوائز مرموقة، وياس لإدارة الأصول، التي تتولى تشغيل وإدارة محفظة من الوجهات المتميزة في جزيرة ياس، كالمطاعم والمقاهي، والمراسي والفنادق.

