الإمارات العربية المتحدة – أعلنت «إيليفيت» عن منح عقد بقيمة 50 مليون درهم لشركة «بيناكل بايلينغ» لتنفيذ أعمال الركائز والأساسات ضمن مشروع «موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان»، في خطوة تمثّل محطة جديدة ضمن مسيرة تطوير هذا المشروع البارز على الواجهة البحرية في إمارة رأس الخيمة.

ويعكس هذا التعيين التقدّم اللافت الذي يتم إحرازه في موقع المشروع، وذلك بعد استكمال أعمال التدعيم المؤقت، فيما تتواصل الأعمال بوتيرة متسارعة تسبق الجدول الزمني المحدد. كما يؤكد هذا العقد ثقة «إيليفيت» الراسخة بأسس سوق العقارات في دولة الإمارات على المدى الطويل، وبمسار النمو الاستثنائي لجزيرة المرجان، باعتبارها واحدة من أبرز الوجهات الناشئة في المنطقة لأسلوب الحياة الفاخر والترفيه الراقي.

وقال زيشان شاه، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «إيليفيت»: "كان مشروعنا الأسرع مبيعًا على الجزيرة، واليوم نواصل مسيرة التميز هذه من خلال تقدّم الأعمال بوتيرة متسارعة. هذا ما نؤمن به، وهذا ما نريد أن يُقاس به أداؤنا: وضوح الرؤية ودقّة التنفيذ. ونحن على ثقة كبيرة بدولة الإمارات، وبإمارة رأس الخيمة، وبالمستقبل الواعد لجزيرة المرجان على المدى الطويل. كما نثمّن الدور الذي تؤديه قيادة الدولة الرشيدة في ترسيخ بيئة تعزّز الثقة، وتدعم الطموحات، وتُتيح تحويل الرؤى إلى واقع. أما تركيزنا، فيبقى منصبًّا على مواصلة مسيرة الريادة، والاستمرار في البناء، والوفاء للثقة التي أولانا إياها السوق."

ومن الجدير بالذكر أن شركة «بيناكل بايلينغ» تتمتّع بخبرة تمتد لأكثر من 35 عامًا في مجالات الهندسة الجيوتقنية وأعمال الأساسات، حيث ساهمت في تنفيذ عدد من أكثر المشاريع تعقيدًا من الناحية الفنية في المنطقة.

وقال ساي كومار، رئيس مجلس الإدارة ومالك «بيناكل بايلينغ»: "نفخر بمواصلة شراكتنا مع «إيليفيت» في «موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان»، وبمساهمتنا في تنفيذ هذا المشروع البارز الذي شهد تقدّمًا ملحوظًا في موقع العمل، مع استكمال مرحلة التدعيم بنجاح، واستعداد فرقنا للعمل بكامل طاقتها في المرحلة التالية. كما تميّزت «إيليفيت» بسرعة إنجازها ووضوح رؤيتها، ونحن حريصون على الحفاظ على هذا المستوى من التقدّم، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة ودقّة التنفيذ."

يواصل المشروع استقطاب طلب قوي في السوق، عقب نفاد وحدات المرحلة الأولى بالكامل، وتزايد الاهتمام بالمرحلة الثانية. ويقع مشروع «موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان»، الذي تبلغ قيمته 1.8 مليار درهم، على شواطئ جزيرة المرجان، ضمن رؤية «إيليفيت» الأوسع لتقديم تجارب سكنية ترتكز على التصميم وتستمد مقوّماتها من أسلوب الضيافة، في أبرز الوجهات الواعدة على مستوى المنطقة.

للاستفسارات المتعلقة بالمبيعات:

Haider@liveelevated.com

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:

www.liveelevated.com

للاستفسارات الإعلامية:

pr@pixl.ae

نبذة عن «إيليفيت»

تركّز «إيليفيت» في رؤيتها على تجاوز المفهوم التقليدي للسكن؛ فهي لا تكتفي ببناء وحدات سكنية، بل تطوّر بيئات تعبّر عن أسلوب حياة متوازن. وانطلاقًا من إيمانها بأن النجاح هو أسلوب عيش في حد ذاته، تصمّم مساحات تدعم الانسجام بين العقل والجسد والروح، وتوفّر نمطًا سكنيًا يُعزّز جودة الحياة والتواصل الحقيقي.

نبذة عن «وان غروب»

«وان غروب» شركة عالمية متخصّصة في الاستثمار والتطوير العقاري، تتجاوز قيمة صفقاتها المنجزة 2.5 مليار دولار أمريكي. وتضم محفظتها شركات رائدة، من بينها «وان هومز»، و«وان إنفستمنتس»، و«وان كابيتال»، وتتميّز بتركيزها على مشاريع عقارية عالية القيمة، تُصمَّم بعناية وتوجّه نحو الأسواق البريطانية والدولية. الموقع الإلكتروني: www.liveelevated.com

نبذة عن «موندريان»

موندريان هي علامة ضيافة عالمية تجمع بين الفن والتصميم والثقافة، وتضم مجموعة من الفنادق والمساكن التي تعبّر عن روح المدن التي تحتضنها. وتتميّز كل وجهة من وجهات موندريان بمساحات داخلية مبتكرة، وتجارب فنية تفاعلية، ومفاهيم تذوق غير تقليدية، في بيئة تنبض بالحياة وتخاطب الذوق الإبداعي للمقيمين والزوار. ومن خلال التعاون مع نخبة من الأسماء الرائدة في مجالات الفن والتصميم، تقدّم موندريان تجارب متجددة تنسجم مع طبيعة كل مدينة، وتستقطب محبّي الثقافة من مختلف أنحاء العالم. وتشمل محفظة العلامة وجهات مرموقة في كل من سنغافورة، ولوس أنجلوس، وميامي، والدوحة، ومكسيكو سيتي، وكان، وبوردو، وسيول، وهونغ كونغ، وإيبيزا، وغولد كوست في أستراليا، إضافة إلى مشاريع جديدة مرتقبة في المالديف، وبوخارست، وأبوظبي.

تنضوي فنادق ومساكن موندريان تحت مظلة "إنيسمور"، شركة الضيافة الإبداعية التي تنطلق من مفهومي الثقافة والمجتمع، وتضم مجموعة عالمية من العلامات التي أسّسها روّاد أعمال يمتلكون رؤية واضحة وقيماً راسخة. ومن الجدير بالذكر أن "إنيسمور" تأسست في عام 2021 كشراكة استراتيجية مع مجموعة "أكور"، التي تمتلك الحصة الأكبر فيها.

-انتهى-

#بياناتشركات