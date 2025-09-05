بغداد، العراق: سجّل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية (RSISX) ارتفاعًا بنسبة 4.0% خلال شهر أغسطس، في وقت شهدت فيه عدة أسواق إقليمية تراجعات، بما في ذلك سوق أبوظبي (-2.7%)، والكويت (-2.2%)، والسعودية (-2.0%)، ودبي (-1.6%)، والبحرين (-1.4%). وجاء هذا النمو بدعم من الأداء القوي لكل من المصرف الوطني العراقي، وبنك بغداد، والمصرف الإسلامي العراقي، وشركة بغداد للمشروبات الغازية.

كما قامت شركتان غير مدرجتين ضمن المؤشر بتوزيع أرباح خلال الشهر، وهما فندق بغداد (بعائد توزيعات 4.2%) والشركة الوطنية للاستثمارات السياحية 1.8%

وارتفع إجمالي حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية بنسبة 207% مقارنة بشهر يوليو، ليصل إلى 77.6 مليون دولار أمريكي، مدفوعاً بالصفقات المتقاطعة في القطاع المصرفي. وباستبعاد هذه الصفقات، بلغ حجم التداول الشهري 31.7 مليون دولار أمريكي، محققاً نمواً بنسبة 26% على أساس شهري. وتصدّر القطاع المصرفي التداولات بحصة بلغت 87.8%، تلاه قطاع الصناعة (6.2%)، والاتصالات (3.5%)، والزراعة (1.5%)، والخدمات (0.6%)، ثم قطاع الفنادق والسياحة (0.3%). في المقابل، تراجع حجم التداول في السوق خارج المنصة (OTC) بنسبة 86% ليبلغ 37.4 ألف دولار فقط.

وشهدت أسعار أسهم 29 شركة مدرجة ارتفاعاً خلال أغسطس، حيث تجاوز نمو 18 شركة نسبة 5%، و11 شركة نسبة 10%. وتصدرت شركة البادية للنقل العام قائمة الرابحين بارتفاع 52.2%، تلتها شركة الفلوجة لمواد البناء بنسبة 50.0%

وقالت توغبا تان كاراكايا، محللة الأسهم في شركة الربيع للأوراق المالية: "شهد السوق العراقي انتعاشاً قوياً في أغسطس، حيث ساهمت قوة القطاع المصرفي في دفع أداء المؤشر وحجم التداول. ويبرز تماسك السوق بشكل واضح مقارنة بالتراجعات الإقليمية، في وقت تواصل فيه توزيعات الأرباح والإصلاحات الاقتصادية تعزيز ثقة المستثمرين على المدى الطويل".

كما شهد أغسطس تطورات اقتصادية بارزة، من بينها إطلاق العراق استراتيجيته للتنمية الاقتصادية 2024–2028، التي تستهدف خفض معدل البطالة من 13% إلى 10% وتقليص مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 25%. وأكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني للعراق عند B-/B مع نظرة مستقبلية مستقرة، فيما أعلن اتحاد المصارف الخاصة إصدار أكثر من 18 مليون بطاقة دفع إلكترونية على مستوى البلاد.

-انتهى-

