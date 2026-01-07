دمشق، الجمهورية العربية السورية: في إطار استكمال الإجراءات التعاقدية، أعلنت وزارة السياحة السورية استكمال الترتيبات اللازمة مع شركتي روتانا ستار للمقاولات وويست فيلد سونز، تمهيداً لبدء تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع فندقي سياحي متكامل في منطقة كفرسوسة بمدينة دمشق، وذلك ضمن رؤيتها لتطوير البنية السياحية وتعزيز الاستثمارات النوعية في القطاع الفندقي والسياحي، وبالشراكة مع القطاع الخاص ووفق الأطر التنظيمية المعتمدة.

ويتضمن المشروع الفندقي السياحي الجديد منشأة متكاملة متعددة الاستخدامات في منطقة كفرسوسة بمدينة دمشق، صممت لتكون وجهة حضرية متكاملة تجمع بين الضيافة الفندقية الراقية والأنشطة التجارية والخدمية. ويشمل المشروع فندقاً سياحياً من فئة الخمس نجوم، كان يعرف سابقا بفندق الموفنبيك، إلى جانب مول تجاري وخدمي يحمل اسم «مول العرب»، والذي سيكون الأكبر من نوعه في مدينة دمشق.

كما يضم المشروع مساحات مخصصة للأنشطة الترفيهية والخدمات المساندة، بما يعزز تكامل الوظائف داخل المشروع. وقد جرى تصميم المشروع وفق مخطط تطويري حديث يراعي أعلى المعايير الفنية والهندسية، على أن يُدار الفندق من قبل شركة إدارة فنادق عالمية، بما يسهم في تقديم تجربة ضيافة متقدمة تلبي تطلعات الزوار وتدعم المشهد السياحي في العاصمة.

ويأتي المشروع ضمن عقد استثماري طويل الأمد يمتد لـ 45 عاماً، بما يعكس رؤية واضحة للاستقرار والاستدامة في تطوير المشاريع السياحية الكبرى. وسيدار الفندق من قبل شركة إدارة فندقية عالمية متخصصة، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة والتشغيل، وتقديم تجربة ضيافة متقدمة تواكب المعايير الدولية.

ويقام المشروع على موقع استراتيجي في العاصمة دمشق، ويأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير المشاريع السياحية الكبرى، ورفع الطاقة الاستيعابية الفندقية، وتحسين تجربة الزوار، بما يسهم في دعم الحركة السياحية وتنشيط الاقتصاد المحلي.

وتعليقاً على استكمال الإجراءات التعاقدية، قال معالي وزير السياحة، مازن الصالحاني: "نؤكد في وزارة السياحة مضينا قدمًا في تنفيذ سياستنا الرامية إلى استقطاب الاستثمارات السياحية النوعية، وتوفير بيئة تنظيمية محفزة تضمن جودة التنفيذ واستدامة التشغيل، بما يسهم في تطوير مشاريع سياحية متكاملة تواكب المعايير العالمية وتعزز مكانة دمشق كوجهة سياحية واستثمارية، وذلك من خلال شراكات فعّالة مع القطاع الخاص."

من جانبه، قال يوسف سنكري، شريك مؤسس ومدير شركة ويست فيلد سونز : "ننظر إلى هذا المشروع كفرصة استثمارية طويلة الأمد، ونلتزم بتنفيذه وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجالي التطوير والتشغيل، وبما يعكس الثقة المتبادلة مع الجهات الحكومية المختصة. ونحرص على تقديم مشروع متكامل يضيف قيمة حقيقية للقطاع السياحي، ويسهم في تعزيز جودة الخدمات الفندقية والتجارية، ويدعم المشهد الاستثماري في العاصمة دمشق على المدى الطويل."

وفيما يتعلق بالجوانب التنفيذية والتشغيلية للمشروع، قال معاذ الكفري، مؤسس شركة روتانا ستار للمقاولات: "نعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد، وبما يحقق تجربة سياحية متكاملة تلبي تطلعات السوق المحلي والزوار. كما نركز في هذه المرحلة على استقطاب العلامات التجارية العالمية في مجالي الضيافة والتجزئة، بما يسهم في بناء وجهة متكاملة تعكس معايير الجودة الدولية، وتوفر تجربة تسوق وترفيه نوعية تعزز جاذبية المشروع ومكانته كوجهة حضرية متميزة في العاصمة دمشق."

ويجري تنفيذ المشروع وفق برنامج زمني معتمد يحدد مراحل التنفيذ والتشغيل بشكل متكامل، مع إتاحة إمكانية التشغيل المرحلي لبعض المكونات عند الجاهزية، بما يسهم في تسريع الاستفادة من المشروع وتعزيز كفاءة التشغيل، دون الإخلال بسير الأعمال المتبقية.

هذا وينفذ المشروع على أرض مملوكة لمحافظة دمشق، ضمن عقد استثماري منظم يكرّس مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، ويضمن الاستخدام الأمثل للأملاك العامة بما يخدم التنمية السياحية والاقتصادية.

تقود وزارة السياحة جهود تطوير القطاع السياحي عبر سياسات تعزز النمو المستدام وترفع تنافسية المقصد السوري، مع توسيع الفرص الاستثمارية في قطاعات الضيافة والسياحة الثقافية. وتعمل الوزارة على تمكين الشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين جودة الخدمات، وترسيخ مكانة سوريا كوجهة واعدة في المنطقة.

