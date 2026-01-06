زيادة بنسبة 40% في عدد الرحلات الأسبوعية لتعزيز خيارات السفر أمام المسافرين

المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية : أعلنت طيران أديل، الناقل الاقتصادي الأسرع نمواً في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق خمس وجهات جديدة مع بداية العام الجديد انطلاقاً من المدينة المنورة، و التي تُعد أحدث قواعدها التشغيلية في المملكة.

وشمل التوسع تشغيل رحلات مجدولة إلى مطار صبيحة كوكجن في إسطنبول، إلى جانب أربع وجهات داخلية هي أبها، والهفوف، وتبوك وجازان، ما أسهم في رفع عدد وجهات طيران أديل من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة من ثلاث إلى ثماني وجهات. وقبل هذا الإطلاق، كانت طيران أديل تشغّل رحلاتها من المدينة المنورة إلى الدمام والرياض والقاهرة.

ويمثل هذا التوسع زيادة في السعة التشغيلية بنسبة 40%، حيث ارتفع عدد الرحلات الأسبوعية التي تشغّلها طيران أديل من المدينة المنورة إلى 88 رحلة أسبوعياً، ما يمنح المسافرين خيارات سفر أوسع ومرونة أكبر. كما جرى تخصيص طائرتين بشكل دائم للعمل من مطار المدينة المنورة، لتنضم القاعدة الجديدة إلى القواعد التشغيلية الأخرى لطيران أديل في الرياض وجدة والدمام.

وبهذه المناسبة، شارك مسؤولو مطار المدينة المنورة إدارة طيران أديل، برئاسة روجر فان إينك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وخدمةالعملاء، في سلسلة من الفعاليات الترحيبية التي أُقيمت للاحتفال مع المسافرين بإطلاق الوجهات الجديدة.

وقال ستيفن غرينواي، الرئيس التنفيذي لطيران أديل: "شهدت عملياتنا من المدينة المنورة نمواً تدريجياً خلال الفترة الماضية، إلا أن إطلاق خمس وجهات جديدة مع بداية العام يعكس بوضوح التزام طيران أديل بترسيخ مكانة المدينة المنورة كإحدى قواعدنا التشغيلية الرئيسية.

ويمنحنا تمركز طائراتنا في المدينة المنورة مرونة تشغيلية أعلى، تُمكّننا من زيادة عدد الرحلات أو إدراج وجهات جديدة بسرعة وكفاءة، ضمن جدول رحلات سيواصل التوسع، بما يوفّر لعملائنا خيارات سفر أوسع وتجربة أكثر سلاسة داخل المملكة وخارجها. وقد جاءت المدينة المنورة كخيار طبيعي لتكون قاعدة تشغيلية، نظراً لمكانتها الدينية بوصفها ثاني أقدس مدينة في العالم الإسلامي، ودورها المحوري كبوابة رئيسية للحجاج والمعتمرين."

ويعزّز جدول الرحلات الموسّع خدمات طيران أديل المخصصة لرحلات العمرة على مدار العام، والتي تُشغَّل مباشرة إلى المدينة المنورة من عدد من الدول، إلى جانب الرحلات التي تنطلق عبر مدينة جدة الساحلية.

وأضاف روجر فان إينك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وخدمة العملاء في طيران أديل: "جاء إطلاق الوجهات الجديدة استجابةً للطلب المتنامي على السفر الخارجي، سواء لقضاء العطلات أو رحلات الأعمال، من قبل المقيمين والعاملين في المدينة المنورة والمناطق المجاورة، إلى جانب دعم حركة القادمين من الحجاج والمعتمرين. ونتطلع، أنا وفريقي ، إلى مواصلة العمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي لاستكشاف فرص إضافية تعزّز الربط الجوي، بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030."

وتغطي الوجهات الداخلية الجديدة مناطق متعددة في أنحاء المملكة، تشمل جازان على الساحل الجنوبي الغربي، وتبوك في شمال غرب المملكة، والهفوف في المنطقة الشرقية، وأبها في المرتفعات الجبلية جنوب غرب منطقة عسير.

ويتمركز نحو 60% من أسطول طيران أديل، البالغ 44 طائرة ضيقة البدن من طراز Airbus A320، في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، فيما تتمركز 11 طائرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وخمس طائرات في مطار الملك فهد الدولي بالدمام، إضافة إلى طائرتين في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وتستهدف استراتيجية نمو طيران أديل زيادة حجم أسطولها ليصل إلى أكثر من 100 طائرة بحلول عام 2030، إلى جانب توسيع شبكة وجهاتها لتضم ما يزيد على 100 وجهة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتتوفر تذاكر الرحلات الجديدة من المدينة المنورة للحجز عبر تطبيق طيران أديل للهواتف الذكية، والموقع الإلكتروني **www.flyadeal.com**، إضافة إلى وكلاء السفر المعتمدين.

نبذة عن طيران أديل

بدأت شركة طيران أديل، في 23 سبتمبر 2017، في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، عملياتها بإقلاع رحلتها الأولى التاريخية من جدة إلى الرياض. وكانت شركة طيران أديل، لكونها شركة رائدة ومبتكرة، أول شركة طيران إقليمية منخفضة التكلفة يتم إطلاقها فقط عبر قنوات التوزيع الرقمية. وقد أنشئت شركة طيران أديل، باعتبارها شركة الطيران الشقيقة لشركة الطيران الوطنية السعودية - وكلاهما تخضع للملكية الشاملة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية (مجموعة السعودية) - لتقدم خدماتها للعملاء المطلعين على الأسعار والبارعين في مجال التقنية في سوق يقل فيه المستوى العمري لنسبة 80% من سكان المملكة العربية السعودية عن 40 عامًا ويمتلك كل منهم على الأقل اثنين من الهواتف المحمولة.

تهدف شركة طيران أديل إلى تحفيز مجال السفر والسياحة والتجارة من خلال أسعارها اليومية المعقولة والتي توفر القيمة مقابل المال والتي تلبي احتياجات المسافرين لأغراض ترفيهية ودينية وعائلية وتجارية. وتُعد البساطة هي السمة الطاغية على مقصورة الدرجة الاقتصادية في أسطول طائرات طيران أديل الضيقة البدن. وفي ظل التحول الجذري الذي تشهده المملكة من خلال رحلة التنويع الاقتصادي لرؤية 2030، فإن قطاع الطيران والسياحة من ضمن القطاعات العديدة المخصصة لتعزيز النمو الحيوي. وتُعدّ شركة طيران أديل واحدة من أحدث وأسرع شركات الطيران الاقتصادية نموًا في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، والتي تقدم خدمة متميزة في الوقت المحدد والذي يفوق باستمرار المعدل السائد في القطاع على المستوى العالمي.

تدير شركة طيران أديل أسطول صغير يتألف من طائرات من طراز إيرباص A320 ضيقة البدن تنطلق من القواعد الجوية في الرياض وجدة والدمام إلى وجهات عبر جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، تاركة خلفها أثرًأ دوليًا متناميًا في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، حيث نقلت شركة طيران أديل أكثر من 40 مليون مسافر منذ انطلاق رحلاتها. وقدمت شركة طيران أديل، في مايو 2024، أكبر طلب لها على الإطلاق لشراء 51 طائرة - 12 طائرة من طراز A320neos و39 طائرة بحجم أكبر من طراز A321neos - مع جدول زمني للتسليم يبدأ في عام 2027. وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم شركة طيران أديل بتشغيل خدمات مجدولة طويلة المدى اعتبارًا من عام 2027 مع التشغيل التدريجي لعشر (10) طائرات من طراز إيرباص A330neo عريضة البدن التي طلبتها مجموعة السعودية في أبريل 2025.

وبالتالي، تعتزم طيران أديل، بحلول عام 2030، تشغيل مئات المسارات الجوية، وزيادة حجم أسطولها إلى أكثر من الضعف، وتوسيع شبكة وجهاتها بما يفوق ثلاثة أضعاف، لتصل إلى أكثر من 100 طائرة ووجهة على التوالي. كذلك، إن حملة التوسع الضخمة لشركة طيران أديل تجعلها شركة طيران سريعة النمو، كما أنها واحدة من أكثر الشركات المرغوب العمل بها في البلاد.

