تحت رعاية سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، تنظم جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات فعاليات «ملتقى المكتبات الإماراتية الثاني»، تحت شعار «المكتبة بين الذكاء الاصطناعي وإنسانية المعرفة»، وذلك في مقر هيئة الشارقة للكتاب، خلال يومي 12 و13 يناير الجاري.

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الدور المتجدد للمكتبات في تعزيز الثقافة والمعرفة، واستكشاف آفاق جديدة في التحول الرقمي والإبداع، إلى جانب مناقشة التوازن بين التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، والقيم الإنسانية المرتبطة بإنتاج المعرفة ونشرها.

ويشهد الملتقى مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين في مجال المكتبات والمعلومات، حيث يتضمن برنامجاً متنوعاً من الجلسات الحوارية وورش العمل، التي تركز على أحدث الممارسات والاتجاهات العالمية في تطوير المكتبات، ودورها في دعم المجتمعات المعرفية.

وأكد فهد علي المعمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات أن رعاية سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي للملتقى تمثل دعماً كبيراً لقطاع المكتبات والمعلومات، وتعكس حرص إمارة الشارقة على ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة والمعرفة.

وقال المعمري : «يأتي تنظيم ملتقى المكتبات الإماراتية الثاني تأكيداً على التزام الجمعية بدعم قطاع المكتبات وتعزيز مكانته كمحرك أساسي للمعرفة والثقافة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، ونسعى من خلال هذا الملتقى إلى فتح آفاق جديدة للحوار المهني، وتبادل الخبرات، وبناء رؤى مستقبلية توازن بين الذكاء الاصطناعي وإنسانية المعرفة، بما يخدم المجتمع ويعزز استدامة المعرفة».

