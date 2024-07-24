تقدمت برنيق للطيران، شركة الطيران الليبية، بطلب شراء 6 طائرات إيرباصA320neo، و A321neo حيث إن الشركة تشغل حالياً 6 طائرات من طراز A320 وتهدف إلى تعزيز نمو شبكة رحلاتها الإقليمية والدولية من خلال إضافة طائرات A320neo و A321neo إلى أسطولها الحالي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد وسيم الزوي، رئيس مجلس إدارة شركة برنيق للطيران: "نحن فخورون لكوننا أول شركة طيران في ليبيا تطلب طائرات A320neo و A321neo المتطورة. إذ يمثل هذا الاستثمار فصلاً جديداً في مسيرة برنيق للطيران، بينما نواصل العمل على تحديث أسطولنا وخدماتنا".

ومن جانبه، قال بينوا دي سان إكزوبيري، نائب الرئيس التنفيذي لمبيعات الطائرات التجارية في إيرباص: "نحن سعداء بقرار برنيق للطيران تعزيز أسطولها بمجموعة من أفضل طائرات الممر الواحد في العالم، حيث ستُمكن عائلة A320neo من إيرباص شركة برنيق للطيران من تزويد عملائها بأعلى مستويات الراحة، في حين ستوفر لشركة الطيران العديد من المزايا الاقتصادية الاستثنائية".

وتُعدّ عائلة ‏ A320 من إيرباص من أشهر طائرات الممر الواحد في العالم، حيث سجلت أكبر من 18 ألف طلبية من أكثر من 300 عميل حول العالم. ويعتبر طراز A321neo أكبر عضو في عائلة طائرات إيرباص A320neo، إذ توفر مدى وأداء لا مثيل لهما. ومن خلال الدمج بين محركات الجيل الجديد ونظام شاركلتس للأجنحة الطرفية (Sharklets)، توفر طائرات A321neo مستويات أقل من الضوضاء بنسبة 50% وتوفيراً في استهلاك الوقود بنسبة لا تقل عن 20%، فضلاً عن خفض الانبعاثات الكربونية مقارنة بالجيل السابق من طائرات الممر الواحد، مع زيادة مستويات راحة الركاب إلى أقصى مستوى ممكن في واحدة تعتبر من أوسع مقصورات الركاب لطائرات الممر الواحد".

وكما هو الحال في جميع طائرات إيرباص، يمكن لعائلة A320 بأكملها العمل باستخدام ما يصل إلى 50% من وقود الطيران المستدام. وتهدف إيرباص إلى أن تكون جميع طائراتها قادرة على استخدام وقود الطيران المستدام بنسبة 100% بحلول عام 2030.

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