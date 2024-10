الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "فورتشن برومو سيفن ماكين" في المملكة العربية السعودية (FP7McCann) شركة الخدمات الإبداعية المتكاملة التابعة لمجموعة شبكة اتصالات الشرق الأوسط "إم سي إن"، عن تعيين نورهان معاذ في منصب المدير الإبداعي للشركة في المملكة العربية السعودية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز فريق القيادة في مجموعة "إم سي إن"، ورفده بأفضل المواهب لمواكبة التطور المتسارع في سوق رئيسي مزدهر، والارتقاء بقدرات الشركة الإبداعية في المنطقة.

بدأت مسيرة نورهان المهنية في القاهرة، وتدرجت في المناصب حتى أصبحت من الشخصيات الرائدة في المجال الإبداعي، وأثرت سجلها الحافل بخبرات غنية اكتسبتها على مدى 14 عاماً من العمل في شبكة "فورتشن بروموسيفن ماكين"، نجحت خلالها بتتويج مسيرتها بالعديد من النجاحات والإنجازات التي أهلتها لنيل جوائز إبداعية عديدة بما في ذلك جائزتي "إيفيز"، و"لينكس" المرموقتين. وتجاوزت خبراتها إعداد وتنفيذ الحملات الإعلانية والتسويق الناجحة، لتشمل عضوية لجنة التحكيم في مؤسسة "The One Club for Creativity" العالمية، التي تحتفي بالمجتمع العالمي الإبداعي، وتمت استضافتها كمتحدثة رئيسية في العديد من الأحداث والمنصات الرائدة في القطاع.

وقادت نورهان حملات تسويقية رائدة لنخبة من العلامات التجارية الرائدة بما في ذلك "بيبسيكو" و"اتصالات" و"نستله" و"السياحة في مصر" و"ماكدونالدز"، حيث أسهم نهجها المبتكر وتفكيرها الاستراتيجي في نجاح هذه العلامات ونمو أعمال الشركة التي تعمل فيها.

وستتولى نورهان، ضمن منصبها الجديد، مهام الإشراف على المشاريع الإبداعية عبر محفظة متنوعة من العملاء، بما في ذلك حسابات مهمة في القطاعين الحكومي والخاص، حيث ستعمل على تكريس جهودها لتعزيز الابتكار وتقديم أفكار وأعمال إبداعية تواكب متطلبات السوق وتتماشى مع تغيراته السريعة.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال عمرو القلعاوي، المدير الإقليمي، فورتشن بروموسيفن ماكين في المملكة العربية السعودية: "تابعنا عن كثب انطلاقة نورهان في مسيرتها المهنية الناجحة في مصر، وقيادتها المميزة لحملات إبداعية مؤثرة لكبرى العلامات التجارية مثل "بيبسيكو" و"اتصالات" و"نستله" و"السياحة في مصر" و"ماكدونالدز" وغيرها. ونحن على ثقة بأنها، تحت قيادة باحميشان، ستثري فريق العمل في فورتشن بروموسيفن ماكين في المملكة، وسيكون لها دور فاعل ورئيسي في دفع عجلة النمو في الشركة إلى جانب مواهبنا السعودية المبدعة، وستعمل على إطلاق استراتيجيات عمل مؤثرة، ترتقي بأعمال عملائنا في السوق".

من جانبها، قالت نورهان معاذ، المدير الإبداعي، فورتشن بروموسيفن ماكين، المملكة العربية السعودية: "أشعر بالسعادة والفخر بتعييني في منصب المدير الإبداعي لشركة فورتشن بروموسيفن ماكين في المملكة العربية السعودية، في تطور جديد ومهم في مسيرتي المهنية في هذا المجال. وأتطلع بشغف لقيادة فريقنا الإبداعي هناك وتحقيق النجاح في هذا التحدي الجديد ودفع حدود الإبداع إلى آفاق جديدة، بالتعاون مع كوكبة من المحترفين والموهوبين السعوديين في القطاع، وفي واحدة من أكثر الأسواق نشاطاً وحيوية في المنطقة."

فورتشن بروموسيفن ماكين (FP7McCann)

تأسست فورتشن بروموسيفن ماكين في بيروت عام 1968، وهي شركة إبداعية تقدم خدمات متكاملة في مجال الحلول التسويقية والدعاية والإعلان والوسائط الرقمية والاجتماعية والإنتاج والاتصالات والعلاقات العامة، وتعد من كبريات الشركات الإقليمية في هذه المجالات، ولديها 14 مكتباً في 14 دولة حول العالم. وتحظى الشركة بالتقدير والتكريم الدائمين في القطاع نظراً لإبداعاتها وثقافة عملها المميزة وإنجازاتها البارزة، والتي كان من أهمها حصولها أخيراً على المرتبة الأولى في قائمة الشركات الأكثر حصولاً على الجوائز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا في مهرجان "كان ليونز 2023"، والمركز الأول بين شركات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا في "مهرجانات نيويورك" و"جوائز ويبي 2023". كما نالت فورتشن بروموسيفن ماكين لقب "أفضل شركة للعام" من "جوائز إيفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" لثمان سنوات متتالية، وحصلت على جائزة "أفضل مكان للعمل" (Great Place To Work) المرموقة في عام 2023.

وتعد فورتشن بروموسيفن ماكين جزءاً من "مجموعة ماكين العالمية" (McCann Worldgroup)، إحدى الشركات الأكثر ابتكاراً في عام 2023، وفقاً لتصنيف مجلة الأعمال الأمريكية الشهيرة "فاست كومباني" (Fast Company)، كما تعد من أبرز شركات مجموعة "شبكة اتصالات الشرق الأوسط" (MCN).

