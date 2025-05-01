أعلنت شركة "ألفا ظبي القابضة ش.م.ع"، إحدى أسرع الشركات الاستثمارية القابضة نمواً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز «AlphaDhabi»، عن توقيع اتفاقية شراكة مع نادي الجزيرة الرياضي لتصبح بموجبها شريكاً رسمياً للنادي بداية من تاريخ التوقيع إلى نهاية الموسم الرياضي 2027 / 2028.

ووفقاً لاتفاقية الشراكة، سيظهر شعار شركة "ألفا ظبي" على الجانب الخلفي الأعلى من قمصان فريق كرة القدم الأول بالنادي، كما ستظهر العلامة التجارية للشركة في الأصول التسويقية الخاصة بنادي الجزيرة في ملعب محمد بن زايد.

وتعليقاً على ذلك، قال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: "تمثل اتفاقية الشراكة مع نادي الجزيرة خطوة استراتيجية تعكس رؤيتنا الرامية إلى ترسيخ قيم العمل الجماعي والتميّز والطموح، وتندرج ضمن التزامنا المستمر بدعم المبادرات الرياضية والثقافية المؤثرة في المجتمع، والإسهام في تطوير الكفاءات والمواهب المحلية. ونثق بأن هذه الشراكة مع نادٍ عريق يتمتع بتاريخ مشرف وتطلعات واعدة، ستفتح مجالات تعاون مثمرة، وستُعزز من فرص تحقيق إنجازات نوعية داخل الملعب وخارجه. ونتطلع إلى موسم يتسم بالنجاح والتقدم المشترك."

وبدوره، قال السيد / جمال سعيد النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نادي الجزيرة، في معرض تعليقه على اتفاقية الشراكة مع "ألفا ظبي": "سعادتنا كبيرة بالإعلان عن انضمام "ألفا ظبي القابضة" لشركاء نادي الجزيرة لأن الإتفاقية مع هذه الشركة العملاقة تؤكد أن النادي يسير في الطريق الصحيح وتعزز من مكانته كخيار جاذب لأكبر المؤسسات والشركات الوطنية والعالمية. نتقاسم الكثير من الصفات المشتركة مع "ألفا ظبي القابضة"، مثل السعي الدائم لتحقيق تأثير إيجابي في المجتمعات التي نعمل فيها، والعمل المستمر لتقديم أفضل الخدمات للعملاء والمشجعين، والإلتزام المطلق بمواصلة تطوير وتحديث أساليب العمل والأداء وصولا لتحقيق أعلى النتائج على كافة المستويات، وهذا ما يجعلنا نتفائل بشراكة ناجحة ومزدهرة بين نادي الجزيرة وألفا ظبي القابضة".

عن ألفا ظبي القابضة

تأسست ألفا ظبي القابضة في عام 2013، وهي شركة مدرجة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد من أسرع شركات الاستثمار القابضة نمواً في أبوظبي، وتندرج تحت مظلتها أكثر من 250 شركة من مجالات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، بالإضافة إلى العقارات والبناء والضيافة وقطاعات أخرى، كما تغطي محفظة استثمارات الشركة ما يزيد عن 45 دولة. ويعمل لدى الشركة أكثر من 95 ألف موظف، وهي داعم استراتيجي لاقتصاد الإمارات يلتزم بتحقيق نمو مستمر لأصحاب المصلحة عبر الاستثمار في الشركات الناشئة ودعم الابتكار والتنوع. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.alphadhabi.com . كما يمكنكم متابعة "القابضة" (ِAlpha Dhabi) على مواقع التواصل الاجتماعي في اكس، وفيسبوك، وإنستاغرام، ولينكدإن.

عن نادي الجزيرة

يُعد نادي الجزيرة أحد أكبر وأعرق الأندية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يتميز بتاريخه الحافل، وقاعدته الجماهيرية الشغوفة، وسعيه الدائم للتميّز داخل وخارج الملعب. تأسس النادي عام 1974 بعد اندماج ناديي الخالدية والبطين، ويقع في قلب العاصمة أبوظبي، وقد تطور ليصبح قوة كبرى في كرة القدم الإماراتية، حيث ينافس باستمرار على أعلى المستويات في المسابقات الرياضية التي تشارك بها فرقه المختلفة.

يُلقب النادي بـ"فخر أبوظبي" نظرًا لتاريخه الحافل بالنجاحات، حيث توّج بطلاً لكأس الاتحاد عام 2006، ودوري أبطال الخليج للأندية عام 2007، وكأس المحترفين موسم 2009-2010. وحمل الفريق لقب دوري المحترفين خلال أعوام 2011 2017 و2021، كما فاز بكأس رئيس الدولة ثلاث مرات أعوام 2011، 2012، 2016، وكأس السوبر الإماراتي في 2022، وحقق إنجازاً رائعاً بحصوله على المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية عام 2017.

يشتهر النادي بدعمه للمواهب المحلية وتطويرها، حيث يدير أحد أفضل أكاديميات كرة القدم للشباب في المنطقة، ويرفد النادي المنتخبات الوطنية الإماراتية بمختلف مراحلها السنية باللاعبين الموهوبين، كما عرف عنه التعاقد مع أفضل اللاعبين والمدربين العالميين.

يُعد نادي الجزيرة مركزًا رياضيًا وترفيهيًا متكاملًا، حيث يوفر مرافق عالمية المستوى، مثل ملعب محمد بن زايد أكبر ملاعب الأندية في دولة الإمارات، الذي يتسع لـ 35.000 متفرج، وصالة الألعاب الرياضية المغطاة التي تتسع لـ 2000 متفرج، ويمتلك النادي فندقا ومركزا ترفيهيا يضم ملاعبا لرياضة البادل وكرة القدم الخماسية وألعاب كرة القدم التفاعلية.

من خلال رؤيته القائمة على الابتكار والنمو وتواصله الإيجابي مع المجتمع المحلي وشركائه التجاريين، يواصل النادي تعزيز مكانته كقوة رائدة في كرة القدم والرياضة الإماراتية والآسيوية.

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