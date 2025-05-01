"إكسيجر" شركة متخصصة في تقديم حلول التكنولوجيا المتقدمة وتحليلات البيانات لدعم الشركات في إدارة المخاطر وتعزيز الامتثال بفعالية عالية عبر مختلف القطاعات.

ثاني الزيودي: "انضمام شركة "إكسيجر" يُجسّد التزام دولة الإمارات الراسخ بتهيئة بيئة جاذبة لشركات التكنولوجيا المبتكرة. وستُشكّل خبراتهم إضافة نوعية تسهم في تطوير الأطر التنظيمية ودعم الشركات في مواجهة التحديات العالمية المتسارعة".

براندون دانيلز: إكسيجر تفخر بالانضمام إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات، لتقديم حلول ذكاء اصطناعي تعزز شفافية ومرونة سلاسل التوريد وتدعم مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة.

أبوظبي: أعلنت وزارة الاقتصاد عن انضمام شركة "إكسيجر"، الرائدة عالمياً في حلول إدارة المخاطر وسلاسل التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى مبادرة "الجيل التالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة". وستشهد هذه الشراكة إلى قيام "إكسينجر" بتأسيس مقرها الإقليمي في أبوظبي، حيث ستستثمر ملايين الدولارات في التكنولوجيا والبنية التحتية، وستعمل على توظيف أكثر من 100 خبير ومتخصص في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وستعزز هذه الإضافة الجديدة إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من ترسيخ مكانة دولة الامارات كمركز رائد للتكنولوجيا المتطورة وحلول الامتثال، ومركزاً عالمياً للتميز في مجال الذكاء الاصطناعي.

تأسست شركة "إكسيجر" لتمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة مستفيدة من تحليلات البيانات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، لتقديم رؤى شاملة في مجالات إدارة المخاطر، والامتثال لسلاسل التوريد، ومكافحة غسل الأموال. وبفضل خبرتها المتنوعة وحضورها القوي في مختلف القطاعات، من المتوقع أن يعزز نهجها المبتكر في تعزيز مكانة دولة الإمارات وخبرتها في هذه المجالات، إضافة إلى تعزيز قدراتها في مواجهة تحديات الامتثال والتنظيم المعقدة.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: "يُجسّد توسّع شركة 'إكسيجر' في دولة الإمارات تأكيداً على التزامنا الراسخ بتهيئة بيئة جاذبة ومحفّزة لشركات التكنولوجيا المبتكرة. ويُعد انضمامها إضافة نوعية تنسجم مع أهداف المبادرة، حيث نسعى إلى تعزيز دمج الحلول المتقدمة في إدارة المخاطر وسلاسل التوريد ضمن منظومتنا الاقتصادية. وكلنا ثقة بأن الخبرات التي تتمتع بها 'إكسيجر' ستسهم في الاستفادة من التكنولوجيا لإدارة المخاطر وسيكون لها مساهمة كبيرة في جهودنا لمواصلة لبناء اقتصاد مرن قادر على التكيّف مع تعقيدات السوق العالمية الحالية ومواجهة تحديات المستقبل بثقة".

وقال براندون دانيلز، الرئيس التنفيذي لـ إكسيجر: "نفتخر في إكسيجر الانضمام إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نوظف لسلاسل التوريد المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات لشبكات تجارية أكثر مرونة وتكيّفاً وشفافية. وستمكن تقنياتنا، المصممة لفهم وتوضيح سلاسل التوريد المعقدة، واستكشاف فرص التحسين، والحد من المخاطر، في تمكين الشركات في جميع أنحاء الإمارات من تعزيز موقعها كمركز عالمي للتجارة الآمنة والفعّالة."

تأسست شركة إكسيجر عام 2013 برؤية تهدف إلى جعل العالم أكثر أمانًا وشفافية لتحقيق النجاح المستدام. ومنذ انطلاقتها، شهدت الشركة نمواً متسارعاً، لتضم أكثر من 1000 موظف موزعين على 10 مكاتب حول العالم، من سنغافورة إلى واشنطن العاصمة وفانكوفر، وتقدم خدماتها لقاعدة واسعة من العملاء على مستوى العالم، وتضم قائمة العملاء في "إكسيجر " 150 شركة من قائمة (Fortune 500) ، وأكثر من 65 جهة حكومية دولية. وفي عام 2023، استثمرت كل من مجموعة كارلايل، وإنسايت بارتنرز، وجيه إم آي نحو 1.2 مليار دولار أمريكي لدفع عجلة نمو الشركة وتعزيز ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وعلى الــ 24 شهر الماضية استحوذت إكسيجر على خمس شركات متخصصة في سلاسل التوريد والذكاء الاصطناعي السيبراني، مما عزز مكانتها كأكبر شركة عالمية في مجال تكنولوجيا إدارة مخاطر سلاسل التوريد.

وبموجب انضمامها إلى مبادرة "الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة" ، تلتحق "إكسيجر" بمجموعة متنوعة تضم أكثر من 100 شركة متخصصة في القطاعات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي، البنية التحتية الرقمية، التصنيع المتقدم، التنقل والنقل الذكي. وتُعدّ هذه المبادرة ركيزة أساسية في استراتيجية دولة الإمارات لتعزيز تنويع اقتصادها وترسيخ مكانتها كدولة رائدة عالمية في الابتكار.

يُذكر أن مبادرة "الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة" قد صممت لاستقطاب ودعم الشركات القائمة على التكنولوجيا، وتزويدها بالموارد والبنية التحتية التي تمكّنها من الازدهار. من خلال التزامها بتعزيز التعاون والابتكار، كما وتهدف المبادرة إلى تهيئة بيئة تمكّن الشركات من الإسهام الفعّال في تحقيق رؤية دولة الإمارات لاقتصاد مستدام قائم على المعرفة.

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