دبي، الإمارات العربية المتحدة: تواصل مجموعة "تريب دوت كوم" (Trip.com)، الشركة العالمية الرائدة في خدمات السفر، تعزيز زخم نموها في منطقة الشرق الأوسط عبر سلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي استعرضتها خلال مشاركتها ضمن فعاليات سوق السفر العربي 2025. وفي أعقاب الشراكة المميزة التي أبرمتها مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي خلال المؤتمر العالمي للمجموعة في ديسمبر 2024، تواصل المجموعة توسيع حضورها الإقليمي عبر إطلاق شراكات جديدة، وترسيخ دورها الرائد في مجال الفكر القيادي خلال هذا الحدث الهام في قطاع السفر لهذا العام.

شراكات استراتيجية لدفع نمو السياحة

خلال كلمتها الرئيسية بعنوان "الشراكة من أجل التقدم: تعزيز نمو السياحة من خلال التعاون المبتكر"، سلّطت السيدة جين صن، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "تريب دوت كوم"، الضوء على التعاون الراسخ القائم بين المجموعة والوجهات العالمية. واستعرضت في حديثها كيف تسهم التوجهات الناشئة، مثل السفر الترفيهي، والسفر بغرض التعليم، وسفر كبار السن، في فتح آفاق جديدة لقطاع السياحة في الشرق الأوسط. كما تناولت دور الابتكارات التقنية، وعلى رأسها التطبيقات الشاملة وخدمات التخصيص، في إحداث تحوّل نوعي في أساليب تفاعل الوجهات مع المسافرين.

ألقت السيدة جين صن، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "تريب دوت كوم" كلمة رئيسية بعنوان "الشراكة من أجل التقدم: إطلاق العنان لنمو السياحة من خلال التعاون المبتكر"، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات سوق السفر العربي 2025

وقالت جين: "توفر منطقة الشرق الأوسط فرص نمو استثنائية، ويُعد حلقة وصل محورية تربط بين أوروبا وأفريقيا وآسيا. وقد ساهمت سياسات التأشيرات الميسّرة، وتوسّع شبكات الرحلات الجوية المباشرة، والاستثمارات السياحية المتزايدة في تسريع وتيرة التعافي الإقليمي. وفي ضوء توجهات المستهلكين المتغيرة، وحرصنا المستمر على الابتكار التجاري والتقني، نواصل العمل مع شركائنا في المنطقة لاستقطاب المسافرين من مختلف أنحاء العالم، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر ترابطًا وازدهارًا".

تعزيز الشراكات مع شركات الطيران لدعم الربط الإقليمي

تواصل مجموعة "تريب دوت كوم" تعزيز شبكة ربطها الإقليمي عبر عقد شراكات استراتيجية في المنطقة. وخلال مشاركتها في فعاليات معرض سوق السفر العربي 2025، أعلنت المجموعة عن تحالف جديد مع الخطوط الجوية العربية السعودية، يستند إلى دمج خبرتها الرقمية الرائدة مع خدمات "السعودية" المتميزة وشبكتها الواسعة. وبموجب هذه الاتفاقية، ستعرض مجموعة "تريب دوت كوم" عبر منصتها عروض الخطوط الجوية العربية السعودية الحائزة على جوائز، بما يشمل تجارب مقصورات الدرجة الأولى، وخيارات الطعام المتميزة على متن الطائرة، وحقائب الرفاهية الحصرية، وما إلى ذلك.

وعلاوةً على ذلك، كشفت مجموعة "تريب دوت كوم" عن شراكة استراتيجية جديدة مع "طيران ناس"، شركة الطيران الاقتصادي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، بهدف دمج عروض رحلات "طيران ناس" ضمن منصات المجموعة متعددة العلامات التجارية. ويسعى هذا التعاون إلى تعزيز حضور "طيران ناس" وتوسيع نطاق وصولها في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتعكس هذه الشراكات التزام "تريب دوت كوم" بتوفير تجارب سفر متكاملة مدعومة بالتقنيات الحديثة، وتعزيز مكانة الشرق الأوسط كمركز عالمي هام لقطاع السفر والسياحة.

مذكرة تفاهم جديدة مع منصة "المشغل الوطني للسفر" Visit Oman لتعزيز السياحة الرقمية لمدة ثلاث سنوات

في خطوة مهمة خلال معرض سوق السفر العربي 2025، وقّعت مجموعة "تريب دوت كوم" مذكرة تفاهم لمدة ثلاث سنوات مع "المشغل الوطني للسفر" Visit Oman، بهدف إتاحة مجموعة متنوعة من تجارب السفر العُمانية المقدمة من مزودي الخدمات المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة عبر منصات تريب دوت كوم العالمية. وتستند هذه الشراكة إلى إطلاق حملة تسويقية رقمية مشتركة تستهدف الأسواق الرئيسة للسفر الخارجي، وعلى رأسها الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع الاستفادة من تقنيات التخصيص القائمة على الذكاء الاصطناعي وشبكة "تريب دوت كوم" العالمية لتعزيز جاذبية السلطنة أمام المسافرين الباحثين عن الفخامة والمغامرة وتجارب الأعمال والرحلات الرقمية. كما يهدف هذا التعاون إلى دعم نمو شركات السياحة المحلية وترسيخ مكانة سلطنة عُمان كوجهة رائدة ضمن المشهد السياحي المتنامي في الشرق الأوسط.

مذكرة تفاهم استراتيجية مع "بان القابضة" لتعزيز حضور قطاع الضيافة السعودي في أسواق الشرق الأقصى

في إطار توسيع تحالفاتها الإقليمية، وقّعت مجموعة "تريب دوت كوم" مذكرة تفاهم مع مجموعة "بان"، إحدى أبرز مجموعات الضيافة السعودية. وتهدف هذه الشراكة إلى توظيف خبرة "تريب دوت كوم" التسويقية ومنصتها العالمية في تعزيز حضور منشآت بان القابضة الفندقية، واستقطاب شرائح متنوعة من المسافرين من أسواق الشرق الأقصى، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في القطاع السياحي. ويعكس هذا التحالف التزام مجموعة "تريب دوت كوم" بتنمية السياحة المعتمدة على التكنولوجيا، وتقديم تجارب سفر متكاملة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

الاستفادة من زخم نمو السفر العالمي نحو الشرق الأوسط

تأتي هذه المبادرات في ظل تنامي الاتجاهات الإيجابية في أسواق السفر بالشرق الأوسط. ووفقاً لبيانات مجموعة "تريب دوت كوم". سجلت حجوزات السفر الوافد إلى المنطقة نمواً بنسبة 37.5% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنةً بالربع الأخير من عام 2024، مع تصدّر دبي قائمة الوجهات الأكثر جذباً للمسافرين. ويشكّل جيل الألفية نحو 60% من إجمالي المسافرين الوافدين، مما يعكس تنامي الطلب على تجارب الرفاهية والعافية والرحلات الثقافية الغنية. كما بات توسع البنية التحتية لقطاع الطيران، وإطلاق مشاريع فندقية جديدة، واستضافة فعاليات كبرى مثل معرض إكسبو 2030 في الرياض، يسهم في دفع وتيرة هذا الزخم. وتدعم مجموعة "تريب دوت كوم" هذا النمو من خلال حلولها التقنية المتقدمة، بما في ذلك التخصيص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإتاحة إمكانيات الحجز متعدد اللغات بسهولة، بما يعزز قدرتها على استقطاب الاهتمام العالمي المتزايد بوجهات الشرق الأوسط.

وتواصل مجموعة "تريب دوت كوم" التزامها بدعم الابتكار وتعزيز التواصل في قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط. ومن خلال شراكاتها الاستراتيجية واللقاءات القيادية التي عقدتها خلال معرض سوق السفر العربي 2025، ترسخ المجموعة مكانتها لدعم تطور مشهد السفر في المنطقة والمساهمة في نموه المستدام كوجهة عالمية بارزة.

نبذة عن مجموعة "تريب دوت كوم"

تعد مجموعة "تريب دوت كوم" (Trip.com) من الشركات العالمية الرائدة في مجال خدمات السفر، وتضم تحت مظلتها كلًا من (Trip.com)، و(Ctrip)، و(Skyscanner)، و(Qunar). وتتيح المجموعة عبر منصاتها المتعددة للمسافرين حول العالم إجراء حجوزات ذكية وفعّالة من حيث التكلفة لمختلف منتجات وخدمات السفر، كما تمكن شركاءها من الوصول إلى المستخدمين عبر تجميع محتوى وموارد شاملة متعلقة بالسفر، ومن خلال منصة معاملات متطورة تشمل تطبيقات ومواقع إلكترونية ومراكز خدمة عملاء تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تأسست مجموعة "تريب دوت كوم" عام 1999، وتم إدراجها في بورصة ناسداك عام 2003، ثم في بورصة هونغ كونغ عام 2021، لتصبح إحدى أبرز مجموعات السفر العالمية التي تلتزم برسالتها المتمثلة في "نسعى لتوفير رحلة مثالية لعالم أفضل".

-انتهى-

#بياناتشركات