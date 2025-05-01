في خطوة تمثل فصلًا جديدًا في مشهد الضيافة الإقليمي، أعلنت شركة صحبة لإدارة الضيافة عن إطلاقها الرسمي اليوم خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2025 في دبي. وتأسست الشركة انطلاقًا من شغف عميق بالتميّز التشغيلي وتقديم تجارب ضيافة أصيلة، حيث تتخصص "صحبة" في تقديم حلول إدارة فنادق مخصصة، تمنح المستثمرين مسارًا ديناميكيًا ومرنًا لتحقيق النجاح طويل الأمد.

ويقع المقر الرئيسي لشركة صحبة لإدارة الضيافة في مصر، وقد تأسست برؤية واضحة تهدف إلى دعم تطوير القطاع السياحي المصري، بالتوازي مع بناء قاعدة توسعية قوية في أسواق مجلس التعاون الخليجي الرئيسية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ووفقًا لوزارة السياحة والآثار المصرية، استقبلت مصر أكثر من 15 مليون زائر دولي في عام 2024. وتسعى الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة، المتوافقة مع رؤية مصر 2030، إلى جذب 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2028، من خلال زيادة الاستثمارات الفندقية، وتوسيع المنتجات السياحية، وتعزيز البنية التحتية. وتتماشى خطط الاستثمار الخاصة بشركة صحبة مع هذه الرؤية الوطنية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كوجهة عالمية رائدة في مجال الترفيه والثقافة والضيافة الراقية.

وقد تم تصميم "صحبة لإدارة الضيافة" لتعمل كشركة إدارة فنادق بالعلامة البيضاء، تدير الأصول الفندقية نيابة عن الملاك بالتعاون مع العلامات التجارية الدولية تحت اتفاقيات امتياز. وسواء في تطوير الفنادق الجديدة أو إعادة تموضع الفنادق الحالية، تقدم "صحبة" حلولًا إدارية مخصصة تهدف إلى ترسيخ أسس تشغيلية قوية تؤهل للشراكات طويلة المدى.

وقال المهندس محمد النادي، رئيس شركة صحبة لإدارة الضيافة:

"في صحبة لإدارة الضيافة، نؤمن بأن لكل فندق روحًا وقصة فريدة. لا توجد حلول جاهزة تناسب الجميع. مهمتنا أن نفتخر بما نقدمه للملاك، وأن نسعد ضيوفنا، وأن نكسب ثقة العلامات التجارية من خلال مقاربة تمزج بين الأصالة الثقافية وأعلى معايير الخدمة وإدارة مخصصة بكل معنى الكلمة. كما نلتزم بدعم نمو السياحة في مصر من خلال تقديم خبرات تشغيلية عالمية المستوى وحلول إدارة متخصصة للمشاريع الفندقية الجديدة والقائمة على حد سواء."

وتقود الشركة نخبة من الخبراء الذين يتمتعون بخبرة إقليمية ودولية واسعة، اكتسبوها عبر تجارب غنية وتحديات متنوعة، مما مكّنهم من تطوير نموذج إداري متكامل يتميز بالمرونة، والشفافية، وتحقيق أقصى عائد من الأصول الفندقية.

وعلّق مايكل زاغر، الرئيس التنفيذي لشركة صحبة لإدارة الضيافة، قائلًا:

"هدفنا ليس فقط إدارة الفنادق، بل ضمان نجاحها على المدى الطويل. العلامات التجارية تمنح الامتياز، بينما تتولى صحبة الإدارة التشغيلية اليومية بكل احترافية. هذا النموذج يضمن الانضباط التشغيلي، والتسويق الاستراتيجي، وإدارة العوائد بكفاءة، وجودة خدمة متسقة – مما يمزج بين القوة العالمية للعلامات التجارية واللمسة المحلية للإدارة." وتنتهج شركة "صحبة لإدارة الضيافة" نموذجًا فريدًا يبتعد عن الأسلوب التقليدي في إدارة الفنادق، حيث تقدم خدماتها بأسلوب بوتيكي مُخصص لكل مشروع على حدة، يجمع بين المعايير العالمية وفهم عميق للسوق المحلي لرفع معدلات رضا الضيوف وتحقيق عوائد مالية قوية.

وأضاف روجير إم. هوركمانز، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة صحبة لإدارة الضيافة:

"تمثل شركة صحبة التوازن المثالي بين قيم الضيافة التقليدية والابتكار الحديث. ومن خلال المعرفة العميقة بأسواق المنطقة والخبرة العالمية، نحن قادرون على خلق تجارب ضيافة استثنائية وتحقيق نتائج تشغيلية ومالية متميزة."

من خلال التزامها بالأصالة الثقافية، والاستراتيجيات المصممة خصيصًا، والتميّز في جودة الخدمة دون أي تنازلات، تستعد شركة صحبة لإدارة الضيافة لإعادة رسم ملامح مستقبل إدارة الفنادق في المنطقة – قصة نجاح متفردة تُكتب في كل مشروع تديره.

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https://sohbahmc.com

نبذة عن شركة صحبة لإدارة الضيافة

تأسست شركة صحبة لإدارة الضيافة بدافع الشغف بالتميّز في قطاع الضيافة، حيث تقدم خدمات إدارة فندقية عالية الجودة ومصممة خصيصًا لتعظيم القيمة لكل من الملاك والفنادق. أنشأها نخبة من خبراء القطاع ذوي الخبرة الواسعة إقليميًا ودوليًا، وتمزج صحبة بين المعايير العالمية والأصالة المحلية، مع تخصص في تشغيل الفنادق تحت العلامات البيضاء لصالح أبرز العلامات التجارية العالمية في مجال الضيافة. ومن خلال مزيج متوازن من القيم التقليدية والاستراتيجيات المبتكرة، تقدم "صحبة" نتائج مصممة بعناية تضمن النجاح المستدام لكل فندق تديره.

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