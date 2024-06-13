أرامكو السعودية و"نيكست ديكيد" تعلنان اتفاقية مبدئية لشراء الغاز الطبيعي المُسال من منشأة ريو غراندي

الظهران، - 7 ذو الحجة 1445هـ (13 يونيو 2024م)

أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، وشركة نيكست ديكيد كوربوريشن (نيكست ديكيد)، اليوم، أن شركات تابعة لهما وقعت اتفاقية مبدئية غير ملزمة مدتها 20 عامًا لبيع وشراء الغاز الطبيعي المُسال من الوحدة الرابعة في منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المُسال في ميناء براونزفيل في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبموجب شروط الاتفاقية المبدئية، تتوقع أرامكو السعودية أن تشتري 1.2 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المُسال على مدى 20 عامًا، وفقًا للسعر السائد لمركز هنري هاب لأسعار الغاز، ويُسلم على متن السفينة من منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المُسال. وتجري كلٌّ من أرامكو السعودية و"نيكست ديكيد" حاليًا مفاوضات بشأن اتفاقية ملزمة، ستخضع عند إتمامها لقرار الاستثمار النهائي في الوحدة الرابعة.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس للتنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية، الأستاذ ناصر النعيمي: "نتطلع للمضي قدمًا لوضع اللمسات النهائية مع "نيكست ديكيد" على شروط اتفاقية طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المُسال، بينما نواصل جهودنا لبحث فرص توسيع وجودنا في أسواق الطاقة العالمية، حيث نعتقد بأن الغاز الطبيعي المُسال سيؤدي دورًا مهمًا في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الآمنة والفعالة".

وفي السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة نيكست ديكيد، مات شاتزمان: "يسعدنا أن نتوصل إلى اتفاقية مبدئية مع أرامكو السعودية لتوريد الغاز الطبيعي المُسال من الوحدة الرابعة، حيث تسعى أرامكو السعودية إلى توسيع أعمالها في الغاز الطبيعي المُسال. ونحن نتطلع إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المُسال مع أرامكو السعودية واستكشاف فرصٍ جديدة معًا".

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة. تضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم.

عن نيكست ديكيد:

نيكست ديكيد شركة طاقة تعمل على تسريع الطريق نحو مستقبل خالٍ من الكربون. تلتزم نيكست ديكيد، الرائدة في مجال الابتكار في حلول الغاز الطبيعي المسال واحتجاز الكربون الأكثر استدامة، بتمكين العالم من الوصول إلى طاقة أنظف. ومن خلال شركتينا التابعتين لنا، ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال، وشركة حلول الكربون. تعمل على تطوير منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال تبلغ طاقتها الإنتاجية 27 مليون طن سنويًا في جنوب تكساس إلى جانب أحد أكبر مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه في أمريكا الشمالية. كما تعمل أيضًا مع عملاء خارجيين حول العالم لتطبيق إجراءاتنا الخاصة بخفض تكلفة احتجاز الكربون وتخزينه وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في منشآتهم الصناعية. يتم إدراج الأسهم العادية لشركة نيكست ديكيد في سوق الأوراق المالية في ناسداك تحت الرمز "NEXT". يقع المقر الرئيسي لشركة نيكست ديكيد في هيوستن، تكساس.

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