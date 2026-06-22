القاهرة، تتواصل الاستعدادات المكثفة لانطلاق النسخة الثامنة من مؤتمر "صنّاع القرار"، أحد أبرز المنصات الحوارية التي تجمع قادة الأعمال وصنّاع السياسات والخبراء الاقتصاديين، وذلك يوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2026 بالمتحف المصري الكبير الذي تنظمه شركة سان اند سام برئاسة المهندس سامر فراج ، لمناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية المتسارعة، وذلك تحت رعاية وزارة الاستثمار و التجارة الخارجية و وزارة السياحة والأثار وجهاز تنمية المشروعات.

وتأتي النسخة الجديدة من المؤتمر في توقيت مهم، في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة عالمياً، بما يعزز أهمية الحوار حول الفرص والتحديات التي تواجه بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.

ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء وقادة الأعمال، يتقدمهم الدكتور أحمد غنيم، رئيس هيئة المتحف المصري الكبير، ألاستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمهندس مصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، والاستاذ ياسر صبحي، منصب نائب وزير المالية، والمهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتطوير العقاري، والمهندس هشام شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة رؤية القابضة للاستثمارات، والمهندس نبيل عماشة، مؤسس People & Places، والمهندس محمود منيب، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة فاينست للحلول المتكاملة للضيافة، والاستاذ محمد مطاوع، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إم جي للتطوير العقاري، والاستاذ مصطفى كامل، رئيس قطاع التطوير وعضو مجلس ادارة شركة دال للتطوير العقاري، والاستاذ احمد إيهاب، الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير، والمهندس محمد الأعصر، رئيس مجلس إدارة شركة Margins للتطوير العقاري، والاستاذة مها عبدالرازق، الرئيسة التنفيذية لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، والاستاذ عبد الخالق ابراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة NIVERA، والاستاذ عمرو جزارين، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم بيراميدز، والأستاذ وليد حسونة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فاليو، والدكتور مدحت نافع، رئيس شركة استشارات Nym وعضو في المجلس الاستشاري لرئيس الوزراء، والاستاذ أيمن سليمان، الشريك الإداري لمورفو للاستثمار، والأستاذ عمر إسلام، رئيس مجلس إدارة مجموعة ITC، ويدير الجلسات و يقوم بالتقديم الإعلامي الأستاذ سعيد جميل، والاستاذ أحمد يعقوب، مدير تحرير جريدة اليوم السابع، والاستاذة منة شاهين. إلى جانب عدد من الشخصيات المؤثرة وصنّاع القرار من مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر أبرز القضايا والتحديات التي تؤثر على مستقبل الاقتصاد المصري، مع التركيز على القطاعات الاستثمارية والعقارية والسياحية، واستعراض تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية على بيئة الأعمال، وذلك في إطار حوار يجمع ممثلي القطاعين العام والخاص بهدف تبادل الرؤى وطرح أفكار وتوصيات عملية تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية المستدامة.

ويحتضن المتحف المصري الكبير فعاليات النسخة الثامنة من المؤتمر، في انعكاس لحجم الحدث ومكانته المتنامية على أجندة الفعاليات الاقتصادية في مصر، حيث يوفر منصة رفيعة المستوى للحوار وتبادل الخبرات، بما يسهم في تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية ودعم جهود التنمية والاستثمار.

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