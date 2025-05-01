مدينة الكويت، الكويت: لعبت شركة الخليج للحاسبات الآلية (GBM)، المزود الرائد للحلول الرقمية الشاملة، دوراً محورياً في قمة الكويت للابتكار 2025، والتي عُقدت في فندق فور سيزونز بمدينة الكويت. ونظّمت شركة الخليج للحاسبات الآلية الكويت (المعروفة أيضًا باسم شركة الخرافي للحاسبات الآلية ""KBM) هذا الحدث الهام بالشراكة مع IBM وشركة البيانات الدولية IDC، بحضور أكثر من 400 شخص، منهم ممثلون عن جهات حكومية رئيسية.

هذا وكانت القمة قد وفّرت منصةً للحوار بشأن تسريع التحوّل الرقمي في مختلف القطاعات في الكويت، حيث قام كبار المسؤولين التنفيذيين من الخليج للحاسبات الآلية وIBM وشركة البيانات الدولية بإدارة سلسلةً من المناقشات المتعمقة، واللقاءات الجانبية، وجلسات الخبراء على مدار اليوم، للوقوف على مستقبل الابتكار الرقمي. وتمحورت النقاشات حول أحدث اتجاهات واستراتيجيات التكنولوجيا التي يمكن أن تساعد المؤسسات على تسريع مسيرة تحوّلها الرقمي، بما يتماشى بشكل وثيق مع أهداف رؤية الكويت 2035. ويأتي عقد هذه القمة بالتزامن مع توقعات بأن ينمو إنفاق المؤسسات على تكنولوجيا المعلومات في الكويت بنسبة 7.4% في عام 2025، ليصل إلى 1.2 مليار دولار أمريكي، وفقًا لشركة البيانات الدولية، ما يؤكد على تزايد استثمار الدولة في القدرات الرقمية.

ومثّل الإطلاق الرسمي لخدمات GBM CloudX في السوق الكويتي أبرز جوانب مشاركة الخليج للحاسبات الآلية في القمة، إذ يعد ذلك إنجازاً هاماً يعكس التزام الشركة بتقديم حلول سحابية متطورة وقابلة للتطوير، مُصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحلية. وتم تصميم GBM CloudX لتمكين مؤسسات القطاعين العام والخاص على حدٍ سواء من تعزيز مرونتها، وكفاءة عملياتها، واستعدادها للابتكار.

وتخلل الحدث إلقاء كلمات رئيسية، وعقد حوارات مهمة مع قادة حكوميين بارزين قدموا وجهات نظرهم بشأن دفع أجندة التحول الرقمي في الكويت قدماً.

وفي معرض تعليقه على نجاح الفعالية، قال وسيم سليمان، مدير عام شركة الخليج للحاسبات الآلية الكويت: "شكّلت قمة الكويت للابتكار 2025 تجمعاً مميزاً لبعض أهم أصحاب الرؤى والمبتكرين وقادة التكنولوجيا في الكويت. ونحن ندرك تماماً أنه في ظلّ المشهد الرقمي المتغيّر اليوم، فإن تحقيق أهداف الأعمال يتطلّب نهجاً مرناً وسريعاً في تبني التكنولوجيا المتقدمة. ولطالما كانت الخليج للحاسبات الآلية في صدارة قيادة التحوّل الرقمي لعملائنا، بما تتمتع به من خبرة كبيرة تربو على 35 عاماً في هذه المنطقة. ونحن نساهم من خلال تمكين الابتكار على جميع المستويات، في تحقيق رؤية أوسع نطاقاً، حيث لا يقتصر دور التكنولوجيا على تحويل الأعمال فحسب، إذ أنها أيضاً تُحفّز التقدم الوطني. ونحن فخورون جداً بعرض خبراتنا في هذه الفعالية الرائدة وتقديم خدمات GBM CloudX إلى السوق الكويتي، كما أننا نؤكد التزامنا الدائم والمستمر بدعم وتمكين المؤسسات من خلال التقنيات والرؤى التي تحتاجها لبناء مستقبل قائم على الابتكار والبيانات والاستدامة."

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