المملكة العربية السعودية – كشفت عيادة جميل، مركز الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، ومقرها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، عن تعاونها مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، لإطلاق نموذج ميراي (Mirai)، وهو عبارة عن تقنية تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها التنبؤ باحتمالية نمو خلايا سرطانية في الثدي خلال الخمس سنوات المستقبلية بشكل أكثر دقة من تقنيات الفحص المستخدمة حالياً.

ويأتي طرح هذا النموذج لأول مرة في المملكة العربية السعودية نتيجة للتعاون بين مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وعيادة جميل في معهد ماساتشوستش. ومن خلال هذا التعاون، تسعى عيادة جميل ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث لاستخدام التقنية في الرعاية الوقائية، وإحداث ثورة في مشهد الرعاية الصحية في المملكة، لا سيما فيما يتعلق بسرطان الثدي، الذي تتضاعف فرص علاجه حال الكشف عنه مبكراً.

وكانت عيادة جميل، التي تأسست من خلال شراكة بين معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومجتمع جميل في عام 2018، قد قامت بالعمل المشترك مع مستشفى الملك فيصل التخصصي لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لطرح العديد من النماذج المبتكرة الأخرى منها الكشف المبكر عن سرطان الرئة. وتخضع هذه النماذج للعديد من الاختبارات بإشراف الأطباء المختصين على نطاق واسع من المرضى، بما يضمن الخروج بنتائج صحية ممنهجة بطريقة علمية صحيحة.

يعتمد نموذج ميراي على خوارزميات التعلم العميق غير الجراحية التي تساعد في التنبؤ بسرطان الثدي وذلك باستخدام تصوير الثدي الشعاعي للمريض دون غيره. ومن أبرز مزايا «ميراي» هي فعاليتها وقدرتها على تسجيل نتائج متكافئة عند استخدامها على مجموعات متعددة من المرضى، مما يمثل تقدماً كبيراً في مجال كفاءة الذكاء الاصطناعي.

وتم تدريب «ميراي» على مجموعة بيانات ثابتة تضم أكثر من 200,000 فحصاً من مستشفى ماساتشوستس العام، وذلك بعد التحقق من صحتها عبر مجموعة من الاختبارات الشاملة لدى مستشفى ماساتشوستس العام، ومعهد كارولينسكا في السويد، ومستشفى تشانغ غونغ التذكاري (CGMH) في تايوان؛ وهي حالياً قيد التشغيل في مستشفى ماساتشوستس العام، حيث يواصل متعاونو الفريق دمج النظام لاستخدامه بصورة فعلية في أنشطة الرعاية السريرية.

وكانت عيادة جميل و«مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث» قد أعلنا في يوليو 2023 عن شراكة تهدف إلى تطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي السريري، وتعزيز رعاية المرضى، وتحسين النتائج العلاجية، وخفض تكاليف الرعاية الصحية من خلال تطوير أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة ورفع كفاءتها.

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نبذة عن عيادة جميل:

تسعى عيادة جميل، وهي مركز للذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إلى ابتكار تقنيات قائمة على الذكاء الاصطناعي من شأنها أن تُحدث تحولاً في مشهد الرعاية الصحية عبر تطوير أساليب التشخيص المبكر واكتشاف أدوية جديدة وبناء نظم رعاية تركز على تلبية الاحتياجات الشخصية للمرضى وإدارتها. كما تستهدف تطوير خوارزميات جديدة لنمذجة البيانات البيولوجية والسريرية عبر مجموعة من الطرائق تشمل التصوير والنصوص وعلم الجينوم، مستعينة في ذلك بخبرات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومخرجاته المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، يسعى فريق عيادة جميل جاهداً لتحقيق اكتشافات جديدة في مجال التعلم الآلي والبيولوجيا والكيمياء والعلوم السريرية. تأسست عيادة جميل في عام 2018 من خلال شراكة بين معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومجتمع جميل، وهي منظمة عالمية مستقلة تسعى إلى النهوض بالعلوم لمساعدة المجتمعات على الازدهار في عالم سريع التغير.

نبذة عن مجتمع جميل:

تسعى مجتمع جميل إلى النهوض بالعلوم وسبل التعلم في سبيل مساعدة المجتمعات على الازدهار في عالم سريع التغير. تأسست مجتمع جميل في عام 2003 كمنظمة عالمية مستقلة، لمواصلة مسيرة العمل الخيري والخدمة المجتمعة التي بدأتها عائلة جميل في السعودية منذ عام 1945. تدعم مجتمع جميل العلماء والعاملين في المجال الإنساني والتقنيين والمبدعين في سبيل فهم التحديات البشرية الملحة والتصدي لها في مجالات مثل تغير المناخ والصحة والتعليم.

وقد أثمرت الجهود المدعومة من قبل مجتمع جميل عن ابتكارات وإنجازات غير مسبوقة؛ كان أبرزها اكتشاف المضاد الحيوي الجديد "هاليسين" (Halicin) من قبل عيادة جميل في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا؛ ومساهمة معهد جميل في امبيريال كوليدج لندن في ابتكار قوالب النمذجة التي كانت حاسمة في الحد من تفشي فيروس كوفيد-19، بالإضافة إلى الإنجاز المتميز الذي نال عنه المؤسسيّن المشاركين لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا جائزة نوبل تقديراً لنجاحهم في تطوير نهج يسهم في تخفيف حدة الفقر العالمي.

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