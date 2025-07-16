أحمد عاشور: حريصون على تطوير نظام مالي أكثر مرونة واستدامة يُمكن الأفراد من بناء ثرواتهم بثقة

القاهرة: أعلنت "بالم" أول منصة رقمية في مصر تقدم خدمة الإدخار المحفز المرتبط بالأهداف، عن إتمام جولتها الاستثمارية بنجاح، بقيادة 4DX Ventures وبمشاركة Plus VC ومستثمرين أفراد من عدة دول حول العالم.

توفر "بالم" تجربة إدخار ذكية وشخصية، صُممت لمساعدة المستخدمين على تحقيق أهدافهم المالية المتنوعة، سواء لتغطية احتياجاتهم الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية، أو الإدخار لمناسبات مهمة مثل الزواج، والسفر، أو لإقتناء مستلزمات شخصية مثل الأجهزة المنزلية، أو الإلكترونيات.

تجمع المنصة بين أدوات الاستثمار التقليدية ونظام تحفيزي مبتكر يشجع المستخدمين على الاستمرارية وتحقيق الاستقلال المالي. تقوم بالم بتصميم توزيعات مثلى للأصول عبر فئات استثمارية متنوعة تشمل أدوات الداخل الثابت والأسهم والمعادن الثمينة بهدف مساعدة عملائها على تحقيق أهدافهم المالية. و من خلال الجمع بين العوائد الاستثمارية المرتفعة والعروض الحصرية المقدمة من شبكة واسعة من العلامات التجارية, تعمل بالم على تعظيم قيمة المدخرات وتقليل النفقات. وعن طريق دمج الأدوات المالية مع مراحل الحياة المختلفة، تمكّن بالم مستخدميها من تحويل تطلعاتهم إلى حقائق مالية ملموسة، وذلك استنادًا إلى شعارها: "أهداف حياتك في إيدك".

وتأسست بالم على يد مازن الكرداني وأحمد عاشور. ويتمتع مازن بخبرة واسعة في إدارة الأصول، حيث أدار ما يقرب من 2 مليار دولار أمريكي، وسبق أن شغل مناصب قيادية في مجموعة إي اف چي هيرميس، وقاد قطاع الاستراتيجية في بلتون المالية القابضة، كما قاد قطاع الاستراتيجية في شركة البريد للاستثمار الذراع الاستثماري للبريد المصري. أما أحمد عاشور، فهو متخصص في التكنولوجيا والتمويل، ويتمتع بخبرة دولية من خلال توليه مناصب قيادية في أمازون، غولدمان ساكس، وعدد من الشركات الناشئة في مجالي التكنولوجيا المالية والاستهلاكية عبر أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة لأكثر من 10 سنوات. ومن خلال هذا المزيج من الخبرات في أسواق المال، وتطوير المنتجات الرقمية، وتعزيز الشمول المالي، يسعى المؤسسان إلى إعادة تصور الطريقة التي يدخر بها المصريون، وينفقون، ويستثمرون، بما يعكس إحتياجاتهم ويواكب تطلعاتهم المالية المستقبلية.

وقال مازن الكرداني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بالم: "كل الشكر والتقدير لمستثمرينا على ثقتهم وإيمانهم برؤية بالم. دعمهم يعزز قدرتنا على تسريع رحلتنا لتحويل أسلوب إدخار المصريين، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم الحياتية".

وأضاف: "أطلقنا بالم بهدف تمكين المصريين من التحكم في مستقبلهم المالي، من خلال تحويل الإدخار التدريجي التراكمي إلى عادة مجزية وأكثر ذكاء. ففي الوقت الذي يحتفظ فيه المصريون بما يقرب من 8 تريليونات جنيه في ودائع بنكية، و7 تريليونات في الذهب، و70 تريليونًا في العقارات، يتضح أن التحدي لا يكمن في القدرة على الإدخار، بل في غياب منتجات مالية سهلة الوصول توفر عوائد حقيقية، وتنويعًا مناسبًا، وتتوافق مع الأهداف الشخصية."

وأوضح: "المعادلة التقليدية التي تعتمد على (إكسب، أنفق، وإدخر ما تبقى) لم تعد فعالة في الوقت الراهن. فالإدارة المالية الذكية تتطلب وعيًا واستباقية. وهنا يأتي دور بالم، الذي يدمج أدوات الاستثمار ضمن سلوكيات الإنفاق، ليجعل عملية الإدخار أكثر وعيًا ومرتبطة بالأهداف، ومبنية على نتائج ملموسة. ومن خلال بناء عادات مالية صحية، تُمكن بالم الأفراد، وتدعم في الوقت ذاته الأهداف الوطنية الكبرى، مثل تعزيز الشمول المالي، وزيادة المرونة الإقتصادية، وتوسيع مشاركة الأفراد في أسواق رأس المال، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030."

وبفضل التمويل الجديد، ستركز بالم على تسريع وتيرة نمو قاعدة مستخدميها، وتوسيع نطاق استخدام منتجاتها، وتعزيز شبكتها من الشركاء الاستراتيجيين، حيث تلتزم الشركة بجعل الإدخار تجربة أكثر سهولة، وأكثر تحفيزًا وإرضاءً للمصريين. كما ستعمل الشركة خلال المرحلة القادمة على دعم الإبتكار في تطوير المنتجات المالية، وتعزيز التفاعل مع إحتياجات السوق، بما يساهم في تحقيق رؤيتها طويلة المدى المتمثلة في الوصول إلى ملايين العملاء في دول حوض البحر المتوسط. ومن خلال هذا التوسع، تطمح بالم بأن تصبح الشريك المالي الموثوق في مختلف محطات الحياة، من خلال تمكين الأفراد من التخطيط، والإدخار، وتنمية ثرواتهم بثقة."

وقال بيتر أورث الشريك المؤسس في شركة DX Ventures4: "نؤمن بأن بالم تمتلك مقومات إحداث تحول جذري في السلامة المالية على مستوى القارة الإفريقية. فمن خلال تبسيط تجربة الإدخار، وتقديم عوائد حقيقية، إلى جانب خصومات ملموسة على النفقات الكبرى، تساعد بالم الأفراد على بناء ثروات مستدامة. يتماشى هذا التوجه تمامًا مع رسالتنا في دعم فرق العمل الطموحة التي تسعى إلى إحداث أثر طويل الأمد وتحقيق الإزدهار في إفريقيا. ونحن متحمسون للشراكة مع فريق يتمتع بالكفاءة والخبرة مثل مازن وأحمد، ونتطلع إلى دعمهم في تحقيق هذه الرؤية."

وفي تعليقه على إعلان التمويل، قال حسن حيدر المؤسس والشريك الإداري لشركة Plus VC: "تعيد بالم تعريف إدارة الأموال من خلال تمكين الأفراد من التخطيط للنفقات الحياتية الكبرى وإدارتها باستراتيجيات ذكية وصفقات حصرية. تعالج بالم فجوة مهمة في إدارة الشئون المالية الشخصية، ونؤمن بقدرتها أن تصبح شريكًا ماليًا موثوقًا للجيل القادم. بفضل التنفيذ القوي، والفهم العميق للمنتج، والرؤية الواضحة، نحن فخورون بدعم فريق عمل بالم في رحلتهم نحو نهج أكثر ذكاءً وتمكينًا في مجال السلامة المالية."

وقال أحمد عاشور، الشريك المؤسس لشركة بالم: "يواجه المصريون في الوقت الحالي خيارات محدودة في مجال الاستثمارات المُدارة، نظرًا للرسوم المرتفعة والحد الأدنى العالي لاستخدام هذه الخدمات. ونحن نسعى لتغيير الطرق التي يدّخر بها المصريون. سنقوم في بالم بتقديم تجربة إدخار عصرية تلبي احتياجات العملاء و تتماشى مع أسلوب حياتهم، وتتوافق مع اهتماماتهم، وتدعم رحلتهم المالية مهما كانت مستويات دخلهم أو ممتلكاتهم. تكمن رؤيتنا في جعل الإدخار متاح للجميع، من خلال تقديم منتجات مالية مبتكرة تجعل الإدخار تجربة ممتعة، وشخصية، وسهلة، ومجزية للجميع."

برؤية طموحة نحو المستقبل وبفضل التمويل الذي حصلت عليه الشركة، تستعد "بالم" لإحداث نقلة نوعية في أسلوب الإدخار والتخطيط المالي للمصريين، ولاحقًا لعملاء دول حوض البحر المتوسط. وتسعى "بالم" ليس فقط لتمكين الأفراد من تنمية ثرواتهم بثقة، بل أيضًا لتعزيز نظام مالي أكثر مرونة واستدامة و شمولية، من خلال مزج التكنولوجيا الحديثة مع فهم عميق للسلوك المالي.

-انتهى-

#بياناتشركات