القاهرة، مصر، دبي، الإمارات العربية المتحدة، فازت شركة "جونسون كونترولز–هيتاشي لحلول التكييف" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالشراكة مع شركة "السويدي للمعدات"، بعقد ضخم لتوريد أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر، الذي يُعّد من أبرز مشاريع البنية التحتية الوطنية، ويربط بين المدن والموانئ الرئيسية، ويضع معايير جديدة لتطوير قطاع النقل المستدام على صعيد الجمهورية.

وشهد مراسم التوقيع الرسمية حضور ممثلين رفيعي المستوى من شركتي "جونسون كونترولز–هيتاشي" و"السويدي للمعدات "، في تأكيد واضح على التزام الشركتين بدعم جهود مصر في تحديث البنية التحتية وتحقيق أهداف الاستدامة على المدى الطويل.

ويصل طول خط القطار الكهربائي السريع إلى 660 كيلومترًا، ليربط بين العين السخنة، العلمين، القاهرة، الإسكندرية، مدينة السادس من أكتوبر، وعدد من المراكز الحيوية الأخرى في مختلف أنحاء مصر. وعند بدء التشغيل، من المتوقع أن يخدم النظام 21 محطة، وينقل أكثر من مليون راكب و8,500 طن من البضائع يوميًا. ويهدف المشروع إلى تقليص أوقات السفر بشكل كبير، ودعم منظومة لوجستية أسرع وأكثر كفاءة على مستوى الدولة.

وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، ستقوم "هيتاشي" بتوريد أكثر من 3,000 وحدة داخلية عالية الكفاءة من نظام التكييف بتدفق التبريد المتغير (VRF)، يتم تصنيعها في منشأتها بمدينة برشلونة، إسبانيا. وتوفر هذه المنظومة قدرة تبريدية إجمالية تتجاوز 11,000 طن تبريد، وهي معتمدة من "Eurovent"، وتعمل بكفاءة في الأجواء الحارة، بما يتماشى مع متطلبات المناخ المصري واحتياجات قطاع النقل.

بدوره، قال أحمد عقل، المدير العام لشركة "جونسون كونترولز–هيتاشي" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا:"يمثل هذا المشروع الضخم خطوة محورية ضمن خطة مصر لتطوير البنية التحتية، ويجسّد رؤية الدولة لنظام نقل حديث وفعّال يراعي المتطلبات البيئية."

وأضاف عقل: "نفخر بتوريد أنظمة التكييف المتقدمة الخاصة بنا لهذا المشروع الحيوي بهذا الحجم والأهمية، ونتعاون عن كثب مع شركة إلسويدي للمعدات لضمان أعلى مستويات الدقة التقنية، والتميز التشغيلي، والأثر المستدام على المدى الطويل".

وتتولى شركة "السويدي للمعدات " – الذراع التجارية لمجموعة السويدي إليكتريك – الإشراف الكامل على تنفيذ نطاق أعمال التكييف والتبريد (HVAC) في المشروع، بما يشمل التوريد، والتركيب، وتنفيذ شبكة أنابيب النحاس، والتشغيل الأولي، بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع.

وفي هذا الإطار، قال أحمد عقل ":تجمع شراكتنا مع مجموعة السويدي للمعدات بين الابتكار العالمي في مجال أنظمة التكييف والخبرة المحلية في التنفيذ، وهو ما يضمن أعلى مستويات الكفاءة والجودة. من خلال دمج أنظمة VRF الأوروبية عالية الأداء في البنية التحتية للقطار الكهربائي السريع في مصر، نُسهم في ترسيخ معيار جديد لحلول النقل المستدامة واسعة النطاق."

ويجسّد مشروع القطار الكهربائي السريع رؤية مصر الطموحة ونهجها الاستباقي نحو تحقيق النمو المستدام، كما يُعدّ نموذجًا بارزًا للبنية التحتية التي تواكب التحول الوطني. فمن خلال تعزيز الترابط الإقليمي ودعم كفاءة سلاسل الإمداد، من المتوقع أن يحقق المشروع أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا طويل الأمد.

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نبذة عن شركة "جونسون كونترولز–هيتاشي لحلول التكييف": تُعّد "جونسون كونترولز–هيتاشي لحلول التكييف" شركة عالمية متخصصة في تصنيع أنظمة التكييف، تأسست في أكتوبر 2015 كمشروع مشترك بين "جونسون كونترولز" و"هيتاشي للأجهزة الكهربائية" (التي أصبحت الآن "هيتاشي لحلول الحياة العالمية"). وتوفر الشركة مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات والحلول عالية الجودة للعملاء في القطاعات السكنية والتجارية على حد سواء. كما تطرح في الأسواق العالمية إحدى أكثر مجموعات حلول التكييف تنوعًا، بما يشمل أنظمة التكييف بدون مجاري هوائية (Ductless)، وأنظمة التبريد المركزي (Chillers)، وحلول التكييف السكنية المصممة لتتجاوز توقعات العملاء في جميع الأوقات.

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