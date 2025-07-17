الإطلاق يشمل طرازين كهربائيين وهما سيارة الدفع الرباعي أيون ڤي (AION V SUV) وسيارة أيون يو تي هاتشباك (AION UT hatchback) ، يليها مجموعة من الطرازات في وقت لاحق.

الاتفاقية توسّع محفظة توزيع جميل للسيارات في المملكة المتحدة لتشمل سيارات الركاب، وتتيح لجي إيه سي الدخول إلى سوق جديدة.

جميل للسيارات تواصل مسيرتها الحافلة وتبني على 80 عاماً من التميز في عالم السيارات بصفتها موزعاً ومزوداً لحلول التنقل، بينما تبرز جي إيه سي كشركة صينية رائدة في مجال صناعة السيارات.

لندن، المملكة المتحدة؛ 16 يوليو 2025: أعلنت جميل للسيارات، الرائدة في تقديم الحلول في مجال التنقل والشريك المفضل للعديد من أرقى العلامات التجارية للسيارات، عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع جي إيه سي، إحدى أبرز الشركات المصنّعة للسيارات في الصين والمشهورة عالمياً بمعايير السلامة والجودة والابتكار والاستدامة، لتوزيع السيارات الكهربائية للعلامة في المملكة المتحدة. وسبق أن أعلنت جميل للسيارات في أبريل الماضي عن فوزها باتفاقية توزيع سيارات جي إيه سي في بولندا بعد منافسة مع شركات محلية وعالمية.

ويبرز هذا المشروع المشترك المبتكر بكونه الأول من نوعه في المملكة المتحدة مع شركة صينية مصنعة للسيارات، وسيتم تأسيسه بعد استكمال الموافقات التنظيمية وموافقات مكافحة الاحتكار ذات الصلة. وتتميز السوق البريطانية بإمكانات قوية على المدى الطويل، حيث تشكل مركزاً قوياً ومتنامياً لاعتماد السيارات الكهربائية، لا سيما مع ارتفاع مستويات تسجيل السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات بنسبة 25.8% على أساس سنوي، والتي تشكل 21.8% من مبيعات السيارات الجديدة (وفقاً لجمعية مصنعي وتجار السيارات في شهر مايو 2025).

وبهذه الاتفاقية، توسّع جميل للسيارات محفظتها الحالية في المملكة المتحدة، والتي تشمل المركبات التجارية الكهربائية لعلامة فاريزون أوتو. وتمثل جي إيه سي أول علامة لسيارات الركاب التي تطرحها جميل للسيارات في السوق البريطانية. وتوفر الشراكة سيارات كهربائية جديدة في المملكة المتحدة، مما يعزز نمو السوق ويمنح العملاء مجموعة أوسع من الخيارات.

وسيتم في المرحلة الأولية إطلاق طرازين كهربائيين بالكامل من جي إيه سي أيون، وهما سيارة الدفع الرباعي أيون ڤي (AION V SUV) من الفئة سي؛ وأيون يو تي هاتشباك (AION UT hatchback)، من الفئة بي. وتسلط أيون الضوء على أبرز نقاط القوة التي تتمتع بها علامة جي إيه سي، بما فيها أعلى مستويات الجودة والتقنيات الرائدة، والتي تلبي الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية عالية الجودة في المملكة المتحدة. وستتوفر هذه السيارات من خلال شركاء بيع مختارين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، مع توقعات ببدء عمليات التسليم للعملاء مع نهاية الربع الأول من عام 2026. وسيتم إطلاق طرازات إضافية من سلسلة أيون في وقت لاحق.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت جاسمين وونغ، الرئيس التنفيذي، جميل للسيارات: "يعكس المشروع المشترك مع جي إيه سي رؤيتنا الموحّدة، ويمثّل فرصة استثنائية لتلبية الطلب المتزايد في المملكة المتحدة على سيارات الركاب الذكية العاملة بالطاقة النظيفة. وانطلاقاً من خبرتنا الواسعة واهتمامنا بتلبية تفضيلات العملاء، نلتزم بريادة التوجهات الجديدة وتوفير أفضل حلول التنقل المبتكر والمستدام".

ومن جانبه قال واين وي، المدير العام، جي إيه سي الدولية: "يمثل دخول جي إيه سي إلى السوق البريطانية خطوة محورية في استراتيجيتها للتوسع العالمي. ومع انطلاقها في هذا السوق الحيوي، تلتزم جي إيه سي بتقديم منتجات رائدة وخدمات عالية الجودة للمستهلكين في المملكة المتحدة."

وتُعد جي إيه سي واحدة من أبرز شركات تصنيع السيارات في الصين، وتأتي في المرتبة 181 ضمن قائمة فورتشن 500، وقد اكتسبت شهرة دولية بفضل مركباتها عالية الجودة وحلولها التكنولوجية المتقدمة والتزامها بالاستدامة. تشمل أعمال جي إيه سي سبعة قطاعات رئيسية، هي: البحث والتطوير، المركبات الكاملة، قطع الغيار، الطاقة والنظام البيئي، العمليات الدولية، التجارة والتنقل، بالإضافة إلى الاستثمار والخدمات المالية. وتُعد جي إيه سي من أكثر مجموعات السيارات تكاملاً في الصين من حيث أنشطتها على امتداد سلسلة القيمة. واليوم، يمتد حضورها في الشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا، وأوروبا الشرقية، وأفريقيا، والأمريكيتين، بإجمالي 84 دولة ومنطقة حول العالم. ومن خلال التزامها بالابتكار، نجحت الشركة في تحقيق إنجازات استثنائية في توسعها الدولي، حيث تجاوزت مبيعاتها الخارجية من السيارات التي تحمل علامتها التجارية الخاصة 100,000 سيارة للمرة الأولى في عام 2024، محققة زيادة بنسبة 92.3% على أساس سنوي.

وتمثل جميل للسيارات مجموعة من أبرز العلامات التجارية العالمية في قطاعي المركبات التجارية وسيارات الركاب، وتتوزع عملياتها في أكثر من 10 دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا. ويُعد هذا الاتفاق إنجازاً جديداً في مسيرة جميل للسيارات، التي تسعى باستمرار إلى التوسع دولياً وتوظيف الابتكار لبناء مستقبل التنقل.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: jameelmotors.com وwww.gacgroup.com

لمحة حول جميل للسيارات

تعد جميل للسيارات رائدة في تقديم الحلول في مجال التنقل وتعتبر الشريك المفضل لأرقى العلامات التجارية للسيارات على مستوى العالم. وتدير عمليات دولية في أكثر من 10 دول، بما فيها المملكة المتحدة، والإمارات، وتركيا، والمغرب، ومصر والجزائر، واليابان، والصين، وأستراليا، وموناكو، وجنوب أفريقيا، وبولندا، وإيطاليا. كما أنها تمثل مجموعة من أبرز العلامات العالمية لسيارات الركاب والسيارات التجارية، مثل تويوتا، ولكزس، وبي واي دي، وإم جي موتور، وجي إيه سي موتور، وفاريزون أوتو، وجيلي أوتو، وشانجان للسيارات، وهينو. وتتمتع جميل للسيارات، بصفتها موزعاً مستقلاً، بفهم عميق لمتطلبات السوق، مما يمكنها من مساعدة شركائها من مصنعي القطع الأصلية على بناء علاقات أقوى مع عملائهم، وبالتالي زيادة حصتهم في السوق وتحقيق النمو المستدام من خلال الارتقاء بمستويات رضا العملاء وولائهم.

حول جي أيه سي

يشير اسم العلامة إلى مجموعة قوانغتشو للسيارات المحدودة، وهي شركة صينية رائدة في مجال السيارات، تحظى بشهرة كبيرة في الأسواق العالمية منذ سنوات. تأسست الشركة في عام 1997، وتحقق نمواً كبيراً، وتستثمر في التقنيات المبتكرة والتنمية المستدامة والتصميم العصري. وتتمحور أعمال الشركة حول إنتاج مجموعة واسعة من المركبات، بدءاً من سيارات الاحتراق الداخلي والسيارات الهجينة إلى الطرازات الكهربائية المتطورة، لتلبية الطلب المتزايد في السوق العالمية. وتضم محفظة العلامة التجارية كل من سيارات السيدان الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي الواسعة، وطرازات رائدة، مثل أيون واي بلس، سيارة الكروس أوفر الكهربائية الديناميكية والعصرية؛ وهيبتك إتش تي، الطراز الرياضي المبتكر. ومن خلال علامتي أيون وهيبتك التابعتان لها، تعمل الشركة على إرساء معايير جديدة في قطاع السيارات الكهربائية، من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الاستثنائي والحرفية عالية الجودة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.gacgroup.com

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